長襦袢用洗濯洗剤「洗う絹子さん」での長襦袢の自宅洗いを簡易判定できる「絹子さんの長襦袢チェッカー」をリリース

【プレスリリース趣旨】

株式会社フルフィル

株式会社フルフィル（所在地：大阪市中央区安土町1-5-9 ゼニヤベストビル6階、代表取締役：田中誠士）が展開する和装ケアブランド「日々、絹子さん。」は、公式サイト掲載コンテンツとして、長襦袢の自宅洗い可否の目安を簡易判定できるミニアプリ「絹子さんの長襦袢チェッカー」を公開しました。

質問に答えていくことで、長襦袢用洗濯洗剤「洗う絹子さん」で洗えそうかどうかの目安を確認でき、各要素ごとの注意点もあわせて知ることができます。

絹子さんの「長襦袢チェッカー」を見てみる :https://hibikinukosan.jp/kinuko_checker/洗う絹子さんを使って洗えそうな長襦袢かどうかを簡易判定できるミニアプリです

「日々、絹子さん。」は、和をまとう人に寄り添い、ご自宅でのやさしいセルフケアを支える和装ケアブランドです。今回公開した「絹子さんの長襦袢チェッカー」は、長襦袢を洗ってみたいと思いながらも、「自分の長襦袢は洗ってよいものか」「どこに注意すればよいのか」と迷う方に向けて生まれた体験型コンテンツです。

本コンテンツでは、素材、仕立て、装飾、水通しの有無、過去の変化、地色などに関する質問に回答することで、「洗う絹子さん」で洗える可能性の目安を簡易判定します。素材がはっきりわからない場合でも、光沢や手ざわり、しわ、音などに関する追加質問を通じて判断を補助する設計としており、判定結果とあわせて、洗う前に気をつけたいポイントや取り扱い上の注意も確認できます。また、視覚的に理解しやすい「安全度レーダー」を搭載し、長襦袢の状態を複数要素から見つめ直せるようにしています。

当ブランドでは、本取り組みを、長襦袢という専門性の高い和装アイテムに寄り添い、消耗品である専用洗剤「洗う絹子さん」と診断型コンテンツを組み合わせたセルフケア体験を提供いたします。洗剤そのものをお届けするだけではなく、使う前の迷いや不安に寄り添い、判断のきっかけまでお伝えすることで、商品提供にとどまらない新たな顧客接点をつくることを目指しています。

長襦袢には、近年の一般的なお品だけでなく、ご家族から受け継がれたもの、ご友人がお持ちのものなど、実にさまざまな個性があります。素材や風合い、仕立て、装飾、経年変化も一枚ごとに異なるからこそ、一律に考えるのではなく、それぞれの違いに目を向けることが大切です。

また、「日々、絹子さん。」では、長襦袢をはじめ、和装とつながりのあるアイテムや繊細なお品のケア方法について、公式Instagramや映像コンテンツでも継続的に発信しています。浴衣の洗い方を紹介する動画をはじめ、ご自宅でのセルフケアの参考にしていただける短尺動画(リール映像)も公開しており、本チェッカーとあわせて、日々のお手入れに役立てていただきたいと考えています。

Instagramを見る :https://www.instagram.com/hibikinukosan/日々、絹子さん。公式Instagramアカウントです。

コンテンツ名：絹子さんの長襦袢チェッカー

内容：質問に答えることで、長襦袢用洗濯洗剤「洗う絹子さん」で洗えそうかどうかの目安を簡易判定

主な機能：

・7つの基本質問による簡易判定

・素材不明時の追加質問による補助判定

・3段階での目安表示

・各要素の注意点表示

・安全度レーダーによる視覚的な表示

商品概要商品名：洗う絹子さん

内容量：450mL

特長：長襦袢などのやさしい手洗いを想定した、天然由来の無香料・無着色・中性の洗濯洗剤

販売先：Amazon公式ストア、日本全国のお取扱い呉服店様

お取扱店一覧はこちら :https://hibikinukosan.jp/shop/

関連URL

ブランドサイト：日々、絹子さん。公式WEBサイト(https://hibikinukosan.jp)

チェッカー公開ページ：絹子さんの長襦袢チェッカー (https://hibikinukosan.jp/kinuko_checker/)

Instagram：@hibikinukosan(https://www.instagram.com/hibikinukosan/)

Amazon商品ページ：洗う絹子さん (https://www.amazon.co.jp/dp/B0FBRJ5HJL)

本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社フルフィル

担当者名：田中詢子 、高木ちひろ

TEL：06-4708-7400