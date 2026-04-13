パーソナルジムRat、累計会員数10,000名突破のお知らせ

株式会社ひととこむ

株式会社ひととこむ（本社：東京）が運営するパーソナルジム「遊ぶように痩せる」は、2026年2月をもちまして、累計会員数が10,000名に達したことをお知らせいたします。

■ 達成の背景

2022年の設立以来、20代～40代の「痩せたいけれど続けられない」「何度挑戦してもリバウンドしてしまう」という悩みを持つ方を主な対象として、独自メソッドによるダイエット支援サービスを提供してまいりました。設立から4年という短期間での10,000名達成は、サービスへのご支持の高さを示すものと認識しております。

■ サービスの特徴

１. 食べ痩せメソッド 食事制限に依存せず、食べながら体重管理を行う独自のアプローチを採用。無理のない食習慣の定着を支援いたします。

２. ダイエットからの卒業を目指すプログラム設計 運動習慣の構築と食事管理の方法を体系的に学ぶことで、自身でセルフコントロールができる状態を目指します。一時的な体重減少ではなく、リバウンドしない体と習慣の獲得を目的としています。

３. 継続率を高めるホスピタリティ これまで運動習慣のなかった方でも「楽しい」と感じていただけるよう、スタッフのサポート体制と店舗づくりに注力しています。会員様からの高い継続率がその成果として表れています。

４. アクセスのしやすさ 全店舗を駅近に配置し、手ぶらで通える環境を整備。忙しいライフスタイルの中でも無理なく通い続けられる利便性を重視しています。

■ 会員様の声

当ジムでは、ほとんどの会員様が入会後に身体的・精神的な変化を実感されており、以下のようなお声を多数いただいております。

「これまで運動が苦手で続いたことがなかったのに、気づけばトレーニングが楽しみになっていました。運動がこんなに楽しいと思えるようになったのは初めてです。」 （30代・会社員）

「食事を我慢しなくていいと聞いて半信半疑でしたが、体が変わっていくのを実感するうちに、自分に自信が持てるようになりました。見た目だけでなく、気持ちまでポジティブになれました。」 （40代・主婦）

「何度もダイエットに失敗してきましたが、ここでは『なぜ痩せるのか』を丁寧に教えてもらえるので、自分でコントロールできるようになった実感があります。」 （20代・会社員）

■ 今後の展開

今後も店舗展開の拡充およびサービス品質の向上に努め、より多くの方の健康・ボディメイクへの取り組みを支援してまいります。

パーソナルジムRat

https://ratgym.jp/