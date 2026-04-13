介護食に「おいしさ」と「喜び」を。「第11回 介護食・スマイルケア食コンクール」で農林水産大臣賞・金賞をダブル受賞

トーニチ株式会社

トーニチ株式会社（本社：福島県福島市、代表取締役社長：岸 秀樹、以下トーニチ）は、第11回介護食品・スマイルケア食コンクールにおいて、当社商品「ギュッと完熟 味わいりんご」が農林水産大臣賞を、「和みのひとさじ あずきプリン」が金賞を受賞したことをお知らせいたします。

「ギュッと完熟 味わいりんご」は、咀嚼困難者向けにやわらかな食感と果実の風味を両立し、「和みのひとさじ あずきプリン」は、なめらかな口どけと少量でも満足感のある設計が評価されました。

今回の受賞を契機に、より多くの咀嚼困難者、高齢者およびそのご家族に向けて、「食べる喜び」と「栄養補給」を両立する商品の提供を拡大してまいります。また、医療・介護施設だけでなく、在宅市場や一般消費者向けの展開も強化していく予定です。

介護食に求められる価値の変化：「栄養」から「楽しみ」へ

農林水産大臣賞 受賞商品「ギュッと完熟 味わいりんご」

日本の65歳以上人口は約3,600万人（2024年）に達し、要介護・要支援認定者は700万人※を超え、「低栄養」や「食事量の減少」といった課題が顕在化しています。特に在宅介護の増加に伴い、「食べきれる量で、しっかり栄養が摂れる食品」へのニーズや「食べる楽しみ」や「食べ飽きない美味しさ」といった体験価値への関心が高まっています。当社はこれまで、医療・介護現場向けにデザートを提供してきた経験を活かし、「最後まで美味しく食べられること（食べる喜び）」を重視した商品開発に取り組んでまいりました。今回の受賞は、こうした取り組みが評価されたものと考えております。

※総務省・厚生労働省_統計データより

農林水産大臣賞「ギュッと完熟 味わいりんご」

見た目はカットフルーツそのもののやわらか食デザート。

咀嚼・嚥下機能が低下した方でも物性が安定していて食べやすく、いつでも手軽に食べられます。ユニバーサルデザインフードの「舌でつぶせる」基準を満たしている商品です。また、不足しがちなカロリー80kcal※、鉄分6.0mg※、ビタミンC30mg※を摂取出来る商品です。

農林水産大臣賞 受賞商品「ギュッと完熟 味わいりんご」

※3粒(50g)当たり

- 見た目はまるで本物のカットフルーツなのにやわらかい食感のデザート- 簡単！必要な分だけを取り出して解凍するだけ- カロリーと鉄分が美味しく簡単に摂取できる- ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」基準

りんご、桃、和梨、いよかん、はっさくのラインアップがあります。

※商品ページ参照(https://yasashiidessert.com/SHOP/200635/249730/list.html)

金賞「和みのひとさじ あずきプリン」

製品１個（50ｇ）で、たんぱく質５ｇ、亜鉛５ｍｇ、カルシウム102ｍｇ、ビタミンＤ8.5μgを摂取できる、あずきプリンです。素材の美味しさをいかしたデザートです。

なめらかな口当たりとやさしい甘さが特徴の和風デザート。

高齢者でも安心して楽しめる食感設計と、食後の満足感を高める味わいが評価されました。

金賞 受賞商品「和みのひとさじ あずきプリン」- 食が細くなった方でも食べられる1個50gの食べきりサイズ- プリンは1個でタンパク質5g、亜鉛5mgの摂取が可能- ゼリーは1個で11種類のビタミン1日分と亜鉛5mgが摂取可能

あずきプリン、黒ごまプリン、黒みつプリン、チョコプリンのラインアップがあります。

※商品ページ参照(https://yasashiidessert.com/SHOP/2010440.html)

介護食品・スマイルケア食コンクール（日本食糧新聞社ホームページより）

主催：日本食糧新聞社 後援：農林水産省

噛むこと、飲み込むことが難しい方々の食品だけでなく、低栄養の予防につながる食品、日々の生活をより快適にする食品、健康志向の食品として、幅広い方々にご利用いただけるよう、介護食品の品質向上、介護食品市場の拡大を目的として、日本国内で販売されている介護食品もしくは同様の機能性持つ食品を広く募集し、厳正な審査の上すぐれた商品を表彰いたします。受賞商品は、日本食糧新聞、同電子版、Webなどを通じて広くPRいたします。

https://news.nissyoku.co.jp/carefood

企業概要

トーニチ株式会社は、デザートメーカーとして培ってきた技術を活かし、「美味しさ」と「やさしさ」を両立した食品開発に取り組んでいます。上記2商品に加え、代表商品である「まるっと栄養バニラアイス(https://www.tohnichi-web.co.jp/maruttoeiyo-vanillaicecream202504/)」は、少量で栄養補給が可能でありながら、長時間溶けにくい設計と食べやすさを実現。食事量が減少しがちな高齢者でも無理なく摂取できる点が特長です。今後も、「食べやすさ」「栄養」「美味しさ」を両立する商品開発を推進し、高齢者の食生活の質の向上に貢献してまいります。

「まるっと栄養バニラアイス」「ギュッと完熟シリーズ」[表: https://prtimes.jp/data/corp/91881/table/7_1_dda4fdd8cfbf9cfa52a67fe1acd7505d.jpg?v=202604130951 ]