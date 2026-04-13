～バッグに小さな芸術を。～ 毎日の暮らしに寄り添い、アートを纏う『FEILER ART』コンテンツを初公開

フェイラージャパン株式会社

フェイラージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：八木直久)は、『バッグに小さな芸術を。』をテーマに、毎日の暮らしに寄り添い、アートを纏う価値を表現する『FEILER ART（フェイラーアート）』を、映像や体験を通じてお届けします。

『FEILER ART』特設サイトURL： https://www.feiler-jp.com/feiler_art/

【注目ポイント】

１. 「フェイラー」が新たに打ち出す、毎日の暮らしに寄り添い、アートを纏う『FEILER ART』

２. 声優・梶裕貴がナビゲートする特別映像 第一弾動画を公開（年4本公開予定）

３. 美術館のように『FEILER ART』を体験できるイベントを

4月30日（木）より六本木ヒルズ ヒルズカフェ／スペースで開催

４. 母の日の贈り物にぴったりな新作ラインアップを4月17日（金）より発売開始

■ “アートを纏う”という新たな価値『FEILER ART』

その世界観を届ける映像や展示、特設サイトなど、さまざまなコンテンツを展開

「フェイラー」が長年培ってきたシュニール織は、やわらかな質感と繊細な色彩表現のデザインによって、毎日の暮らしに彩りを添えてきました。ひとつひとつ丁寧に織り上げられたアイテムは、使うたびに手に心地よくなじみ、心が躍るひとときをもたらします。

『FEILER ART』は、その価値をあらためて捉え直し、日常に寄り添う存在としての“アート”を提案するものです。

バッグにそっと入っているハンカチやポーチが、何気ない毎日の暮らしの中で、ふとした瞬間に気持ちを豊かにする。そんな体験を通じて、「フェイラー」は“アートを纏う”というあり方をかたちにします。

2026年『FEILER ART』を表現する場として、映像・イベント・特設サイトなど、多角的なコンテンツを展開していきます。

■ 声優・梶裕貴がナビゲートする特別映像『FEILER ART STORIES - Special Movies -』

映像コンテンツ『FEILER ART STORIES - Special Movies -』では、人気声優の梶裕貴をナビゲーターに迎え、「フェイラー」の１つ１つのデザインに込められたテーマやストーリーを軸に、色やモチーフに込められた意味、制作背景などを丁寧に紐解いていき、音と映像による表現で描き出します。

デザインの意味を紐解くストーリーと梶裕貴の表現力が発揮されたナレーションが、それぞれのデザインの持つ世界を追体験するような感覚をもたらします。

本シリーズは年間を通じて計4本の公開を予定しており、今回は第1弾として『BLAUE ROSEN（ブラウローゼン）』編を4月13日（月）に『FEILER ART』特設サイトにて公開しました。

『FEILER ART』特設サイトにてご覧いただけます： https://www.feiler-jp.com/feiler_art/

『BLAUE ROSEN（ブラウローゼン）』はドイツ語で「青い薔薇」。

かつて自然界には存在にしなかった「奇跡」の花を中心に描かれるストーリーになっています。

薔薇は贈る本数によってその意味が変わっていく花で、今回の動画に現れるのは『BLAUE ROSEN』 デザインに描かれている9本の薔薇。

『いつもあなたを想っています』

『いつまでも一緒に』

という意味があり、そこには、大切な人への愛情や永遠の絆を願う気持ちが込められています。

■ ナビゲーター梶裕貴の収録時のメイキング映像・プロモーション動画も公開

＜コメント動画URL＞https://www.youtube.com/watch?v=foREPX4Ona4

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=foREPX4Ona4 ]

『FEILER ART STORIES - Special Movies -』の公開にあわせ、梶裕貴の語りで『FEILER ART』の世界観を紹介するプロモーション映像を、公式YouTubeにて公開します。作品に込めた想いや表現へのこだわりなど、ここでしか聞けない言葉をお楽しみいただけます。

