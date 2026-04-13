信州の夏を彩る「諏訪湖祭湖上花火大会」チケット販売開始

IRISデータラボ株式会社

IRISデータラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安達 教顕）は、本日4月13日（月）15:00より販売開始となります諏訪湖祭湖上花火大会（長野県諏訪市）の有料観覧席チケットの販売に際し、「Atouchチケット」が導入されたことをご報告いたします。

「Atouchチケット」はLINE上でチケット購入から当日の入場まで一貫して完結できるツールで、長野県諏訪市の夏の風物詩「諏訪湖祭湖上花火大会」の来場者へより便利で快適な観覧体験を提供します。

■ 圧倒的なスケール！諏訪湖祭湖上花火大会の魅力

諏訪湖祭湖上花火大会は、四方を山々に囲まれた諏訪湖の地形が生み出す迫力ある音響効果と、湖面に映し出される幻想的な花火で知られる、日本有数の花火大会です。湖上から打ち上げられる大輪の花火が夜空と水面を一体となって彩る光景は、毎年多くの来場者を魅了し続けています。

■ 本日4月13日より、有料観覧席チケットを販売開始

有限会社ウインドウェーブ（長野県諏訪市）は、日本有数の花火大会として知られる「諏訪湖祭湖上花火大会」において、有料観覧席チケットの販売を本日4月13日（月）15:00より開始します。今年度のチケット販売では、電子チケットサービス「Atouchチケット」を通じて、LINE上でのスムーズな購入・入場体験を実現します。

■ Atouchチケットで、LINEでの購入から入場まで完結

本年度の「諏訪湖祭湖上花火大会」のチケットは「Atouchチケット」により、以下の流れがすべてLINE内で完結します。

購入方法：

1.LINE公式アカウントを友だち追加

ウインドウェーブLINE公式アカウント：https://lin.ee/pDu10dA

2.LINE上でチケットを選択・購入

・希望の席種・枚数をLINE上のメニューから選択

・決済画面でクレジットカード等により決済完了

・購入完了後、LINEトーク画面に電子チケット（QRコード）が自動表示

3.当日はスマートフォン画面を提示してスムーズに入場

・会場入場ゲートにて、LINE上の電子チケットを提示

・スタッフが専用端末で読み取り、スムーズに入場完了

■ 紙チケット不要で、当日の入場もスムーズに

Atouchチケットの導入により、来場者には以下のメリットがございます。

・紙チケットの受け取り・保管が不要: チケット情報はすべてLINE上で管理

・当日の入場待機列を短縮: QRコード読み取りによる迅速な入場処理

・チケット紛失のリスク回避: 電子チケットによる安心の管理システム

※入場ゲートでの電子チケット提示イメージ

■ チケット購入・詳細情報

ウインドウェーブLINE公式アカウント：https://lin.ee/pDu10dA

■花火大会詳細情報

ウインドウェーブ公式サイト：https://wind-wave.jp/

開催日：2026年8月15日（土）

会場：長野県諏訪市 諏訪湖畔

■ 本件に関するお問い合わせ先

チケット購入・LINEアカウントについて

有限会社ウィンドウェーブ TEL：0266-52-2285

「Ａｔｏｕｃｈ」サービス概要

「Ａｔｏｕｃｈ」サービスはＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了！そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

詳細を見る :https://atouch.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=Other&utm_campaign=163

ＩＲＩＳデータラボ株式会社について

ＩＲＩＳデータラボ株式会社は、２０２０年より政府や自治体向けにＬＩＮＥヤフー株式会社と協力し、コロナ対策のＬＩＮＥ公式アカウントを多数サポートしてきました。

その経験を活かし、２０２２年１０月にＬＩＮＥ公式アカウントＡＰＩツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」をリリース。トーク画面上で商品案内から決済まで完結できる“接客型ＥＣ”として、業種・業態・地域を問わず幅広い事業者に選ばれています。

２０２５年には日本郵政キャピタル株式会社をリード投資家とする資金調達を実施。これを機に、都市部の専門店から地方の農家まで、あらゆる規模の事業者の販売支援を加速し、「誰もが迷わず始められるＥＣ」のインフラ化を目指しています。また同年、行政ＤＸ推進における実績が評価され、ＬＩＮＥヤフーの「Ｇｏｖｔｅｃｈ Ｐａｒｔｎｅｒ（行政支援パートナー）」に登録されました。

現在、導入企業は１０００社を突破。リアルとデジタルをつなぐコミュニケーションＥＣの仕組みで、全国の販売現場の成果創出に貢献しています。

会社概要

会社名：ＩＲＩＳデータラボ株式会社

ＵＲＬ：https://iris-corp.co.jp/

設立：２０１９年３月５日

住所：１０７-００６２ 東京都港区南青山２ー７ー３０ ムラハンビル１階

代表取締役：安達教顕