《27卒》IT業界ジャンル別順位発表。ソフトウェアはＳｋｙ、通信系はＮＴＴ東日本。他、ユーザー系など8区分発表。
株式会社文化放送キャリアパートナーズ（本社：東京都港区、社長：平田眞人） 就職情報研究所は、2027年卒業予定の学生を対象とした「2027入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランドランキング調査」の結果を発表しました。本調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査しているものです。
2026年3月30日に総合順位、4月6日に業種別順位を発表しましたが、今回は「IT業界ジャンル別順位」を発表いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2027年入社希望者対象 就職活動[前半]就職ブランドランキング調査【IT業界ジャンル別】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ソフトウェアランキング◆
1位 Ｓｋｙ
2位 ＮＴＴデータ
3位 富士ソフト
4位 日本ＩＢＭグループ
5位 ＳｏｃｉｏＦｕｔｕｒｅ
◆通信系ランキング◆
1位 ＮＴＴ東日本
2位 ＪＣＯＭ
3位 ＮＴＴドコモ
4位 ＫＤＤＩ
5位 ソフトバンクグループ
◆ITメーカー系ランキング◆
1位 日立ソリューションズ
2位 ＮＥＣネッツエスアイ
3位 日本ヒューレット・パッカード
4位 三菱電機ソフトウエア
5位 ＮＥＣソリューションイノベータ
◆ユーザー系（金融系）ランキング◆
1位 ＭＳ＆ＡＤシステムズ
2位 三菱ＵＦＪトラストシステム
3位 明治安田システム・テクノロジー
4位 日興システムソリューションズ
5位 スミセイ情報システム
◆ユーザー系（商社系・製造系）ランキング◆
1位 日鉄ソリューションズ
2位 伊藤忠テクノソリューションズ（ＣＴＣ）
3位 ＳＣＳＫ
4位 ＪＦＥシステムズ
5位 アビームシステムズ
◆ユーザー系（インフラ系・その他）ランキング◆
1位 ＪＳＯＬ
2位 ＡＮＡ Ｘ
3位 電通総研
4位 ＡＮＡシステムズ
5位 ヤマトシステム開発
◆独立系ランキング◆
1位 大塚商会
2位 ＮＳＷ
3位 ソフトウェア・サービス
4位 日本ビジネスシステムズ（ＪＢＳ）
5位 ネットワンシステムズ
◆WEBサービスランキング◆
1位 グーグル
2位 楽天グループ
3位 アマゾンジャパン
4位 サイバーエージェント
5位 ＬＩＮＥヤフー
その他詳細については、下記よりDLしていただけます。
また、総合順位については2026年3月30日配信のリリース、
業種別については2026年4月6日配信のリリースをご覧ください。
▽2026年3月30日配信
《2027年卒》伊藤忠商事が7年連続首位、就活人気は商社・金融が堅調、“安定×成長”と“インターン重視”がトレンドに[就職ブランド調査：2027年卒対象・前半]
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000090419.html
▽2026年4月6日配信
《2027年卒業種別人気》金融は大和証券、食品は味の素、ホテル・レジャー・旅行はニュー・オータニが首位。その他業界は2年連続首位。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000090419.html
https://prtimes.jp/a/?f=d90419-80-d3adcdad12d8c6458b2bf1902d15f139.pdf
─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・─・
■調査概要
調査名 ：2027入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランドランキング調査
調査対象 ：2027年春入社希望の「ブンナビ」会員 （現大学4年生、現大学院2年生）
調査期間 ：開始:2025/10/1 ～ 終了:2026/3/15
調査方法 ：文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート
文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場でのアプリアンケート
文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌＆デジタルブック内QRコードアンケート
＊投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式
有効回答数 ：19,071（うち男子9089・女子9982／文系13638・理系5433)
└総得票数 ：59,745票
■本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社文化放送キャリアパートナーズ
担当者：高野
Ｅmail：sjk@careerpartners.co.jp
ＵＲＬ：https://www.careerpartners.co.jp/laboratory/