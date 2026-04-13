コミック1巻売上ランキングで堂々TOP10入り！『勇者パーティから追い出された俺は「ティンポ師」として生きることになった　THE COMIC1』重版出来

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、大好評につきヴァルキリーコミックス『勇者パーティから追い出された俺は「ティンポ師」として生きることになった THE COMIC1』の重版を出来いたしました。

初公開！【重版帯表紙】

勇者パーティから追い出された俺は「ティンポ師」として生きることになった THE COMIC1(https://www.comic-valkyrie.com/tinposi/new.html)

漫画：弥弛／原作：淡海翁人／キャラクター原案：sabet

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：9784799221433

元最強賢者が「ティンポ師」にクラスチェンジ!?

エロスキルを駆使して

セカンドライフを謳歌する！

ノクターンノベルズにて

1,000万PV突破のハーレムファンタジー、

待望のコミカライズ第1巻！

国内最大級の全国書店POSを解析する出版POSデータツールCANTERAが公開している

実購買数に基づく週間コミック1巻売上ランキングで堂々TOP10入り！

https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260302/(https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260302/)

1話2話無料公開中！ :https://www.comic-valkyrie.com/tinposi/

魔王討伐のため、勇者パーティの一員として旅をしてきた賢者ディック。

しかしある日、仲間たちからセクハラ男と汚名を着せられパーティを追放されてしまう。

失意のディックは賢者の力を姪のエメリンに継承させ、

力も地位も失ってゼロからスタートを切ることになるが、

その後ランダムで手に入れたのは"ティンポ師"という聞いたこともない職業で……！？

1話2話無料公開中！作品ページはこちら :https://www.comic-valkyrie.com/tinposi/(C)弥弛(C)Oumi Oujin／キルタイムコミュニケーションキミコミ作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/46847887eae22

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