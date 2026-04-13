処方薬はセブン‐イレブンで受け取れる時代へ。オンライン診療・服薬指導サービス「SOKUYAKU」システム利用料無料クーポン配布キャンペーンを開始。店舗内のPUDOロッカーで受取可能

ジェイフロンティア株式会社

ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員：中村篤弘、以下「当社」）は、当社が提供するオンライン診療・服薬指導・処方薬配送サービス「SOKUYAKU（ソクヤク）」において、セブン‐イレブン店舗内※１に設置された宅配ロッカー「PUDOステーション」で処方薬を受け取ることができるサービスの認知拡大を目的として、SOKUYAKUシステム利用料の無料クーポン配布キャンペーンを開始したことをお知らせいたします。

※１ PUDOロッカー設置のセブン‐イレブン店舗対象

■ セブン‐イレブン店舗内のPUDOステーションで、いつでも処方薬の受け取りが可能

本サービスにより、スマートフォンやタブレットひとつで診察予約からオンライン診療、服薬指導、処方薬の受け取りまでを完結でき、夜間や休日でも利用可能※2です。さらに、セブン‐イレブン店舗内のPUDOロッカーを利用することで、利用者は好きな時間に非対面で処方薬を受け取ることが可能となり、利用者の利便性の向上に寄与します。

※2 店舗により異なります

本サービスはこのような方にお勧めです。

・忙しくて薬局の営業時間内に受け取れない方

・夜間・休日に薬を受け取りたい方

・非対面で薬を受け取りたい方

・外出時間を短縮したい方

キャンペーン期間中は、一部店舗には本ポスターも掲示中です。

■ ご利用方法

「SOKUYAKU」アプリにて、オンライン診療・服薬指導の予約及び処方薬の受け取り方法を選択する際に、「セブン-イレブンPUDOロッカー受け取り」を選択した後、アプリ上の地図から、受け取りをしたい店舗をお選びいただけます。

「SOKUYAKU」アプリの到着通知後、セブン-イレブン店舗に設置の宅配便ロッカー「PUDOステーション」にて処方薬の受け取りが可能です。※3

※3：宅配便ロッカー「PUDOステーション」は、設置している店舗により形状が異なります。

■ 無料クーポン配布キャンペーンについて

本キャンペーンでは、「SOKUYAKU」を初めてご利用いただく方を対象に、システム使用料相当額（550円分）の無料クーポンを配布いたします。※4

※4：PUDOロッカー受け取りを選択の場合

クーポン概要

クーポン名：無料クーポン

クーポンコード：SKPUDOPR03

内容：システム使用料 550円分（税込）

利用期限：2026年5月10日（日）利用分まで

■「SOKUYAKU」とは

ジェイフロンティア株式会社が提供する「SOKUYAKU」は、スマートフォンを活用し、ご自宅やオフィスに居ながらオンライン診療、服薬指導の受診、最短当日中のお薬の受け取りを可能にするオンライン診療・服薬指導・処方薬宅配サービスで、提携数はクリニック・調剤薬局・ドラッグストアで計23,000店舗超となります。患者向けには、かかりつけ医・薬局の登録、おくすり手帳の機能を備えるほか、病院・クリニック・薬局向けに、予約管理機能や問診票管理機能など、オンライン診療やオンライン服薬指導に必要な機能を提供しており、追加の設備投資なしで簡単に導入していただけます。

アプリ名称：SOKUYAKU

iOS ：https://apps.apple.com/jp/app/sokuyaku/id1550447276

Android ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.customer.sokuyaku

価格 ：登録料、年会費無料、「SOKUYAKUプレミアム」プラン 月額550円（税込）

URL ：https://sokuyaku.jp/

ジャンル ：メディカル 医療

ジェイフロンティア株式会社は、「SOKUYAKU」の会員データとD2C事業の医薬品などを販売している会員データ 、医療情報システムにおける電子処方箋、電子カルテ、お薬手帳とのデータ連携によって一人一人のステータスに合った適切な商品提供・診療を可能とし、 全てのヘルスケアサイクルのアクションが「SOKUYAKU」で完結するような「SOKUYAKUヘルスケア経済圏」の構築を目指しています。

■会社概要

会社名：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）

設 立：2008年6月

代表者：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘

本 社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階

資本金：665百万円（2025年11月末時点）

ＵＲＬ：https://jfrontier.jp/