設備保全クラウド「ミロクルカルテ」、新オプション「ミロクルAI音声入力（α版）」をMEX金沢2026で初披露

株式会社ミロクリエ設備保全クラウド ミロクルカルテ の新オプション「ミロクル AI音声入力（α版）」、MEX金沢2026で初披露

株式会社ミロクリエ（所在地：高知県南国市、代表取締役：井戸隆雄）は、2026年5月14日（木）～16日（土）に石川県産業展示館で開催される「MEX金沢 2026（第62回機械工業見本市金沢）」において、設備保全クラウドサービス「ミロクルカルテ」を出展し、保全現場密着型AIオプションの第4弾となる新オプション「ミロクルAI音声入力（α版）」を初披露します。

ミロクルカルテのAIオプションシリーズは、2025年10月に第1弾「ミロクルAI保全ナビ」、2026年1月に第2弾「ミロクルカルテ AIヘルプチャット」、2026年3月に第3弾「ミロクルAIオフライン点検（α版）」を提供してきました。

今回の第4弾となる「ミロクルAI音声入力（α版）」は、現場の入力負担を最小限に抑えながら、誰でも同じ品質で活用できる保全記録をその場で完成させるAIオプションです。

音声入力した内容をもとに、AIが「不足している項目」や「追加すべき情報」をガイドし、入力漏れや表記ゆれをリアルタイムで補完します。

会場の出展ブースでは、実機を用いた音声入力の体験や、具体的な活用事例の紹介を通じて、現場での入力からデータ活用までを変革する新たな保全の姿をご覧いただけます。

●MEX金沢2026で初披露 「ミロクルAI音声入力（α版）」概要

設備保全クラウド「ミロクルカルテ」■ 現場で“そのまま記録できる”AI音声入力

「ミロクルAI音声入力（α版）」は、現場作業中でも音声によって記録を行えるAIオプションです。

手がふさがっている状況や入力の時間が取りづらい場面でも、音声でスムーズに記録でき、現場の入力負担を最小限に抑えます。

AI音声入力（α版）開発中画面■ AIが入力内容を補正・ガイドし、“使える記録”をその場で完成

音声で入力された内容は、AIがリアルタイムで解析し、「不足している項目」や「追加すべき情報」をその場でガイドします。さらに、表記ゆれや曖昧な表現も補正され、誰が見ても活用できる形に自動で整形されます。

従来のように「後から整理・修正する」手間をかけることなく、入力時点で記録の品質を担保できる点が特長です。

■ “使える状態”で蓄積されるデータが、振り返り・分析を加速

入力時点でデータが整理・補完されるため、後から探しやすく、比較・分析しやすい状態で蓄積されます。

これにより、記録のバラつきや情報不足によって活用が難しかった従来の課題を解消し、振り返りやトラブル対応にすぐ活かせる“実用的なデータ”として蓄積されます。

■ミロクルカルテ「AIオプション」シリーズの 過去プレスリリースご案内[表1: https://prtimes.jp/data/corp/100728/table/16_1_7990e08d4c6280d00cbdd01a4c45a5fe.jpg?v=202604130951 ]

●MEX金沢 2026（第62回機械工業見本市金沢）出展情報

詳細を見る :https://www.tekkokiden.jp/mex/■ 出展情報：

「MEX金沢」は、国内外の金属工作・加工機械や関連機器、電機・電子関連機器の流通促進と技術交流を目的とした産業展示会です。産業と貿易の振興発展に寄与することを目的としており、多くの企業や技術者が最新の技術や製品を紹介・交流する場となっています。

●設備保全クラウド「ミロクルカルテ」について

- 開催日：2026年5月14日（木）～ 16日（土）- 時間：10:00～17:00（最終日16:00まで）- 場所：石川県産業展示館（1・3・4号館）- ミロクルカルテ出展ブース番号：4号館-036- 来場事前登録：こちら(https://www.tekkokiden.jp/mex/visitor/)- 入場費：無料設備保全クラウド「ミロクルカルテ」設備保全クラウド「ミロクルカルテ」は、日常点検・修理・部品交換から予備品管理・分析まで、保全業務全体をカバーするクラウドサービスです。

現場での設備保全、「記録が残らない」「ノウハウが属人化する」「判断がベテラン頼みになってしまう」──そんなお悩みに応えるのが、設備保全クラウドサービス「ミロクルカルテ」です。スマホやタブレットで簡単に入力できる直感的な操作性により、日常点検や修理履歴、部品交換などの記録を“ためる・活かす”が自然に定着。履歴が自動で整理され、誰が見てもわかる状態にまとまります。

詳細を見る :https://miroclkarte.mirocl.net/

●より詳しくご覧いただける各種資料（無料）をご用意しております

無料資料ダウンロードサイトのご案内

ミロクルカルテの導入効果や活用メリット、さらにミロクルカルテのAIオプションシリーズ資料など、以下のサイトから無料でダウンロードいただけます。ぜひご確認ください。。

無料の資料ダウンロードサイトは【こちら】 :https://sites.google.com/mirocrea.co.jp/download/miroclkarte会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/100728/table/16_2_e6c42492d065e02f1c175d4a71133169.jpg?v=202604130951 ]