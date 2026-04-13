富山駅前に「組子座」本オープン。伝統木工技術“組子”を五感で体験する拠点が誕生

株式会社タニハタ

株式会社タニハタ（本社：富山市上赤江町／代表取締役社長：谷端信夫）は、2026年4月15日、富山駅前に伝統木工技術「組子」の魅力を発信する体験型施設「組子座（くみこざ）」を本オープンいたします。

幅5500ミリの立山連峰をイメージした組子作品を中心に富山の名所をコンセプトにした作品展示

組子座は、釘を使わず木を組み上げる日本の伝統技術「組子」を通じて、富山の自然・文化・職人技を体感できる場として誕生します。近年、国内外から工場見学やワークショップの問い合わせが増える中、「より多くの方に、より身近に本物に触れていただきたい」という想いから、富山駅前に開設しました。

落差日本一の称名滝をイメージした和紙と組子のコラボ作品を入り口に設置 富山駅徒歩2分の立地

施設内では、富山県の名所である立山連峰や称名滝、おわら風の盆を表現した大型組子作品の展示のほか、実際に組子を組む体験ワークショップを提供します。その他、富山市のガラス工芸作家7人が富山をイメージして製作したオリジナルガラスを展示する他、富山の木「クロモジ」茶を提供するサービスも行います。また、組子職人も店内に常駐し、本物のモノづくりを気軽に感じてもらう施設になります。



富山に訪れる方が“見る・触れる・感じる”ことで、富山のものづくりの奥深さを実感できる空間となっています。

海外の方も気軽にワークショップを楽しんでいただけます。

また、組子座では国産材の活用や木材の有効利用、脱炭素への取り組みなど、環境や地域の一次産業にも配慮した運営を行っています。

例えば、実が成らなくなった呉羽ナシの木、熊問題で伐採されてしまった柿の木、能登地震で倒壊した家から取り出したヒバの木など、そのままだと燃やされてしまう＜人の思いが入った木材＞を組子作品として命を持たせて展示しています。

林業をはじめとした一次産業の未来にもつながる活動として、持続可能なものづくりの在り方を模索し発信していきます。



■組子座の見どころ

・富山の自然や文化をテーマにした組子作品展示

・初心者でも参加できる体験型ワークショップ

・国産木材を100％を目指したものづくり

・富山のガラス工芸、和紙、木工芸とのコラボ作品展示・販売

・富山の木（クロモジ茶）、富山の水道水（モンドセレクション10年連続受賞）の提供

・脱炭素・脱プラスチックへの取り組み 地元学生への情報提供

・海外来訪者にも対応（英語対応）

プレオープンでは、「おわら風の盆」の踊りも施設内で披露し、郷土芸能と伝統工芸のコラボレーションも行いました。

今後はインバウンドや建築・デザイン関係者の来場も見据え、英語対応の強化や文化体験の充実を図り、富山から世界へ日本の文化と精神性を発信してまいります。

組子座は、単なる展示施設ではなく、人が集い、出会い、何かを感じて帰ってもらう観光場所として、新たな文化の拠点を目指します。





■施設概要

施設名：組子座（くみこざ）

所在地：富山県富山市新富町1-2-3 CICビル1階（富山駅より徒歩約2分）

運営：株式会社タニハタ

内容：組子作品展示、体験ワークショップ、物販

営業時間：10:00～20:00

定休日：CICの営業時間に準じる





■組子座 運営会社 株式会社タニハタ プロフィール

1959年富山県富山市にて組子細工専門工房「谷端組子店」として創業。

釘を使わず木を組み合わせる伝統技術「組子」を継承しつつ、現代建築やインテリアに調和する新しいデザインの開発。国内外のホテルや駅、空港などに採用実績があります。

過去、内閣総理大臣賞やiFデザインアワード金賞（ドイツ）など国内外で数々の賞を受賞。

さらに、環境問題への取り組みにも力を入れており、電力の100％自然エネルギー化、国産木材の利用推進、環境に配慮した作業服の採用など木材を活用する企業ならではの独自の取り組みを進めており、これらの取り組みが評価され、2021年には環境省の「気候変動アクション環境大臣表彰」を受賞しました。



株式会社タニハタ https://www.tanihata.co.jp/

組子座 https://kumikoza.com/

組子座資料PDF

https://prtimes.jp/a/?f=d91212-4-7d99b9705bdd70b475927ef883686f07.pdf







■お問合せ先

株式会社タニハタ

担当者名：杉本

(TEL) 076-441-2820

(FAX) 076-432-2795

メール info@tanihata.co.jp