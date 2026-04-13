母の日ギフトでお母さんをもっとキレイに若々しく！ 「母の日ギフト売れ筋ランキング 美ギフトでキレイ編 TOP10」を、2026年版を発表。2026年の母の日「美ギフト」1位は？

Groov株式会社

母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」（ https://hahanohi.me/ ）は、2026年に人気急上昇中の「美ギフト」の売れ筋ランキングを発表しました。

「お母さん、いつまでもキレイでいてね」――そんな想いを込めた“美ギフト”が、母の日市場で注目を集めています。近年はスキンケアやコスメ、ボディケアといった美容系ギフトへの需要が高まり、新規参入ブランドによる商品展開も活発化。母の日商戦において「美ギフト」市場は一気に拡大し、競争が激化しています。

こうした背景を受け、母の日.me編集部では、「美ギフトでキレイ編 TOP10」を発表しました。本ランキングには、「もらって嬉しい」「すぐに使いたくなる」実用性の高いアイテムが多数ランクイン。お母さんの“キレイ”を応援するプレゼントとして、多くの支持を集めています。

美容ギフトは、気持ちが伝わるだけでなく、日常に取り入れやすい点から満足度も高く、母の日ギフトの新たな定番として定着しつつあります。

2026年の母の日は、お母さんのキレイと笑顔を引き出す“美ギフト”が、ギフト選びの中心になると考えられます。

「美ギフト」とは、美容に関連する商品をギフト・プレゼントとして贈ること。母の日ギフトやホワイトデーのお返し、誕生日プレゼントなど、感謝の気持ちを伝える機会に、美肌ケア製品やコスメなどを贈る際に使われています。2025年の母の日商戦から、多数の美容関連企業がこの「美コスメ」のギフト商材を発売し、新しいギフトジャンルを確立しました。

2026年 母の日ギフト売れ筋ランキング 美ギフトでキレイ編 TOP10

1位 Yunth 母の日限定 Yunth美容液ギフトセット

2025年以降に母の日市場へ参入した新興ブランドのひとつである「Yunth」が、第1位を獲得しました。母の日商戦が本格化する前の4月において、楽天総合ランキング（デイリー・2026年3月22日付）で1位を獲得するなど、高い注目を集めています。人気の生ビタミン美容液に、カーネーション（造花）を添えたギフトセットは、実用性と特別感を兼ね備えたアイテムとして支持を集めています。

https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank1(https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank1)

2位 FUJIFILM アスタリフト オンライン限定母の日BOXセット

富士フィルムのコスメブランドアスタリフトからオンライン限定の母の日BOXセットがギフトで登場！オールインワンタイプの保湿ジェル「オプミージェル」と美白美容液「ホワイトジェリー アクアリスタ」の人気商品2つがセットになったギフト商品です。

https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank2(https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank2)

3位 N organic 保湿ケアギフトセット お花のデザインポーチ ショッパー付き

第3位は、自然然派スキンケアブランドとして支持を集めるN organic（エヌオーガニック）の「保湿ケアギフトセット」から、人気の化粧水＆乳液を中心とした保湿ケアセットがランクイン。限定デザインの刺繍が入ったポーチも付いた豪華な母の日ギフトは、上質な香りと使い心地で、毎日頑張るお母さんへのリラックスギフトとして注目です。

https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank3(https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank3)

4位 ロクシタン オリジナルギフトBOXに入ったハンドクリーム2本セット

ロクシタンの人気ハンドクリーム2本と華やかなポーチが付いた、母の日に贈りたいスペシャルギフトセット。ローズとホワイトラベンダーの優しい香りが手肌を包み、毎日のケア時間を癒しのひとときに変えてくれます。そのまま渡せる上品なギフトBOX入りです。

https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank4(https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank4)

