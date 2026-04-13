コミック1巻売上ランキングで堂々TOP10入り！『勇者パーティから追い出された俺は「ティンポ師」として生きることになった THE COMIC1』重版出来
キルタイムコミュニケーションは、大好評につきヴァルキリーコミックス『勇者パーティから追い出された俺は「ティンポ師」として生きることになった THE COMIC1』の重版を出来いたしました。
初公開！【重版帯表紙】
勇者パーティから追い出された俺は「ティンポ師」として生きることになった THE COMIC1(https://www.comic-valkyrie.com/tinposi/new.html)
漫画：弥弛／原作：淡海翁人／キャラクター原案：sabet
判型：B6
定価：792円(本体720円＋税10%）
ISBN：9784799221433
元最強賢者が「ティンポ師」にクラスチェンジ!?
エロスキルを駆使して
セカンドライフを謳歌する！
ノクターンノベルズにて
1,000万PV突破のハーレムファンタジー、
待望のコミカライズ第1巻！
国内最大級の全国書店POSを解析する出版POSデータツールCANTERAが公開している
実購買数に基づく週間コミック1巻売上ランキングで堂々TOP10入り！
https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260302/(https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260302/)
1話2話無料公開中！ :
https://www.comic-valkyrie.com/tinposi/
魔王討伐のため、勇者パーティの一員として旅をしてきた賢者ディック。
しかしある日、仲間たちからセクハラ男と汚名を着せられパーティを追放されてしまう。
失意のディックは賢者の力を姪のエメリンに継承させ、
力も地位も失ってゼロからスタートを切ることになるが、
その後ランダムで手に入れたのは"ティンポ師"という聞いたこともない職業で……！？
1話2話無料公開中！作品ページはこちら :
https://www.comic-valkyrie.com/tinposi/
(C)弥弛(C)Oumi Oujin／キルタイムコミュニケーション
キミコミ作品ページはこちら :
https://kimicomi.com/series/46847887eae22
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