プロバスケットボール選手八村塁が挑む「日本バスケットボール界の強化と進化」次世代アスリートを「世界基準」へ接続する「BLACK SAMURAI SUMMIT 2026」開催決定

ディグポ有限会社

「BLACK SAMURAI」は、プロバスケットボール選手 八村塁が自ら世界の舞台で学んだ経験をもとに設計した次世代アスリート育成プロジェクト「BLACK SAMURAI SUMMIT 2026」を、2026年8月6日（木）～8月8日（土）に「IGアリーナ（愛知県名古屋市）」にて開催いたします。

■ 開催背景：八村塁が直面した日本バスケ最大の課題「世界基準の練習環境」の創出

現在、国内のバスケットボール競技人口は約236万人（※1）に上りますが、世界最高峰のNBAに到達した日本人選手は歴代でも数名にとどまっています。この背景には、単なる技術力の差ではなく、「国内中心の育成環境」と「世界のトップ層が日常的に触れている実戦基準」との間に、まだ埋めるべき距離があるという課題があります。日本人選手のフィジカルやスキルはすでに世界で通用する水準にはありますが、世界の頂点を勝ち取るための「メンタル（覚悟・競争心）」が決定的に不足していると考えられます。

本SUMMITでは、この課題に対して以下のアプローチで向き合います。

- 部活動やクラブチーム単位の枠組みを超えた挑戦従来の国内環境に、八村塁が体感してきた「世界標準の強度」を融合し、個々の才能を世界へとつなげる可能性を切り拓きます。- 実戦での「我」を出すマインドセット日本人の美徳とされる「謙虚さ」が、コート上では弱点になることもあります。食うか食われるかのサバイバル環境で、自らを主張し、勝利を掴み取る負けん気を叩き込みます。- 世界基準を「当たり前」にする圧倒的な覚悟「世界No.1」を目標として掲げ、信じ抜く力を伝承。他人に決められた限界を突破し、プレッシャーさえも興奮に変えて大舞台を楽しむ、自立したプロの精神性を養います。

本SUMMITは、八村塁が海外の舞台で経験した「世界基準の環境」を日本国内に再現し、若き才能をグローバルキャリアへと直接接続する日本稀有のプラットフォームです。



※1 出典・参照データ：国内競技者登録数および各種公開統計データ・FIBA公開情報等を基に事務局整理

■ 発起人/プロバスケットボール選手 八村 塁からのメッセージ



「僕がアメリカでの10年間で経験してきた“世界基準の舞台”その演出や規模感も含めたすべてを、このサミットに凝縮しました。日本の若い選手たちには、自分で決めてしまっている“限界”を軽々と超えていってほしい。僕自身も、周りに何を言われても自分ならできると信じ続けてここまで来ました。この3日間は周りを気にせず自分の強みと“我”をすべてぶつけてほしい。そしてプレッシャーさえも興奮に変えて大舞台を楽しむ“覚悟”を持ってほしい。名古屋のIGアリーナで本気の勝負が生まれることを楽しみにしています」

■BLACK SAMURAI SUMMIT 2026 が提示する「社会価値」

2025年の成功を受け、本プロジェクトは、単なるスポーツイベントの枠を超え、以下の3つの領域を横断する新しい選手の育成モデルを提示します。

- 世界の舞台につながる「エリート育成モデル」の提示現役のNBA選手である八村塁を筆頭に、世界を知るバスケ界のトップコーチによる直接の指導が行われ、試合形式も従来の日本の10分×4Q制ではなく、アメリカの大学への進学を意識したNCAA形式（20分×2Q制）を採用。世界を目指すトップ選手に、超実戦環境を提供します。- スキルだけでなくメンタリティまで伝えるキャンプ従来の技術のみを教えるバスケットボールクリニックではなく、世界で戦い抜くためのメンタリティまで伝えるバスケットボールキャンプです。スキル練習だけではなく、八村塁の世界での学びを直接伝える時間や、ワークアウトを目の前で見る機会を提供し、最終日には大観衆の前で試合をすることでキャンプの成果を披露し未来へつなげる場を用意します。- 世界基準の最新アリーナがつくる極限のプレッシャー環境最新鋭の「IGアリーナ」にて、NBAレベルの広いメインコートと1万人をこえる観客規模、NBAを意識した演出を通じ、極限の緊張感ある舞台を実現。選手・観客・ファンに「世界基準」を体感してもらい、日本のバスケットボール業界をアップデートします。

■8月8日（土）開催：「GAME DAY」

最終日には、選抜されたU18選手20名程度※によるスペシャルゲームを開催します。

※人数は変更となる場合がございます。



開催日程：2026年8月8日（土）11：30開場／13：00開演

※開催時間は変更になる可能性がございます。

形 式： NCAA方式（20分×2Q）の採用

価 値： 国内外のバスケ関係者をお呼びすることで、競技機会とキャリア機会を同時に提供する「ショーケース」となります。

参加方法：八村塁が審査に関わり、BLACK SAMURAI 事務局から招待を受けた選手だけが参加できる完全招待制

2025年度の開催風景

開催期間 ： 2026年8月6日（木）～8月8日（土）

会 場 ：IGアリーナ（愛知県名古屋市北区名城1丁目2）

主 催 ： BLACK SAMURAI

公式サイト ： https://blacksamurai.jp/2026/summit

チケット情報 ：2026年4月17日（金）12:00より発売予定（詳細は公式サイトをご覧ください）

2025年実績 ： 来場者数 15,510名 / 応募者数 3,314名（選抜倍率約20倍）

8月6日： 公開記者会見、公開練習、グッズ販売

8月7日： 公開練習、グッズ販売

8月8日： GAME DAY（スペシャルゲーム）、表彰式、トークショー、グッズ販売

※プログラム内容は変更になる可能性がございます

■協賛パートナー

プラチナパートナー ：ソフトバンク株式会社・JORDAN BRAND（ジョーダンブランド）

メディアパートナー ：テレビ朝日・中日新聞

チケッティングパートナー：AXS Japan 合同会社

アリーナパートナー ：IGアリーナ

■BLACK SAMURAI 2026 について

「BLACK SAMURAI 2026」 とは、八村塁が世界の舞台で学んだ経験、視点、マインドセットを次世代へつなぎ、日本バスケットボール界の強化と進化を促すプラットフォームです。

子どもたちや次世代のトップ選手が世界基準を直接体感することで、これまでの日本に多かった「国内中心で学校や地域クラブ単位での育成環境」や「実戦から切り離され、長時間の練習量を求める指導のあり方」といった常識をアップデートし、日本バスケットボール界のあたりまえを塗り替えていきます。

これらの取り組みを通じて、子どもたちだけでなく、保護者や指導者、そしてバスケットボールファンを含む競技を取り巻く人々の意識や環境にも変化を生み出していきます。

また、若いうちから世界基準に触れることで視野を広げ、将来の選択肢を拡張するとともに、経済的な理由などでバスケットボールに触れる機会が限られている子どもたちにもその楽しさを体感してもらい継続的に関わるきっかけを創出します。

■八村塁 公式アカウント

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