5位 エスティ ローダー マザーズ デイ セット

夜間美容のエキスパート、エスティ ローダーの人気シリーズ「アドバンス ナイト リペア」をはじめ、一度は使ってみたいアイテムを揃えた母の日限定セット。オリジナルミラーとポーチ付きで特別感もたっぷり。感謝の気持ちを“美しさ”とともに贈れる、母の日にぴったりのギフトです。

https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank5(https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank5)

6位 ドクターシーラボ 母の日限定 VCローションセット

化粧液・乳液・美容液の3点がそろい、うるおいと美白ケアを同時に叶えるスキンケアセット。シミの元にアプローチし、透明感あふれる肌へ導きます。日々のケアをサポートし、お母さんの肌に輝きと自信をもたらすギフトとして注目されています。

https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank6(https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank6)

7位 TAKAMI 母の日特別ギフトセット

人気の角質美容液「タカミスキンピール」と美白ケア美容液をセットにした贅沢な母の日ギフト。毛穴やくすみにアプローチし、透明感のある肌へ導きます。自宅で本格スキンケアを楽しめる母の日の特別な贈り物です。

https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank7(https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank7)

8位 タングルティーザー 「ザ・アルティメットディタングラー 」 ヘアブラシギフトセット

人気のタングルティーザー母の日限定ギフトは、特許構造のブラシが髪の絡まりをやさしく解きほぐし、毎日のヘアケアを快適にサポートしてくれます。さらに、プラス料金で名入れも可能。お名前を入れて、世界にひとつだけの特別なギフトに。

https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank8(https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank8)

9位 YOLU 母の日限定セット ボディミルク バスタブレット シートマスク 3点セット

ボディミルク・バスタブレット・シートマスクがセットになった癒しの母の日ギフト。おうちで贅沢なリラックスタイムを楽しめるアイテムは、頑張るお母さんへ、くつろぎのひとときを届ける特別な贈り物です。

https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank9(https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank9)

10位 KISOCARE 母の日限定ギフト 2026

肌悩みに合わせて選べる、化粧水・美容液・フェイスパックなどを詰め込んだ贅沢なスキンケア5点セット。ビタミンCやレチノールなど話題の成分で美肌ケアをサポートし、感謝の気持ちとともに“キレイ”を贈れる母の日ギフトです。

https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank10(https://hahanohi.me/beauty-gift-ranking/#rank10)

2026年の母の日に向けて、「母の日.me」では最新のギフト情報やランキング、読者アンケートをもとにしたリアルなトレンドを発信中です。

大切なお母さんへの感謝の気持ちを、とっておきのプレゼントとともに届けるお手伝いができれば幸いです。今年も「母の日.me」を活用して、ぴったりのギフトを見つけてください！

最新情報は随時更新予定。ぜひ定期的にチェックして、母の日ギフト選びをお楽しみください！

■母の日.me PV及び成果件数 調査概要

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/?）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 14,569件、成果報酬成約件数 241件

調査期間：2026年3月1日～4月9日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています

母の日.meについて

■母の日.me メディア概要

2026年の母の日は、5月10日（日）。

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信しています。

また、ギフトの予算、どこで購入しているか、選ぶ時に重視するポイントなど、みなさんの気になる「世間のギフト事情」も定期的に調査していますので、これから贈り物を選ぶ方は、ぜひアンケートを参考にしてみてください。

URL：https://hahanohi.me/

X：https://x.com/hahanohi_me

Facebook：https://www.facebook.com/hahanohi.me/

運営会社：グルーヴ株式会社 （千葉県柏市）

・関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

- グルーヴ株式会社について

・グルーヴ株式会社事業内容

ECメディアサイトの企画・運営

EC×DX化の企画・支援

診断提案型ECシステムの構築

パーソナライズECの構築

グルーヴ株式会社は、母の日.meや父の日.jpなど、ギフト特化型WEBメディアサイトの運営と、EC×DX化の企画・支援事業やECでのソムリエの機械化を推進し、ユーザーが求める商品を提案する診断提案型ECシステムの構築を支援する事業を中心とした会社です。

グルーヴ株式会社 : https://www.groov.co.jp/