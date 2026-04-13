DIME最新号は「名探偵コナン」TVアニメ30周年記念特集！ 制作の舞台裏、130曲以上の主題歌を総まとめ、付録は折りたたみモバイルコンテナ

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4月16日発売のDIME6月号では今年TVアニメ30周年を迎える「名探偵コナン」を大特集！ アニメ制作の舞台裏から視聴者を惹きつける理由、放送開始から現在まで130曲以上の歴代OP・ED主題歌まで総まとめ！ もちろん公開中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の見どころ、監督や主題歌を担当したMISIAさん、萩原千速を演じる声優の沢城みゆきさんなどにもインタビュー。ファン必見の保存版の特集です！

表紙は萩原千速とコナンをあしらった通常版とアニメ30周年を記念したスペシャル版の2種類を用意しました。特別付録の『名探偵コナン』折りたたみモバイルコンテナにも注目！ぜひ、お早めにご予約ください！

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DIME 6月号

2026年4月16日発売

特別価格1880円（税込）

小学館

https://dime.jp/

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DIME 6月号アニメ30周年スペシャル版

2026年4月16日発売

価格1880円（税込）

小学館

https://dime.jp/

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【特別付録】『名探偵コナン』折りたたみモバイルコンテナ

※小物は付録に含まれません。

劇場版最新作でも大活躍する萩原千速のシルエットをプリント！折りたためばコンパクトに収納できる優れモノ。小物の整理やコナングッズの収納にもおすすめ！

※付録はDIME2026年6月号通常版・スペシャル版共通です

■DIME SPECIAL１

アニメ制作の舞台裏と歴代主題歌全130曲を総まとめ！

伝説の第1話から映画最新作の見どころまで！

『名探偵コナン』【30】の真実

1996年より放送をスタートしたTVアニメ『名探偵コナン』。30周年を迎えた2026年までに、1200話以上のエピソードが絶え間なく放送されてきた。なぜこれだけ長く継続し、原作とともに幅広い層に親しまれてきたのだろうか？ 主題歌を担当してきたアーティスト、コナンファンの著名人、そして番組制作陣の証言などをもとに、その“真実”が明らかに！

原作者・青山剛昌先生

倉木麻衣／BREAKERZ／DEEN

Travis Japan・七五三掛龍也／声優・小松未可子

読売テレビ・吉田プロデューサー／劇場版・蓮井隆弘監督and more！

コナンファン・アーティスト・制作陣が薦める傑作エピソードも！

■DIME SPECIAL２

知る人ぞ知る“神級”名品から“ずるい”使い方まで！

細かすぎる活用術、教えます！

あなたの知らない無印良品の秘密

生活者のツボをとらえた日用品やバラエティー豊かな食料品など、衣食住を網羅する無印良品。その隠れた名品、“知らなきゃ損”の裏技まで、丸ごと使い尽くすMUJI HACKSを徹底調査。その魅力に迫る！

【逆読み特別企画】

腐敗するヒーローと暴走する権力の美学

『ザ・ボーイズ』

混沌の時代を生き抜く“反面教師”のリーダー論

【挑戦者たち ヒット商品が生まれた瞬間】

第11回

カシオ計算機『G-SHOCK nano DWN-5600』

【Dual Watching!】

バナソニック『ラムダッシュPRO 6枚刃ES-L6900U』

vs フィリップス『i9000 Prestige Ultra XP9404/36』

【Trend Watching】

飲まない・吸わない・かけない"3ない"で魅力際立つ

個性派健康麻雀店が増加中！

ページは留めても、やる気は止めない！

小さな文具の革命児“ブッククリップ”で読書・勉強環境が劇的アップ！

スーパーマーケット、投資会社、人材派遣会社

業界再編！異業種が参入するM&Aラーメン

■REGULAR CONTENTS

・玉川徹から働き盛りの君たちへ

・株式投資家テスタの投資じゃない話

・ヒャダインの温故知新アナリティクス

・小山薫堂のscenes

・データウオッチング

・キーワードで読み解く社会学 Buzz Word

・DIME LOUNGE STORE

・BUSINESS BIBLE SELECTION

・CAR of the DIME

(C)青山剛昌／小学館

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会