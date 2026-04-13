「なんでも屋」から脱却する総務改革│電話DX×BPOによるバックオフィス最適化の実践法を解説【4/28開催】

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株式会社ニット

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」を運営する株式会社ニット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：秋沢崇夫、以下ニット）は、フルリモート前提で創業し、現在は600名以上が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。


このたび、2026年4月28日（火）、トビラシステムズ株式会社（以下、トビラシステムズ）と共催で無料オンラインセミナー『「なんでも屋」から脱却する総務改革 ～電話DX×オンラインBPOで実現する「自社で抱えない」バックオフィス新戦略～』を開催いたします。


多くの企業でDXが進む一方、「ツール導入後も業務負荷が減らない」「総務が雑務対応に追われている」といった課題が依然として残っています。本セミナーでは、電話業務のDXと、その後工程を含めたバックオフィスの再設計により、総務を“価値創出部門”へと変革する具体的手法を解説します。


詳細・申し込みはこちら :
https://tobilaphone.com/biz/cloud/seminarlp_20260428/#form-header

総務は“なんでも屋”から脱却できる│電話DX×BPOで実現する新しいバックオフィス戦略を公開＜無料セミナー開催＞

開催趣旨：なぜ今、総務改革が必要なのか

企業のDX推進に伴い、総務部門の役割は高度化しています。しかし現場では


・ツール導入後も業務負荷が減らない


・電話対応を起点にした非効率な業務が残る


・コア業務に集中できず「なんでも屋」化している


といった課題が顕在化しています。


特に、電話対応後に発生する「記録」「情報共有」「対応判断」などの業務は依然として人手に依存しており、DXのボトルネックとなっています。



このような背景から、本セミナーでは、総務部門を単なる“作業部門”から“戦略部門”へ進化させるための実践的なヒントを、以下のトピックを通じてお届けします。


・電話DXによる業務削減の実例（トビラシステムズ）


・DX後も残る“人の業務”の正体の分解


・オンラインBPOを活用した「自社で抱えない」体制構築


開催概要

▼セミナー概要

「なんでも屋」から脱却する総務改革 ～電話DX×オンラインBPOで実現する「自社で抱えない」バックオフィス新戦略～



日時：4月28日（火曜）11：00～12：00


会場：オンライン開催
　※お申込み後に参加URLをご案内します


参加費：無料


お申し込みはこちら：https://tobilaphone.com/biz/cloud/seminarlp_20260428/#form-header


▼こんな方におすすめ
- 総務の業務負荷が高く、効率化を進めても改善しきれていないと感じている方
- 限られた人員で成果を出し、評価される組織づくりを実現したい方
- 人件費（固定費）を抑えつつ、組織変化に即応できる「自社で抱えない」体制を構築したい方

▼主な内容
- 総務が評価されにくい理由と課題の全体像
- ツール導入後も残る“人の作業”の正体
- システム化×オンラインBPOによる業務再設計
※セミナー内容は変更する可能性もございます。

登壇者


トビラシステムズ株式会社　岩崎 博道

トビラシステムズ株式会社（営業企画部　営業統括室）


岩崎 博道


2021年にトビラシステムズ株式会社へ入社。
クラウドPBXサービス「トビラフォン Cloud」の新規営業や商品企画に従事。
現在はマーケティング担当として、イベントの企画やパートナーアライアンスの推進に注力している。






株式会社ニット　藤原 昇平

株式会社ニット（営業部　営業責任者）


藤原 昇平


通信、人材、製造の3業界で「0→1」の組織改革に従事し、人材サービス企業で経営企画部門の立ち上げと実務標準化を牽引。
2024年株式会社ニットに入社。現在は同社のオンラインアウトソーシング「HELP YOU」の営業責任者として、バックオフィス部門の生産性向上を支援している。





オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」とは



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」





さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務（人事、経理、営業事務、資料作成など）をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。


メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。


HELP YOUサービスサイト：https://help-you.me/


HELP YOU採用サイト：https://va.help-you.me/



＜会社概要＞


会社名 ：株式会社ニット


代表者 ：代表取締役社長 秋沢 崇夫


本社所在地：東京都渋谷区神宮前1丁目11番11号　グリーンファンタジアビル407号


設立 ：2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始


事業内容 ：オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。


URL ：https://knit-inc.com/








＜本件に関するお問い合わせ＞


株式会社ニット


広報担当：小澤


電話番号：050-5212-5574


メールアドレス：pr@knit-inc.com