「パートナーシップ構築宣言」への参加について

株式会社AOZORA COMPANY

株式会社AOZORA COMPANY（代表取締役：高橋拓巳）は、2026年4月11日、中小企業庁が推進する「パートナーシップ構築宣言」に参加したことを発表いたします。

同社は全国拠点で中古車販売事業を展開する企業として、仕入業者・整備事業者・物流パートナーなど多岐にわたる取引先との連携強化を通じて、サプライチェーン全体における共存共栄の実現を目指します。

参加の経緯

近年、中小企業を取り巻く経営環境は急速に変化しており、デジタル化の推進や持続可能な経営への転換が重要な課題となっています。同社では、こうした社会的背景を踏まえ、取引先との新たなパートナーシップ構築を通じて業界全体の発展に貢献する方針を打ち出しました。



取り組み内容

主な取り組み内容として、サプライチェーン全体の付加価値向上に向けた企業間連携の推進、公正・適正な取引慣行の徹底、価格転嫁の円滑化、そしてデジタル化支援の4つの柱を掲げています。特に注目すべきは、同社が自社ローン審査・債権管理業務のシステム化で培ったノウハウを活用したDX推進支援です。kintoneやAIなどのデジタルツールを通じて、取引先の業務効率化と生産性向上を積極的に支援することで、業界全体の競争力強化に寄与します。

また、支払サイトの短縮化や電子記録債権への移行推進により、取引先の資金繰り改善にも貢献する計画です。今後は全国11拠点のネットワークを最大限に活用し、仕入業者・整備事業者・保証会社等の取引先に対して本宣言の趣旨を広く周知するとともに、宣言への参加を積極的に促進してまいります。

この取り組みにより、サプライチェーン全体の持続的な成長と社会課題の解決に向けた新たな価値創造が期待されます。

【会社概要】

・会社名：株式会社AOZORA COMPANY

・代表者：高橋 拓巳

・資本金：400万円

・所在地：新潟県新潟市西区黒鳥5243-1

・事業内容：中古車販売事業

レンタカー貸出事業

自社ローン（自社割賦販売）

レッカー事業

・公式HP：https://aozoracompany.co.jp/