また、制作の裏側を収めたメイキング映像を、「フェイラー」公式アプリ会員向けに公開。収録の様子や制作の過程を通じて、作品が生まれる瞬間や、梶裕貴の表現の裏側に触れていただけます。

【ナビゲーター：声優・梶裕貴】

「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、「MAO」摩緒役、「名探偵プリキュア！」ジェット先輩役、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役など、話題作のキャラクターを数多く演じる。

2013年度には史上初の2年連続で声優アワード主演男優賞を受賞。

声優20周年を記念してAI音声合成プロジェクト【そよぎフラクタル】を発足。

■ 美術館のように体験できるPOPUPイベント『FEILER ART MUSEUM』を開催

梶裕貴による音声ガイドに、「フェイラー」の“飲めるアート”やデジタルスタンプラリーも

本イベントは、4月30日（木）～5月6日（水・休）の1週間六本木ヒルズ ヒルズカフェ／スペースにて開催します。『FEILER ART』の世界観を体験いただける初めての場として、展示・ショップ・カフェが一体となった空間をトータルで演出。

会場では 「フェイラー」のデザインをアート作品のように展示。それぞれの背景や物語を、美術館のようにお楽しみいただけます。さらに、声優・梶裕貴による語りとともに作品を鑑賞できる音声ガイドを通じて、空間全体で『FEILER ART』の世界観をより深く体感いただけます。なお、本音声ガイドは「フェイラー」公式ブランドサイト内のスペシャルサイトでも同期間中に公開予定で、会場にお越しいただけない方にもお楽しみいただけます。

また会場内のショップでは、 「フェイラー」の新作アイテムを取り揃え、“アート”を毎日の暮らしに持ち帰る体験としてお楽しみいただけます。ご自身や大切な人へのプレゼントとしてもおすすめです。

さらに、会場内のカフェでは、作品鑑賞の余韻とともに、『FEILER ART』の世界観に浸るひとときをお過ごしいただけます。フェイラーメンバーズ会員登録のうえ、商品お買い上げの方には、本イベント限定の「フェイラー」のデザインをあしらった、ビジュアルでも楽しめる“飲めるアート”をご用意しています。(なくなり次第終了となります。イベント期間中は通常のカフェとしての営業はございません。)

また、デジタルスタンプラリーなどの参加型コンテンツも実施。スタンプをすべてあつめて、＃フェイラー #フェイラーアート

でお気に入りの写真をSNSに投稿いただいた方にはオリジナルステッカーもプレゼントしております。

【イベント概要： FEILER ART MUSEUM】

開催期間：2026年4月30日（木）～5月6日（水・休）

11:00～20:00

※5月6日（水・休）は18:00まで

会場 ：六本木ヒルズ ヒルズカフェ／スペース

（東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ ヒルサイド2F）

入場料 ：無料

入場条件：「フェイラー」公式LINE友だち追加（https://page.line.me/feiler_jp(https://page.line.me/feiler_jp)）

※入場の事前予約はございませんが、混雑状況により、開場前10:00より入場整理券を配布する場合がございます。10:00前の整列はご遠慮いただいております。10:00前に整列された方への整理券の配布はいたしません。詳細は会場スタッフにお尋ねください。

■ 母の日の贈り物にぴったりなラインアップを4月17日（金）より発売開始

『FEILER ART MUSEUM』会場内のショップでも販売

2026年4月17日（金）より、全国の「フェイラー」ショップ・「フェイラー」公式オンラインショップ(https://feiler.jp)にて、新作アイテムの発売を開始いたします。

今回の新作は、母の日の大切な人への贈りものとしてもお選びいただけるラインアップを展開。なお、 『FEILER ART MUSEUM』会場内のショップでも同コレクションを取り揃えており、展示とあわせて、お手に取ってご覧いただけます。

※会場内では「フェイラー」商品のみを販売いたします(「ラブラリー バイ フェイラー」商品の販売はございません)。商品ラインアップや在庫についてはお答えいたしかねますので、ご了承願います。