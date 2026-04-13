SLV AI アップデート - スマートフォン 1 台で AI エージェントと共に Solana バリデータの立ち上げから運用までが可能に

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が開発・運用するオープンソース Solana 開発ツール SLV は、最新バージョン v2026.4.10.0927 をリリースしました。本アップデートにより、スマートフォン 1 台から AI エージェントとの自然言語対話だけで Solana バリデータの立ち上げ・運用・障害対応までを完結できる環境が整いました。

SLV AI は、必要なスキルを必要なだけ動的にロードする設計へと進化しています。常時すべての機能を読み込むのではなく、リクエストの内容に応じて必要なスキルだけが呼び出されるため、トークン消費量を構造的に抑えながら、複雑な運用タスクにも対応できます。

YouTube 動画（スマートフォンだけで Solana バリデータを AI エージェントと一緒に始める）: https://www.youtube.com/watch?v=4Ah4Bs5yvpY

SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja

SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

アップデートの概要 - v2026.4.10.0927

今回のリリースでは、SLV AI のスキルロード機構が刷新されました。AI エージェントは、ユーザーからの依頼内容を解析し、その時点で本当に必要なスキルとツールだけをロードします。バリデータのアップグレード、Solana Geyser gRPC の構成、Solana Shredstream の設定、DoubleZero クライアントの起動 - それぞれのタスクに応じて、関連するスキルのみが呼び出されます。

この動的ロード設計により、同じ運用タスクを実行するために必要なトークン量が削減されました。

スマートフォン 1 台で完結する Solana バリデータ運用

これまで Solana バリデータの運用には、Linux の深い知識、CLI の習熟、複数のターミナルセッションの並行管理が前提とされていました。デスクの前に座り、パソコンを開き、複数のウィンドウを切り替えながら作業を進める - この物理的な制約が、運用者に大きな負担を強いてきました。SLV AI によるスマートフォン対応により、この制約は構造的に解消されます。

ssh クライアントが入ったスマートフォンさえあれば、ノードに接続し、AI Console を起動し、AI エージェントに話しかけるだけで運用が始まります。ノード上で動作する SLV AI が、Solana バリデータや Solana RPC ノードの構築から日常運用、アップグレード、構成変更、障害対応まで、Solana 運用に必要な作業を幅広くサポートします。

性能の裏付け - Epics DAO バリデータが世界 3 位

ERPC の SWQoS エンドポイントおよび Epic Shreds の配信元として運用している Epics DAO バリデータは、全 Solana バリデータの中で Shinobi Performance Pool 世界総合 3 位（スコア 99.93）に到達しています。この結果を支える運用知見は、SLV のスキルとして AI エージェントに集約されており、SLV AI を使うことは、世界トップクラスのバリデータ運用知見を自分の環境にそのまま適用することと同じです。

SLV AI トークン - 5ユーロ Authorization で 100,000 トークン無料配布

ERPC の SLV AI トークンで SLV AI をネイティブ利用することが可能です。リリース記念として、5ユーロ の Authorization を行うことで 100,000 トークンを無料で配布しています。スマートフォンからの新しい運用方式を体感していただくのに十分なボリュームです。

ERPC SLV AI Plans: https://erpc.global/ja/price/

お問い合わせ

SLV および ERPC に関するお問い合わせは、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

リンク一覧

- SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja

- SLV Getting Started: https://slv.dev/ja/doc/general/getting-started/

- SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

- ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

- ERPC SLV AI Plans: https://erpc.global/ja/price/

- YouTube 動画: https://www.youtube.com/watch?v=4Ah4Bs5yvpY

- Epics DAO 公式サイト: https://epics.dev/ja

- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR