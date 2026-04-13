「LUNA WORK（ルナワーク）」受講生1,500人突破、女性向けオンラインスクールとして5ヶ月で急拡大

株式会社ルナル

株式会社ルナルが運営する、女性のセカンドキャリアを支援するオンラインスクール「LUNA WORK（ルナワーク）」は、2026年4月、サービス提供開始からわずか5ヶ月で累計受講者数1,500名を突破したことをお知らせいたします。あわせて、同スクールが提供するコミュニティサロンの累計加入者数も700名を突破し、月間100名ペースでの純増を継続しています。

■ LUNA WORK（ルナワーク）とは｜女性のセカンドキャリア・副業を支援するオンラインスクール

LUNA WORK（ルナワーク）は、「女性のセカンドキャリアを支援する」ことをミッションに掲げ、SNS運用・短尺動画制作・在宅ワークなど、現代の女性が自宅にいながらスキルを身につけ収入を得られる環境を提供するオンラインスクールです。

結婚・出産・育児・介護などライフステージの変化により働き方の選択肢が限られがちな女性に対し、場所や時間に縛られない新しい働き方を学べるカリキュラムを提供しています。

■ サービス開始5ヶ月で受講生1,500名を突破｜急成長の背景

2025年のサービス提供開始以来、LUNA WORK（ルナワーク）は口コミと実績を軸に受講者数を伸ばし続け、2026年4月時点で累計受講者数1,500名を突破しました。

急成長の背景には、以下の要因があります。

未経験からでも始められる実践特化型カリキュラム受講後のお仕事紹介・案件獲得サポートまで一気通貫で提供卒業後も継続して学び合えるコミュニティサロンとの連動女性講師陣による丁寧なフィードバック体制

■ コミュニティサロン会員700名突破｜月間100名純増ペースで拡大中

LUNA WORK（ルナワーク）の特徴のひとつが、受講生・卒業生が継続的に学び、仕事情報を得られる有料コミュニティサロンの存在です。2種類のサロンの合計会員数が累計700名を突破し、月間100名ペースで純増しています。

▼ LUNA インテリジェンスサロン（月額2,980円）

日常に役立つノウハウや副業情報を気軽に受け取れる、エントリー向けコミュニティ。

▼ LUNA プレミアムサロン（月額4,980円）

より実践的な案件情報・学習コンテンツ・限定特典を受け取れる、本気で収入化を目指す方向けのプレミアムコミュニティ。

■ 有料サロン会員限定の提供コンテンツ

LUNA WORK（ルナワーク）のサロンコミュニティでは、会員限定で以下のような有益コンテンツ・特典を提供しています。

お仕事・副業に関する有益情報（最新案件情報、報酬相場、稼働ノウハウ 等）

生活役立ちノウハウ（家計管理・時短・子育てと両立する働き方 等）

各種副業ジャンルの学習コンテンツ（SNS運用、短尺動画、ライティング 等）

会員限定で無料提供される美容サプリメント

有料サロンならではの特典を含め、会員の生活とキャリアの両面を支えるコンテンツを継続的に提供しており、高い継続率と純増トレンドにつながっています。

■ 今後の展望

株式会社ルナルは、LUNA WORK（ルナワーク）を通じて、より多くの女性が自分らしい働き方・セカンドキャリアを実現できる環境を整えてまいります。今後はカリキュラムの拡充、提携企業との案件連携強化、コミュニティサロンの特典拡大などを通じ、2026年内に累計受講者数5,000名突破を目指します。

■ サービス概要

サービス名LUNA WORK（ルナワーク）

運営会社株式会社ルナル事業内容女性のセカンドキャリア支援オンラインスクール／コミュニティサロン運営累計受講者数1,500名突破（2026年4月時点）累計サロン会員数700名突破（月間100名純増）

■ 会社概要

会社名：株式会社ルナル

代表者：代表取締役 佐藤康猛

事業内容：LUNA WORK（ルナワーク）の運営、コミュニティサロン運営、SNSマーケティング支援

会社HP：https://lunalu.site

【本件に関するお問い合わせ】 株式会社ルナル 広報担当

※お問い合わせ先（info@luna-work.net）