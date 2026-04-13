「2026年12月期第1四半期決算説明会」開催のご案内

ZETA株式会社

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ZETA株式会社(本社：東京都世田谷区)は、2026年5月12日(火)に「2026年12月期第1四半期決算説明会」をオンライン形式にて開催することをお知らせいたします。

前回と同様、機関投資家・証券アナリストの皆さまに加え、個人投資家の皆さまにもご視聴いただける体制での実施を予定しております。

以下の【ご参加方法】をご確認の上、何卒ご視聴いただきますようお願い申し上げます。

【説明会名】2026年12月期第1四半期決算説明会

【開催日時】2026年5月12日(火)16時00分～17時00分

【開催方法】オンライン形式

【参加対象】機関投資家、証券アナリスト、個人投資家

【内容】 2026年12月期第1四半期の業績・事業概要の説明／質疑応答

【説明者】 代表取締役社長 山崎 徳之

【ご参加方法】

＜機関投資家・証券アナリストの皆さま＞

1．下記の決算説明会参加申し込みフォームより、必要事項をご入力のうえ、期限までにお申し込みをお願い申し上げます。

▼申し込みフォーム

https://forms.gle/uyLHwpZyc7SpWVJN7 (※申し込み期限：2026年5月12日(火)15時00分)

2．記載いただいたメールアドレス宛に、数日以内に決算説明会参加用のZoom URLをご案内いたします。

＜個人投資家の皆さま＞

YouTubeライブ配信でのご視聴を予定しており、事前のお申し込みは不要です。

当日のご参加方法につきましては後日お知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。

【公式SNS】

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【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

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ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

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OMO・DXソリューション ZETA CLICK

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【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売