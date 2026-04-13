Visual C#でサンプルを動かしながらプログラミングを学べる全機能解説書『C# & Visual Studio2026パーフェクトマスター［.NET完全対応］』を4月27日に刊行！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年4月27日、新刊『C# & Visual Studio2026パーフェクトマスター［.NET完全対応］』を発刊します。

Microsoft社の開発した「Visual C#」は、.NET Frameworkによる開発を最も効率よく行える言語です。

本書は、Visual Studio2026に対応した、初心者から中級者向けにVisual C#開発環境の準備、デスクトップアプリやデータベースアプリ、Webアプリ開発まで、実際にサンプルを動かしながらプログラミングを学べる全機能解説書です。AI（人工知能）的な動作をするチャットボット「C#ちゃん」の開発を通じてアプリ開発の基本と応用が身につきます。

サンプルコード＆WPFの概要解説についてのダウンロードサービス付き。

C# & Visual Studio2026パーフェクトマスター［.NET完全対応］

著者：金城俊哉（キンジョウトシヤ）

定価：4,180円（税込）

発売日：2026年4月27日

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4798076627/

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18482339/

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