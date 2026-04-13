《27卒》IT業界ジャンル別順位発表。ソフトウェアはＳｋｙ、通信系はＮＴＴ東日本。他、ユーザー系など8区分発表。

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株式会社文化放送キャリアパートナーズ


株式会社文化放送キャリアパートナーズ（本社：東京都港区、社長：平田眞人） 就職情報研究所は、2027年卒業予定の学生を対象とした「2027入社希望者対象　就職活動[前半]　就職ブランドランキング調査」の結果を発表しました。本調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査しているものです。


2026年3月30日に総合順位、4月6日に業種別順位を発表しましたが、今回は「IT業界ジャンル別順位」を発表いたします。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2027年入社希望者対象　就職活動[前半]就職ブランドランキング調査【IT業界ジャンル別】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


◆ソフトウェアランキング◆


1位　Ｓｋｙ


2位　ＮＴＴデータ


3位　富士ソフト


4位　日本ＩＢＭグループ


5位　ＳｏｃｉｏＦｕｔｕｒｅ








◆通信系ランキング◆


1位　ＮＴＴ東日本


2位　ＪＣＯＭ


3位　ＮＴＴドコモ


4位　ＫＤＤＩ


5位　ソフトバンクグループ








◆ITメーカー系ランキング◆


1位　日立ソリューションズ


2位　ＮＥＣネッツエスアイ


3位　日本ヒューレット・パッカード


4位　三菱電機ソフトウエア


5位　ＮＥＣソリューションイノベータ








◆ユーザー系（金融系）ランキング◆


1位　ＭＳ＆ＡＤシステムズ


2位　三菱ＵＦＪトラストシステム


3位　明治安田システム・テクノロジー


4位　日興システムソリューションズ


5位　スミセイ情報システム








◆ユーザー系（商社系・製造系）ランキング◆


1位　日鉄ソリューションズ


2位　伊藤忠テクノソリューションズ（ＣＴＣ）


3位　ＳＣＳＫ


4位　ＪＦＥシステムズ


5位　アビームシステムズ








◆ユーザー系（インフラ系・その他）ランキング◆


1位　ＪＳＯＬ


2位　ＡＮＡ　Ｘ


3位　電通総研


4位　ＡＮＡシステムズ


5位　ヤマトシステム開発








◆独立系ランキング◆


1位　大塚商会


2位　ＮＳＷ


3位　ソフトウェア・サービス


4位　日本ビジネスシステムズ（ＪＢＳ）


5位　ネットワンシステムズ








◆WEBサービスランキング◆


1位　グーグル


2位　楽天グループ


3位　アマゾンジャパン


4位　サイバーエージェント


5位　ＬＩＮＥヤフー








その他詳細については、下記よりDLしていただけます。



また、総合順位については2026年3月30日配信のリリース、


業種別については2026年4月6日配信のリリースをご覧ください。



▽2026年3月30日配信


《2027年卒》伊藤忠商事が7年連続首位、就活人気は商社・金融が堅調、“安定×成長”と“インターン重視”がトレンドに[就職ブランド調査：2027年卒対象・前半]


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000090419.html


▽2026年4月6日配信


《2027年卒業種別人気》金融は大和証券、食品は味の素、ホテル・レジャー・旅行はニュー・オータニが首位。その他業界は2年連続首位。


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000090419.html



https://prtimes.jp/a/?f=d90419-80-d3adcdad12d8c6458b2bf1902d15f139.pdf

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■調査概要


調査名 ：2027入社希望者対象　就職活動[前半]　就職ブランドランキング調査


調査対象 ：2027年春入社希望の「ブンナビ」会員　（現大学4年生、現大学院2年生）


調査期間 ：開始:2025/10/1 ～ 終了:2026/3/15


調査方法 ：文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート


文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場でのアプリアンケート


文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌＆デジタルブック内QRコードアンケート


　　＊投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式


有効回答数 ：19,071（うち男子9089・女子9982／文系13638・理系5433)


└総得票数 ：59,745票



■本件に関するお問い合わせ先


企業名：株式会社文化放送キャリアパートナーズ


担当者：高野


Ｅmail：sjk@careerpartners.co.jp


ＵＲＬ：https://www.careerpartners.co.jp/laboratory/