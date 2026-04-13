TikTokライブコマース「燕チャンネル」、韓国配信で過去最高GMVを記録

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社運営のアパレルブランドABITOKYOが企画・配信するTikTokライブコマース「燕チャンネル」において、2026年3月20日(金)～21日(土)に韓国から実施したライブ配信で、計12時間の合計GMV(流通取引総額)6,500万円以上を記録したことをお知らせいたします。本実績は、2025年8月に記録した5,500万円を上回り、韓国配信における過去最高記録の更新となります。

■背景：進化する「体験型」ライブコマース

燕チャンネルは、2025年8月に実施した韓国配信(計12時間)で、GMV5,500万円を記録し、韓国国内ニュース(MBCニュース(https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001901749?sid=103))でも取り上げられるなど大きな反響を得ました。

今回の配信では、前回の実績をさらに上回るべく、従来のスタジオ配信とは一線を画す「現地密着型」のコンテンツ制作に注力しました。

▶前回のプレスリリース：

わずか12時間で5,500万円の売上達成！TikTokライブコマース「燕チャンネル」韓国からの配信が大反響(https://www.s-hldgs.co.jp/news/%E3%82%8F%E3%81%9A%E3%81%8B12%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A75500%E4%B8%87%E5%86%86%E3%81%AE%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E9%81%94%E6%88%90%EF%BC%81tiktok%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%BC/)

■本件のポイント

- 臨場感×専門性による高い信頼獲得

明洞の中心地に加え、現地のメディカルクリニックや皮膚科からもライブ配信を実施。韓国美容の最前線をリアルタイムで届けることで、視聴者の信頼とエンゲージメントを大きく高めました。

- 過去最高GMVを更新

12時間という短期間で6,500万円を突破。1日あたりの販売効率が飛躍的に向上し、ライブコマースにおける新たな成功モデルを確立しました。

- グローバルブランドとの強固な連携

韓国の注目ブランドの商品を、現地の空気感とともに紹介。現地の専門機関やリアルな使用シーンを届けることで、視聴者の購買率(CVR)が大幅に向上しました。

＜配信結果サマリー＞

開催期間：2026年3月20日(金) から 3月21日(土)

合計配信時間：12時間

合計GMV：6,500万円以上（過去最高実績）

■今後の展望

株式会社SホールディングスおよびABITOKYOは、今後もグローバルブランドとの連携を一層強化し、日本と世界をライブでつなぐ新たな購買体験を提供してまいります。韓国のみならず、アジア市場におけるライブコマースのリーディングカンパニーとして、オンライン販売の可能性を拡張し続けてまいります。

■「燕チャンネル」について

TikTokライブコマースにおいて国内トップクラスの販売実績を誇るライブ配信チャンネル。ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属し、企画力・演出力・販売導線設計を強みに、数々のヒット配信を創出しています。美容・韓国コスメ・健康食品から、自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで、多岐にわたるジャンルで高感度なライフスタイルを提案。特に、昨今注力しているのが、TikTok Shopの枠組みを活用した「地方再生プロジェクト」です。宮城県や三重県、北海道といった日本各地の自治体・地元企業と連携し、現地から特産品の魅力をダイレクトに発信。2日間で売上4,000万円超を記録するなど、ライブコマースを通じた新たな地域活性化モデルの構築を目指しています。

URL：https://www.tiktok.com/@enyonjin

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

代表的なライブコマースチャンネルである「燕チャンネル」は、2025年11月から2026年2月までの4ヶ月連続で、TikTok Shop月間GMVランキング1位(V4)を獲得しており、データ分析に基づく配信設計やブランド連携施策により高い販売成果を創出しています。

【チャンネル概要】

チャンネル名：S-LIVE JAPAN

URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

TikTok公式エージェンシーであるS Holdingsの運営のもと、自社ブランド「ABITOKYO」をはじめ、全国約1万社の提携企業の商品をライブ配信で紹介。ライブコマーサー(配信者)の育成から販促支援まで一気通貫で行い、「見る」「話す」「買う」が一体となる新しい購買体験を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディング

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ライブコマース事務所、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo