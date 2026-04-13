初開催で完売の女性限定ライブが第2回へ

株式会社SVC

女性限定アイドルライブイベント「Girls place to be.」の第2回開催が決定いたしましたので、お知らせいたします。

本イベントは、「女の子たちの居場所」「女の子に人気の場所」をコンセプトに、

女性が安心して・気軽に・自分らしくライブを楽しめる空間づくりを目的とした女性限定イベントです。

■ 第1回開催の反響

2026年2月に池袋にて初開催した第1回公演では、

チケット400枚がSOLD OUTとなり、10～20代の女性ファンを中心に大きな反響をいただきました。

来場者からは、

「安心してライブを楽しめた」

「ひとりでも参加しやすかった」

といった声が多く寄せられ、女性ファンに特化したイベントとして高い評価をいただいております。

■ 開催の背景

近年、アイドルシーンにおける女性ファンの存在感は急速に拡大しています。

しかしその一方で、

ライブハウスに行きづらい

周囲の視線が気になってしまう

女性目線で設計されたイベントが少ない

といった課題が依然として存在しています。

「Girls place to be.」は、こうしたリアルな声に真正面から向き合い、

“安心して楽しめる場所そのものをデザインする” ことを目的に誕生しました。

■ 「来ること自体が楽しい」体験型ライブへ

本イベントでは、単なるライブ鑑賞にとどまらず、“空間そのものを楽しむ体験” を重視しています。

女性限定ならではの圧倒的な安心感

ガーリーでポップな世界観による没入感

初心者でも参加しやすい価格設計

ライブに行くハードルを下げ、

「誰でも自然に一歩踏み出せる場所」 を実現します。

■ イベント概要

イベント名

Girls place to be. vo.2 in シティーホール五反田

開催日

2026年5月11日（月）

会場

シティーホール五反田

時間

開場時刻 16:30 / 開演時刻 17:00

チケット料金

前方エリア：\4,000

一般：\1,000

※入場時ドリンク代別途必要

※女性限定イベント

▼ チケットのご購入はこちら

https://t-dv.com/4JhtabbY6t2Hxamlcp9g

■ 出演アーティスト

Onephony

可憐なアイボリー

Sugar(ハート)Holic

ChumToto

RiNCENT♯

Pastel Closet

■ イベント公式SNS

イベントの最新情報、出演者情報、当日の様子などは

公式SNSにて随時発信予定です。

Girls place to be. 公式X（旧Twitter）

https://x.com/SVCgirls_event

Girls place to be. 公式Instagram

https://www.instagram.com/svcgirls_event/

■ 取材・協賛・イベントに関するお問い合わせ

本イベントに関する取材のご相談、

協賛・タイアップのご相談等は、下記までお問い合わせください。

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メール：production@s-vc.jp