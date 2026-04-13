グラビア界期待のニューヒロイン・溝端 葵＆高野真央　表紙＆巻頭を飾るグラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Spring』が発売！初公開カット２点＆表紙解禁！

株式会社講談社

25年末から26年2月までにFRIDAYで掲載されたグラビアから、読者の反響が大きかったものを厳選して再録したグラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Spring』が4月13日（月）に講談社から発売されます。

特別付録は、105分のメイキングDVDです。

■表紙＆巻頭30Pは、溝端 葵と高野真央がペアを組んだ、ファン感涙のコラボ・グラビア

表紙&巻頭を飾るのは、昨年デビューするや一気にブレイク、メジャー誌のグラビアを総ナメにし、人気拡大中の溝端 葵（24）と高野真央（22）。

無限の可能性を秘めたニューヒロイン２人がペアを組んだスペシャルグラビアをDVD連動の大ボリューム30ページで掲載。

「あお・まお」コンビが生み出す最高にキュートな“科学反応”をお届けします。

その他

志田音々／榎原依那*／宮部のぞみ／大西亜玖璃*／山岡雅弥&聖怜／大島璃乃

／名前はまだない。*／ちーまき／櫻井おとの*／山田あい／小池里奈*／エリマリ姉妹

(*はDVD未収録)

仮面ライダーヒロイン出身女優や人気声優、注目のTikToker、そして魅惑のグラビアミューズたちが登場。バラエティに富んだラインナップになっています。

【書籍概要】

■タイトル: グラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Spring』

■発行:講談社

■発売日:2025 年 4 月 13日（月）

■価格:1200円(税込)

▼ご予約はこちらから

【Amazon】

https://amzn.to/4sngAdx

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18548497/?l-id=search-c-item-text-01