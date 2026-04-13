介護職送客サービスを開始-転職口コミサイト「ケアハンティング」が人材紹介会社とのマッチングを支援

介護職専門の転職口コミサイト「ケアハンティング」、介護職送客サービスを開始

株式会社シアンウォールズ

弊社が運営する介護職専門の転職口コミ・求人サイト「ケアハンティング(https://carehunting.com/)」は、このたび介護職送客サービスを開始しました。

ケアハンティングは、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の関東圏、および大阪府・兵庫県・京都府をはじめとする関西圏を中心に、実際に勤務した介護職員による質の高い口コミを掲載してまいりました。

今回開始する送客サービスでは、こうした口コミ情報を活かし、転職に不安を抱える介護職の方が、より自分に合った人材紹介会社と出会える機会の創出を目指します。

詳細を見る :https://blog.carehunting.com/service/求人票だけでは分からない不安を、口コミで補いながら適切なマッチングへ

介護職の転職においては、求人票だけでは分からない職場環境や人間関係、働き方への不安から、応募や転職活動そのものに慎重になるケースも少なくありません。

一方で、人材紹介会社にもそれぞれ強みがあり、地域密着型のサポートに優れた会社や、求職者に寄り添った面談・提案を強みとする会社も数多く存在します。

ケアハンティングでは、口コミを通じて求職者が職場理解を深めたうえで転職活動に進める環境を整えることで、納得感のある転職活動と、人材紹介会社との適切なマッチングを支援してまいります。

これまでの転職口コミ掲載実績を背景に介護職と人材紹介会社の新たな接点を創出

当社はこれまで、介護職専門の転職口コミ・求人サイトとして、一般的にはまだ広く知られているとは言い難い介護職専門の転職口コミサイトという領域において、介護施設の口コミを蓄積してきました。

現在、掲載している口コミは10,000件以上にのぼり、介護職に特化した口コミ掲載型サイトの中でもトップクラスの掲載数となっています。

こうした情報基盤を背景に、求職者にとっては転職時の不安軽減を、人材紹介会社にとっては自社の強みを活かしやすい新たな接点づくりを支援するサービスとして、今回の送客サービスを展開してまいります。

サービス開始の背景

介護業界では、人材不足が続く中で、求職者が自分に合った職場や支援サービスと出会うことの重要性が高まっています。

一方で、求職者の立場から見ると、転職活動では「どの施設が自分に合うのか」だけでなく、「どの人材紹介会社に相談すればよいのか分からない」という悩みを抱えることも少なくありません。

特に介護職では、勤務地や通勤距離、夜勤の有無、職場の人間関係、教育体制、現場の雰囲気など、求人票だけでは判断しにくい要素が多く、転職に踏み出す前に不安を感じやすい傾向があります。

また、人材紹介会社側にも、地域密着型で地元求人に強い会社、特定職種に強みを持つ会社、面談やフォローの丁寧さに定評のある会社など、それぞれ異なる特長があります。

しかし、そうした違いが求職者に十分に伝わっていないことで、本来であれば相性の良いマッチングにつながる可能性があるにもかかわらず、接点が生まれにくい場面もあります。

ケアハンティングでは、介護施設に関する口コミ情報を通じて、求職者の不安を少しでも減らし、納得感のある転職活動を支援してきました。

今回、こうした取り組みをさらに広げ、介護職の方が自分に合った人材紹介会社と出会いやすくなる環境づくりを目指し、介護職専門の送客サービスを開始いたしました。

介護職の送客サービスの特長

ケアハンティング(https://carehunting.com/)は、送客を通じてパートナーである紹介会社様の支援価値を最大化し、共に介護業界のミスマッチを解消していくことを目指しています。

1．口コミ情報を活かし、転職前の不安軽減を支援

ケアハンティング(https://carehunting.com/)は、実際に勤務した介護職員による口コミを掲載することで、求人票だけでは見えにくい職場の実情を伝えてきました。

求職者は、あらかじめ口コミ情報に触れることで、職場選びや転職活動に対する不安を整理しやすくなります。

また転職口コミサイトならでは傾向から、介護業務の経験者や有資格者が多く集まる傾向にあります。



そのうえで人材紹介会社に相談できるため、希望条件や不安点が明確になった状態で転職活動を進めやすくなる点が特長です。

2．人材紹介会社の強みを活かしやすいマッチング機会を創出

人材紹介会社には、それぞれ得意なエリア、職種、サポート体制があります。

これまで求職者にとって人材紹介会社の違いを感じにくい環境から、広告費をかけた大企業に集まりやすいです。

しかし、ケアハンティング(https://carehunting.com/)の送客サービスでは、介護職を得意とする人材紹介会社と介護職として転職を検討している求職者との接点をつくることを支援します。

特に、地元求人に強い会社や、求職者に寄り添った支援など各人材紹介会社が持つ強みを活かしやすいでマッチング機会を広げられるサービスを目指しています。

3．介護職専門サイトならではの能動的な求職者層

ケアハンティング(https://carehunting.com/)は、介護職専門の転職口コミ・求人サイトとして、実際に働いた介護職員の口コミを掲載しています。

そのため、自ら情報を収集し、主体的にキャリアを考える検索ユーザー層が中心です。「今、本気で職場を探している」能動的な求職者様との接点を提供し、貴社が持つ地域密着型の求人や手厚いサポートを届ける一助を担います。

介護職に特化した口コミ掲載メディアがまだ一般的に広く知られているとは言い難い中で、当社はこの領域における情報基盤の整備を進めてきました。

こうした蓄積をもとに、介護職の転職活動に役立つ情報接点を広げるとともに、人材紹介会社にとっても介護職送客の新たなチャネルとして活用いただけるサービスを展開してまいります。

代表コメント

これまで大手人材派遣・人材紹介会社において、介護職の人材派遣・人材紹介の実務から支店長などの管理職まで経験してきました。

その後、この介護職の転職口コミサイト「ケアハンティング(https://carehunting.com/)」を立ち上げ運営してきました。

その中で、求職者にとって人材紹介サービスは、担当者や紹介される求人によって体験が大きく左右される一方、地域に根差した支援や、求職者に寄り添った対応を強みとする中小規模の人材紹介会社が数多く存在していることも実感してきました。

ケアハンティング(https://carehunting.com/)を通じて、介護職の方が転職に対する不安を少しでも減らし、より自分に合った選択肢に出会える環境を広げていきたいと考えています。

今回の介護職送客サービスも、求職者にとっては納得感のある転職活動につながり、人材紹介会社にとっては自社の強みを活かした支援機会の拡大につながる取り組みとして展開してまいります。

人材紹介会社様向け：提携に関するお問い合わせ・お申し込み

共に介護業界のミスマッチを解消するパートナー企業様を募集しております。送客サービスの詳細や提携条件については、以下の特設ページよりご確認、またはお問い合わせください。

詳細・お問い合わせはこちら： https://blog.carehunting.com/service/