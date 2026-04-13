ナノ・ユニバースより、新コンテンツ「これさえあれば。」Vol.2公開！European Flaxを使用した春のリネンスタイルを提案

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2026年4月10日（金）にWEBコンテンツ「これさえあれば。」を公開。

ナノ・ユニバースから、ワードローブに一つあるだけで、自然と手が伸びてしまう服。気負わず着られて、どこか気分を上げてくれるそんな「これさえあれば」という一着をスタイリングと共に提案します。

Vol.2は、ヨーロッパで育まれた「European Flax」を使用したシリーズにフォーカス。 素材の背景にあるストーリーとともに、 軽やかでしなやかな着心地を、春のスタイリングでお届けします。

■CONTENTS

「これさえあれば。Vol.2」

https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260410-nu-topics-koresaeareba-vol2-ws

LOOK１

かしこまりすぎず、ラフすぎない。

そんな絶妙なバランスを叶えてくれる、大人の日常にちょうどいいジャケット。



程よく厚みのある生地がつくる美しいシルエットはそのままに、着心地は驚くほど軽やか。



きちんと感のあるダブル仕様でありながら、

デニムと合わせれば一気に抜けた表情へとシフト。

LOOK２

重ねるだけで、シンプルが洗練に変わる。



ヨーロピアンフラックスのリネンで仕立てた、2wayニットとリブカーディガン。



肩掛けやラフに羽織るアレンジで、印象はより自由に。



シンプルな装いにこそ差がつく、

さりげなく、でも確実に印象を変えるレイヤードスタイル。

LOOK3

軽やかさも、女性らしさも、無理なく手に入る。



ナチュラルな素材感を都会的な印象へと引き上げてくれ、リネンならではの落ち感が、甘さをほどよく抑えてくれるのも魅力。



セットアップで纏えば、気負わないのにきちんと見える、大人のためのリネンスタイルが完成。

【ナノ・ユニバース公式サイト】

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