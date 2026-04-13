原田産業株式会社、Collecting Point（収集拠点）としてISCC PLUS認証を取得

原田産業株式会社

原田産業株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：原田 暁、以下「原田産業」）は、2026年2月23日付で、Collecting Point（収集拠点）としてISCC PLUS認証を取得したことをお知らせします。

本認証の取得により、当社は使用済みプラスチック材料の回収および管理を担い、ISCC PLUS認証サプライチェーンにおける適格原料の供給に貢献してまいります。

「ISCC PLUS」認証とは

「ISCC PLUS（International Sustainability and Carbon Certification PLUS）」は、廃棄物、残渣、リサイクル材料などの代替原料のサプライチェーンにおけるトレーサビリティを確保する、国際的に認知された認証制度です。

ISCC PLUS制度では、認証事業者は以下のような役割で認証を取得することができます。

Collecting Point（収集拠点）の意味と原田産業の活動計画

- Collecting Point（CP）：収集拠点- Processing Unit（PU）：処理施設- Trader：取引業者- Final Product Refinement（FPR）：最終製品精製

今回、原田産業が取得したCollecting Point（収集拠点）は、使用済み材料などを収集し、適切に管理・保管したうえで、次工程を担う認証事業者へ引き渡す役割を担います。これにより、回収された材料はISCC PLUS認証サプライチェーンにおける適格原料として、他の認証事業者へ供給することが可能になります。

ISCC PLUS認証サプライチェーンの一員として、当社は主に以下の活動を行い、ISCC PLUS認証サプライチェーンにおけるトレーサビリティ確保と資源管理に貢献してまいります。

認証取得の経緯、原田産業の想い

- お客様から使用済み製品を回収- 回収した材料の適切な管理および保管- 回収材料をISCC認証リサイクル企業などの認証事業者へ供給- 回収材料のトレーサビリティ確保および適切な記録管理

今回の認証取得は、食品の衛生管理のプロフェッショナルである原田産業の「フードセーフティーチーム」を中心に進めてきました。該当チームは、異物混入対策を目的とした衛生資材や、作業性を向上させるマスク・エプロン等の製品を企画・開発しているほか、HACCPに準じた衛生管理をクラウドで一元管理するIoTサービスも提供しています。

一方で、チームでは「衛生資材の廃棄」によりお客様の負担が増えることや環境に与える影響についての課題を感じておりました。その解決に貢献したいと考え、近年は使用済みの衛生資材へのケミカルリサイクルの仕組みである「油化リサイクルサービス」を試験的に提供開始しています。

今回のISCC PLUS認証取得で、よりトレーサブルなサプライチェーンの中で推進する基盤の一つとなるものです。原田産業は今後も、商社として多様な現場とサプライチェーンをつなぐ立場から、循環型社会の実現に向けた取り組みを進めてまいります。

原田産業について

2023年に創業100周年を迎えた原田産業は、造船、建設、医療、介護、食、エレクトロニクスなど幅広い業界向けに商品・サービスを提供するグローバル商社です。

「社会課題の解決」を企業の存在意義と認識し、2020年より全社的なサステナビリティ活動を本格始動、自社取り扱い商材のカーボンフットプリント（CFP）算定などを開始しました。

また、2025年6月には、国際的イニシアチブであるSBTi（※1）より「NEAR-TERM SCIENCE-BASED TARGETS（科学的根拠に基づく短期目標）」の認定を取得しました。

（※1） SBTi（SBTイニシアチブ）：CDP（旧カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）、国連グローバル・コンパクト（UNGC）、世界資源研究所（WRI）、世界自然保護基金（WWF）の4機関が共同で運営するイニシアチブ

関連ウェブサイト

原田産業 コーポレートサイト https://www.haradacorp.co.jp/

原田産業 SDGs特設サイト https://www.haradacorp.co.jp/sdgs/

原田産業 フードセーフティーチーム商品紹介サイト https://haradacorp-foodsafety-trend.com/