GBP、トンウェイと日本市場におけるパートナー契約を締結～海外メーカーの参入を支えるパートナーとしての機能を強化～

GBP株式会社

再生可能エネルギーの総合ソリューション開発企業のGBP株式会社（本社：東京、以下GBP）は、2026年3月、世界的な太陽光パネルメーカーであるトンウェイと日本市場におけるパートナー契約を締結しました。本提携は、海外メーカーの参入を支えるパートナーとしての役割を示すとともに、日本市場における供給・提案体制の強化にもつながるものです。

＜日本市場への“参入チャネル”として＞

日本市場は、海外メーカーにとって魅力的な市場である一方、高い品質基準や制度対応が求められます。JPEA登録やJET認証、商習慣、アフターサービス体制の構築など、参入障壁が高く、単独での参入は容易ではありません。GBPはこれまで、国内の要求やニーズに合わせた商品開発や施工などに取り組んでおり、その知見は海外メーカーにとって有益なものであると考えています。

今回の提携により、GBPはトンウェイというTier1メーカーとの連携体制を構築しました。これは、GBPが日本市場で培ってきた実績や顧客基盤、品質要求への対応力が評価されたことにより実現したものであり、日本市場における販売・提案体制の強化にもつながります。

＜トンウェイ製品をリパワリング・復旧案件へ展開＞

トンウェイの最新モジュール「TNC 3.0」は、長期安定稼働を重視した設計が特長です。柔軟な緩衝構造によりセルの微細な破損リスクを低減し、万が一損傷が発生した場合でも、四分割構造によって出力低下の影響を抑えます。これにより、積雪環境下などでも発電量の急激な低下が起きにくく、安定した運用が可能です。こうした特性は、日本特有の気象条件と親和性が高く、GBPは既存発電所のリパワリングや雪害復旧案件において、積極的に提案していきます。

＜今後の展開＞

GBPは、本提携を起点に、日本市場に適した製品の選定と供給体制の強化を進めていきます。また、今後も市場ニーズに応じてパートナー連携を広げ、顧客ごと、案件ごとに最適な提案ができる体制の強化に取り組んでまいります。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 会社概要 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

会社名 ： GBP株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 龍川 洋平

本社所在地 ： 〒105-0013 東京都港区浜松町２丁目５－５ PMO浜松町 9階

公式サイト ： https://www.gbp-global.com/ja/