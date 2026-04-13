【ホテル長楽館】京都・東山、重要文化財の洋館で味わう初夏のひととき「シトラスハーブアフタヌーンティー」を期間限定提供

株式会社 長楽館シトラスハーブアフタヌーンティー

ホテル長楽館（京都市東山区円山町、総支配人：吉田 重人）は、デザートカフェ長楽館にて、2026年6月1日（月）から6月30日（火）までの期間限定で「シトラスハーブアフタヌーンティー」を提供いたします。

明治期に迎賓の場として建てられた、国指定重要文化財・長楽館。時代を超えて受け継がれてきた空間にて、季節の味わいをご提供しております。

本企画では、風薫る初夏をテーマに、柑橘の瑞々しさとハーブの清らかな香りを主題としたアフタヌーンティーをご用意いたしました。素材の香りを丁寧に引き出し、軽やかな酸味とやわらかな余韻が調和する、涼やかな味わいに仕立てております。

スイーツには、カモミールのやさしい香りにベルガモットの柑橘ジュレを重ねたムース、ブルーベリーの果実味にラベンダーの華やかな香りを添えたタルト、グレープフルーツとライチの瑞々しさにローズマリーの余韻を効かせたヴェリーヌなど、清涼感あふれる品々をご用意いたしました。

英国式、三段のティースタンドで提供

セイボリーには、甘夏やハーブを取り入れたマリネや、シトロンとバジルが香るサルシッチャなど、柑橘とハーブの組み合わせを食事としてもお楽しみいただけます。

英国式三段のティースタンドで提供し、文化財建築ならではの落ち着いた空間の中で、京都の初夏のひとときを涼やかにお過ごしいただけます。

「シトラスハーブアフタヌーンティー」概要

期間 2026年6月1日（月）～6月30日（火）

場所 デザートカフェ長楽館 本館1階「迎賓の間」

時間 12:00～18:00（2部制・各2時間）

料金 お一人様 \6,500（税込・サービス料10％別）

予約 2名様より

※写真及びメニューは一例です。

※食材の入荷状況により内容を変更する場合がございます。

※中学生未満の方のご利用・同伴はご遠慮いただいております。

本館1階「迎賓の間」オンラインご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/chourakukan-dessert-cafe/reserve?service_category_id=5d1c41524acf39b476000eb3

■メニュー内容

Aperitif（食前酒） ※下記より一種

・シャンパン（＋\1,100）

・季節のカクテル（＋\550）

・スパークリングワイン

・ノンアルコールスパークリングワイン

・エルダーフラワージュース

Sweets（スイーツ）

・ベルガモットとカモミールのムース

カモミールムースにベルガモットのジュレを重ね、やさしく広がる香りと爽やかな余韻が特徴の一品。

・ブルーベリーとラベンダーのタルト

ブルーベリーの果実味に、香り高いラベンダーのクランブルを合わせた、華やかな香りのタルト。

・グレープフルーツとライチのヴェリーヌ ローズマリー仕立て

ライチのパンナコッタに、グレープフルーツのコンポートと、ジュレを重ね、ローズマリーの香りを添えた涼やかなグラスデザート。

・季節のフルーツ

旬の果実を盛り合わせ。

・自家製焼菓子

Scone（スコーン）

・プレーン

・クランベリー

（クロテッドクリーム／ジャム付）

Food（セイボリー）

・ブランダードとフィーゼルブのサンドイッチ／きゅうりのサンドイッチ

・キッシュロレーヌ

・鰹と甘夏のマリネ 香り豊かなハーブのサラダ

・京のもち豚サルシッチャ シトロンとバジルの香り

お愉しみの一皿

・ライムミントのソルベ

ライムの酸味とミントの清涼感が広がる、初夏らしい一皿。

ホテル長楽館

ホテル長楽館は、重要文化財である本館「長楽館」にレストラン・カフェ・スウィーツブティック・バー、そして併設する新館に全6室の客室を設けるブティックホテルです。2025年には世界的ホテルブランド「Small Luxury Hotels of the World（SLH）」に加盟しました。

「長楽館（旧村井家別邸）」は、煙草王と称された明治時代の実業家・村井吉兵衛の別邸として1909年に建てられた京都のモダン建築です。世界各国の建築様式を取り入れた意匠が特徴で、2024年12月9日には国の重要文化財に指定されています。

商号 ：株式会社長楽館

所在地 ：〒605-0071 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604

設立 ：1954年9月

事業内容：宿泊施設、レストラン、カフェ及び結婚式・宴会場の運営

長楽館公式ホームページ： https://www.chourakukan.co.jp/

公式Facebook ： https://www.facebook.com/chourakukan/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/chourakukan/

公式X ： https://twitter.com/chourakukan

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