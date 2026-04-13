コミック1巻売上ランキングで堂々TOP10入り！『勇者パーティから追い出された俺は「ティンポ師」として生きることになった　THE COMIC1』重版出来

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株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、大好評につきヴァルキリーコミックス『勇者パーティから追い出された俺は「ティンポ師」として生きることになった　THE COMIC1』の重版を出来いたしました。



初公開！【重版帯表紙】

勇者パーティから追い出された俺は「ティンポ師」として生きることになった　THE COMIC1(https://www.comic-valkyrie.com/tinposi/new.html)


漫画：弥弛／原作：淡海翁人／キャラクター原案：sabet


判型：B6


定価：792円(本体720円＋税10%）


ISBN：9784799221433



元最強賢者が「ティンポ師」にクラスチェンジ!?


エロスキルを駆使して


セカンドライフを謳歌する！



ノクターンノベルズにて


1,000万PV突破のハーレムファンタジー、


待望のコミカライズ第1巻！





国内最大級の全国書店POSを解析する出版POSデータツールCANTERAが公開している


実購買数に基づく週間コミック1巻売上ランキングで堂々TOP10入り！


https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260302/(https://cdp-ltd.co.jp/comic_weekly_ranking-20260302/)


1話2話無料公開中！ :
https://www.comic-valkyrie.com/tinposi/


















魔王討伐のため、勇者パーティの一員として旅をしてきた賢者ディック。


しかしある日、仲間たちからセクハラ男と汚名を着せられパーティを追放されてしまう。


失意のディックは賢者の力を姪のエメリンに継承させ、


力も地位も失ってゼロからスタートを切ることになるが、


その後ランダムで手に入れたのは"ティンポ師"という聞いたこともない職業で……！？


1話2話無料公開中！作品ページはこちら :
https://www.comic-valkyrie.com/tinposi/

(C)弥弛(C)Oumi Oujin／キルタイムコミュニケーション

キミコミ作品ページはこちら :
https://kimicomi.com/series/46847887eae22

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