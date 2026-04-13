《27卒》IT業界ジャンル別順位発表。ソフトウェアはＳｋｙ、通信系はＮＴＴ東日本。他、ユーザー系など8区分発表。

株式会社文化放送キャリアパートナーズ

株式会社文化放送キャリアパートナーズ（本社：東京都港区、社長：平田眞人） 就職情報研究所は、2027年卒業予定の学生を対象とした「2027入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランドランキング調査」の結果を発表しました。本調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査しているものです。

2026年3月30日に総合順位、4月6日に業種別順位を発表しましたが、今回は「IT業界ジャンル別順位」を発表いたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2027年入社希望者対象 就職活動[前半]就職ブランドランキング調査【IT業界ジャンル別】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ソフトウェアランキング◆

1位 Ｓｋｙ

2位 ＮＴＴデータ

3位 富士ソフト

4位 日本ＩＢＭグループ

5位 ＳｏｃｉｏＦｕｔｕｒｅ

◆通信系ランキング◆

1位 ＮＴＴ東日本

2位 ＪＣＯＭ

3位 ＮＴＴドコモ

4位 ＫＤＤＩ

5位 ソフトバンクグループ

◆ITメーカー系ランキング◆

1位 日立ソリューションズ

2位 ＮＥＣネッツエスアイ

3位 日本ヒューレット・パッカード

4位 三菱電機ソフトウエア

5位 ＮＥＣソリューションイノベータ

◆ユーザー系（金融系）ランキング◆

1位 ＭＳ＆ＡＤシステムズ

2位 三菱ＵＦＪトラストシステム

3位 明治安田システム・テクノロジー

4位 日興システムソリューションズ

5位 スミセイ情報システム

◆ユーザー系（商社系・製造系）ランキング◆

1位 日鉄ソリューションズ

2位 伊藤忠テクノソリューションズ（ＣＴＣ）

3位 ＳＣＳＫ

4位 ＪＦＥシステムズ

5位 アビームシステムズ

◆ユーザー系（インフラ系・その他）ランキング◆

1位 ＪＳＯＬ

2位 ＡＮＡ Ｘ

3位 電通総研

4位 ＡＮＡシステムズ

5位 ヤマトシステム開発

◆独立系ランキング◆

1位 大塚商会

2位 ＮＳＷ

3位 ソフトウェア・サービス

4位 日本ビジネスシステムズ（ＪＢＳ）

5位 ネットワンシステムズ

◆WEBサービスランキング◆

1位 グーグル

2位 楽天グループ

3位 アマゾンジャパン

4位 サイバーエージェント

5位 ＬＩＮＥヤフー

その他詳細については、下記よりDLしていただけます。

また、総合順位については2026年3月30日配信のリリース、

業種別については2026年4月6日配信のリリースをご覧ください。

▽2026年3月30日配信

《2027年卒》伊藤忠商事が7年連続首位、就活人気は商社・金融が堅調、“安定×成長”と“インターン重視”がトレンドに[就職ブランド調査：2027年卒対象・前半]

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000090419.html

▽2026年4月6日配信

《2027年卒業種別人気》金融は大和証券、食品は味の素、ホテル・レジャー・旅行はニュー・オータニが首位。その他業界は2年連続首位。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000090419.html

https://prtimes.jp/a/?f=d90419-80-d3adcdad12d8c6458b2bf1902d15f139.pdf

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■調査概要

調査名 ：2027入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランドランキング調査

調査対象 ：2027年春入社希望の「ブンナビ」会員 （現大学4年生、現大学院2年生）

調査期間 ：開始:2025/10/1 ～ 終了:2026/3/15

調査方法 ：文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート

文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場でのアプリアンケート

文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌＆デジタルブック内QRコードアンケート

＊投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式

有効回答数 ：19,071（うち男子9089・女子9982／文系13638・理系5433)

└総得票数 ：59,745票

■本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社文化放送キャリアパートナーズ

担当者：高野

Ｅmail：sjk@careerpartners.co.jp

ＵＲＬ：https://www.careerpartners.co.jp/laboratory/