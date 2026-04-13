元いすゞ自動車株式会社CHRO・有沢正人氏が登壇│次世代リーダーは“見える化”できる！データで進化するサクセッション戦略とHRBPの役割

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、2026年5月11日（月）17:00より、無料オンラインセミナー「次世代リーダーは“見える化”できる！CHROが語るデータで進化するサクセッション戦略とHRBPの役割」を開催いたします。

本セミナーには、当協会顧問であり、いすゞ自動車株式会社元CHROの有沢正人氏が登壇。企業人事の最前線でサクセッションプランを実装してきた実務家の視点から、人的資本経営時代に求められる「次世代リーダーの見極めと育成」について解説します。

開催背景

詳細・申し込みはこちら :https://20260511succession.peatix.com/

事業環境の変化が激しさを増す中、企業におけるサクセッションは単なる後継者選びではなく、経営戦略と直結する重要テーマへと進化しています。

しかし現場では、

・評価が属人的になっている

・次世代リーダーの見極めが曖昧

・育成と配置が連動していない

といった課題が多く見られます。

こうした課題を乗り越える鍵として注目されているのが、人材データによる“可視化”と戦略的活用です。

セミナー内容

本セミナーでは、企業人事の最前線でサクセッションプランを実装してきた実務家が登壇し、対話形式で以下のテーマを深掘りします。

- データを活用したサクセッション戦略・次世代リーダー育成の最前線- 潜在能力・キャリア志向・経験資本の可視化手法- HRBPが担うべき役割と経営への貢献

これからのサクセッションは「誰が優秀か」を見極めるものではなく、人材と経営の可能性をデータで捉え、組織として育てるプロセスです。

人的資本経営を次のフェーズへ進めるための実践知を提供します。

開催概要

◆こんな方におすすめ- 次世代経営人材の選抜や育成に課題を感じているCHRO・人事責任者の方- サクセッションプランを経験則ではなくデータで進化させたい方- HRBPとして経営に資する人材戦略を担いたい方- 人的資本経営を次の経営フェーズへつなげたい経営層の方

《日時》2026年5月11日（月）17:00-18:00

《会場》 Zoomミーティング

《参加料金》無料

《対象》企業人事ご担当者様、HRBPの方

※同業者様のご参加はご遠慮いただいております。

《プログラム》

オープニング（プロティアン・キャリア協会／4designs株式会社概要）

・セミナー

・質疑応答

・クロージング

※一部変更になる可能性がございます。

《登壇者》

HR GENESIS株式会社 代表取締役／いすゞ自動車株式会社シニアアドバイザー／元いすゞ自動車株式会社常務執行役員CHRO 有沢 正人氏

一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事／4designs株式会社 代表取締役CEO 有山 徹

《申込》https://20260511succession.peatix.com/

登壇者

HR GENESIS株式会社 代表取締役／いすゞ自動車株式会社シニアアドバイザー／元いすゞ自動車株式会社常務執行役員CHRO

有沢 正人

慶應義塾大学商学部卒業後、1984年に協和銀行（現りそな銀行）へ入行。米国でMBAを取得後、人事・経営企画を担当。2004年に日系精密機器メーカーであるHOYAへ転じ、グローバル人事制度の設計・運用やサクセッションプラン導入を推進。2009年にはAIU保険（現AIG損害保険）にて人事担当執行役員を務め、日本独自のジョブグレーディング制度や評価制度を構築。2012年よりカゴメにてグローバル人事の責任者として全世界共通の人事制度を整備し、常務執行役員CHOを歴任。2024年にはHR GENESIS株式会社を設立。2025年4月よりいすゞ自動車にてCHROに就任し、人的資本経営に基づく人事戦略の実行を牽引してきた。

4designs株式会社代表取締役社長CEO／一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事

有山 徹

2000年に早稲田大学卒業、大手メーカーに就職後、経営コンサルティング会社を経て一部上場のIT企業、デジタル広告企業、ベンチャー企業での管理本部長や経営企画にて中期経営計画策定等の戦略策定並びに大手外資系PEファンドのMBO/IPOプロジェクトグループERPプロジェクト、M&A案件等の数多くのプロジェクトを推進、早稲田大学大学院MBA。2019年7月に経営コンサルティング、キャリア支援事業を行う4designs株式会社を設立。2020年3月共同代表の法政大学キャリアデザイン学部田中研之輔教授と一般社団法人プロティアン・キャリア協会を設立。設立後5年間で35万人、250社以上に組織開発、キャリア自律を伝えている。

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他250社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

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