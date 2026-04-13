【ホテル長楽館】京都・東山、重要文化財の洋館で味わう初夏のひととき「シトラスハーブアフタヌーンティー」を期間限定提供
シトラスハーブアフタヌーンティー
ホテル長楽館（京都市東山区円山町、総支配人：吉田 重人）は、デザートカフェ長楽館にて、2026年6月1日（月）から6月30日（火）までの期間限定で「シトラスハーブアフタヌーンティー」を提供いたします。
明治期に迎賓の場として建てられた、国指定重要文化財・長楽館。時代を超えて受け継がれてきた空間にて、季節の味わいをご提供しております。
本企画では、風薫る初夏をテーマに、柑橘の瑞々しさとハーブの清らかな香りを主題としたアフタヌーンティーをご用意いたしました。素材の香りを丁寧に引き出し、軽やかな酸味とやわらかな余韻が調和する、涼やかな味わいに仕立てております。
スイーツには、カモミールのやさしい香りにベルガモットの柑橘ジュレを重ねたムース、ブルーベリーの果実味にラベンダーの華やかな香りを添えたタルト、グレープフルーツとライチの瑞々しさにローズマリーの余韻を効かせたヴェリーヌなど、清涼感あふれる品々をご用意いたしました。
英国式、三段のティースタンドで提供
セイボリーには、甘夏やハーブを取り入れたマリネや、シトロンとバジルが香るサルシッチャなど、柑橘とハーブの組み合わせを食事としてもお楽しみいただけます。
英国式三段のティースタンドで提供し、文化財建築ならではの落ち着いた空間の中で、京都の初夏のひとときを涼やかにお過ごしいただけます。
「シトラスハーブアフタヌーンティー」概要
期間 2026年6月1日（月）～6月30日（火）
場所 デザートカフェ長楽館 本館1階「迎賓の間」
時間 12:00～18:00（2部制・各2時間）
料金 お一人様 \6,500（税込・サービス料10％別）
予約 2名様より
※写真及びメニューは一例です。
※食材の入荷状況により内容を変更する場合がございます。
※中学生未満の方のご利用・同伴はご遠慮いただいております。
本館1階「迎賓の間」
オンラインご予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/shops/chourakukan-dessert-cafe/reserve?service_category_id=5d1c41524acf39b476000eb3
■メニュー内容
Aperitif（食前酒） ※下記より一種
・シャンパン（＋\1,100）
・季節のカクテル（＋\550）
・スパークリングワイン
・ノンアルコールスパークリングワイン
・エルダーフラワージュース
Sweets（スイーツ）
・ベルガモットとカモミールのムース
カモミールムースにベルガモットのジュレを重ね、やさしく広がる香りと爽やかな余韻が特徴の一品。
・ブルーベリーとラベンダーのタルト
ブルーベリーの果実味に、香り高いラベンダーのクランブルを合わせた、華やかな香りのタルト。
・グレープフルーツとライチのヴェリーヌ ローズマリー仕立て
ライチのパンナコッタに、グレープフルーツのコンポートと、ジュレを重ね、ローズマリーの香りを添えた涼やかなグラスデザート。
・季節のフルーツ
旬の果実を盛り合わせ。
・自家製焼菓子
Scone（スコーン）
・プレーン
・クランベリー
（クロテッドクリーム／ジャム付）
Food（セイボリー）
・ブランダードとフィーゼルブのサンドイッチ／きゅうりのサンドイッチ
・キッシュロレーヌ
・鰹と甘夏のマリネ 香り豊かなハーブのサラダ
・京のもち豚サルシッチャ シトロンとバジルの香り
お愉しみの一皿
・ライムミントのソルベ
ライムの酸味とミントの清涼感が広がる、初夏らしい一皿。
ホテル長楽館
ホテル長楽館は、重要文化財である本館「長楽館」にレストラン・カフェ・スウィーツブティック・バー、そして併設する新館に全6室の客室を設けるブティックホテルです。2025年には世界的ホテルブランド「Small Luxury Hotels of the World（SLH）」に加盟しました。
「長楽館（旧村井家別邸）」は、煙草王と称された明治時代の実業家・村井吉兵衛の別邸として1909年に建てられた京都のモダン建築です。世界各国の建築様式を取り入れた意匠が特徴で、2024年12月9日には国の重要文化財に指定されています。
商号 ：株式会社長楽館
所在地 ：〒605-0071 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604
設立 ：1954年9月
事業内容：宿泊施設、レストラン、カフェ及び結婚式・宴会場の運営
長楽館公式ホームページ： https://www.chourakukan.co.jp/
公式Facebook ： https://www.facebook.com/chourakukan/
公式Instagram ： https://www.instagram.com/chourakukan/
公式X ： https://twitter.com/chourakukan
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