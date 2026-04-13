【名称刷新】オンライン英語コーチング「ATRM」が「スマ英」にリニューアル

株式会社アルプロス

株式会社アルプロス（本社：東京都新宿区、代表取締役：山本 正和）は、運営するビジネス特化型オンライン英語コーチング「ALPROS TEACH RISE MEDIA（以下、ATRM）」のサービス名称を2026年4月13日から「スマ英」へ変更したことをお知らせいたします。

今回の名称変更は、アルプロスが提供する英語学習体験の進化を、より分かりやすくお伝えするためのリニューアルです。

また、こうした事業拡大を受け、より多くの方へ安定したサービスを継続的に提供していくため、本サービスは単独の事業として独立し、新たに設立したグループ会社「アルプロス・ティーチライズメディア株式会社」へ運営を移管する運びとなりました。

これに伴い、サービス名称を「スマ英」へ変更するとともに、機能面および学習体験の両面においてアップデートを実施いたします。

▶賢く学べ、 スマートに英語学習「スマ英」(https://sma-ei.com/)

ATRMからスマ英へ！英語の学習体験も、さらにアップデート

従来のATRMは、英会話レッスン、コーチング、AI学習を横断しながら、学習前の準備、弱点の分析、進捗管理、実践演習までを一つの流れとして支援するサービスでした。

スマ英では、ATRMで提供してきた学習機能はそのままに、今回のアップデートを通じて、より使いやすく、成果につながる学習環境の向上を目的とした各種改善を実施します。

UI/UXの全面刷新

より直感的な操作を可能にするとともに、学習進捗や次の課題を把握しやすい設計へ改善することで、日常的に学習へ取り組みやすいインターフェースへアップデートします。

AI学習機能の強化

AIによるテスト機能とリアルタイム・ディスカッション機能を導入。

AIが課題学習の成果を評価、分析し、リアルにAI講師と会話やディスカッションの練習をおこなえるようになりました。

課題管理機能の強化

課題提出状況を分かりやすく表示し、未提出課題のアラート機能を設けることで、学習進捗を管理しやすい仕様へ改善されています。

教材レベルの拡張

教材レベルを拡張し、初級および初中級レベルの教材を追加することで、より幅広いレベルに対応できる構成へとアップデートします。

あわせて、業種・職種別のテーマや英語の学術分野に関するトピックについても、今後順次追加してまいります。

■ 利用規定の変更について

ユーザー数の増加および講師リソースの最適化を目的として、今後の解約申請につきましては、利用終了希望日の2週間前までにお手続きいただく運用へ変更いたします。

「スマ英」へのアップデートと、より良い学習環境の提供に向けて

今回の「スマ英」へのアップデートを通じて、ユーザーの皆様にとって、より良い学習環境の提供と学習成果の向上につながりましたら幸いです。

今後も、より良いサービスの提供と継続的な改善に努めてまいりますので引き続き、英語学校アルプロスとスマ英のご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

スマ英公式サイトはこちらから(https://sma-ei.com/)

◆英語学校アルプロスについて

英語学校アルプロスは、アメリカの大学付属英語学校として28年間、日本で英語圏の実践教育を提供してきた総合英語学校です。

基礎レベルから海外赴任・外資系転職・海外進学まで導く体系的プログラムを展開し、TOEFL iBT・IELTS・SATなど国際標準の試験対策にも対応。企業研修や大学の英語授業のアウトソーシング実績も多数有し、英語を活かしたキャリア形成を支援します。

公式サイトはこちらから(https://www.alpros.co.jp)

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社アルプロス

代表者 ：代表取締役 山本 正和

設立 ：2009年12月

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目7-30フロンティアグラン西新宿 8階

公式サイト：https://www.alpros.co.jp