【コラボ新作】ローファースニーカー「LYKKE」本日より発売開始

株式会社スタンドゥール

STANDOOL TOKYOは、株式会社TOKYO BASEが運営するセレクトショップ「STUDIOUS（ステュディオス）」とのコラボ開発により誕生した、第５弾新作ローファースニーカーの発売を開始いたします。

フォーマルなローファーのフェイスに、スニーカーの軽やかさをそっと重ねたローファースニーカー「LYKKE（リッケ）」シリーズ。伝統的な表情はそのままに、足を入れた瞬間から軽やかに馴染む履き心地へとアップデートし、オンとオフを自然に行き来できる一足へ。

品格をまとったミニマルな佇まいは、ビジネスシーンにも自然に溶け込みながら、オフにはさりげなく個性を灯す。内部に忍ばせた構造が、無理なく自然に5.5cmのヒールアップを叶え、脚のラインをすっと整えながら、全身の印象をひとつ上のバランスへ引き上げます。



少量生産となりますので、ぜひお早めにお求めください。

▼ 新作発売詳細

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カラー：BLACK、GLOSS BLACK、BLACK & WHITE

サイズ：22.0～28.5cm

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▼ 購入先リンク

https://standool.shop/pages/series-lykke

ALL COLORBLACK & WHITEGLOSS BLACKBLACK

STANDOOL TOKYOについて

STANDOOL TOKYO（スタンドゥール）は、性別や年齢といった境界・枠を越えて、ひとりひとりが“自分”として立つ瞬間を美しく引き立てる、フットウェアブランドです。

「Unframed steps. Infinite style.」をテーマに、他人と比べることから解放され、世界との関わりを広げるために、STANDOOLは人の足元から価値観をデザインします。

STANDOOLは、数百名超のお客様の意見を継続的に直接ヒアリングし、従来から重厚な印象が残るシークレットシューズの問題点を抜本的に見直したヒールアップスニーカーを開発しています。

その他の商品一覧

SACAE｜6.5cmヒールアップモデル

こだわり抜いた設計によって、外観からは想像がつかない約6.5cmのスタイルアップを手助け。よりファッショナブルな着こなしによって、あなたの日常を輝かせます。

SAI｜7.5cmヒールアップモデル

スタイルアップに悩みを持つ顧客への直接のヒアリングに基づき、快適かつ理想的な約7.5cmの目線UPを支える本作を開発。外観や手触りからは想像がつかない、脚長効果などのスタイルアップを手助けする魅惑的な一足。

LEBEN｜7.5CMヒールアップモデル

無駄を削ぎ落とした機能美と、静かに主張する佇まい。ミリタリーシューズとしてのルーツとその設計思想を受け継ぎながら、現代の都市生活に馴染むように再構築されたシリーズ。

NOSTAR｜6.5cmヒールアップモデル

ミニマルな造形と、静かに個性を語るシルエット。

ローファーの品格とスニーカーの軽快さを凝縮し、性別やスタイルの枠を越えて自由な感性に響く「NOSTAR」シリーズ。

会社概要

会社名 ：株式会社スタンドゥール

設立年月 ：2023年6月

代表者 ：葉山虹子

所在地 ：神奈川県川崎市幸区堀川町72-21-R912

ウェブサイト：https://standool.shop

Instagram ：https://www.instagram.com/standool_tokyo

問い合わせ先：info@standool.com

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