エンジニアで代表の遠藤主催の第5回AICafeを2026年4月18日（土）13時～・4月21日（火）19時～開催します【参加申込受付中】！

株式会社AI INNOVATION

本イベントは「AI／エンジニア／転職」をテーマに、興味がある方であればエンジニア未経験、経験者関係なくご参加いただけます。

主催者で代表かつエンジニアでもある遠藤からは、エンジニアの最新トレンドや、AIを組み合わせた新たな取り組みについて、本イベントで初公開します。

また、採用イベントも兼ねているため、弊社に興味があるという方の参加も歓迎いたします。

▼申し込みはこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-ae-dNrymAiuRoj9h_cmQgqq8Y7vaALtayc1idN9C5yUHhw/viewform?usp=publish-editor

●開催概要●

催事名：第5回AICafe 日時：4/18(土)13:00-14:00 or 4/21(火)19:00-20:00 会場：初台本社（〒151-0061東京都渋谷区初台1-45-6MGビル5F） 参加費：無料（事前申込制） 定員：10名 登録受付：GoogleFormにて申し込みいただくか、直接お問い合わせください。 対象：IT／エンジニア／AIに興味のある方

当日のアジェンダは、下記を予定しております。

・自己紹介

・会社説明

・自社開発サービス「採用INNOVATION」開発秘話

・IT業界についてのレクチャー

・遠藤流：AI活用について

・Q&A・座談会形式でのフリートーク

【過去にご参加いただいた方の声】（一部抜粋）

・自分も会社を経営し初めで、学ばせていただきたく参加しました。（32歳男性）

・代表と話せる機会がなかなかないので自分をアピールするチャンスだと思い参加しました（24歳男性）

・本当にIT業界未経験で、何もわからないまま参加しましたが業界の実体みたいな部分も聞くことができ非常に有意義な時間となりました（33歳女性）

・実際に選考前にオフィスに足を運ぶことができ、自分が働くイメージがわいた（22歳女性）

【遠藤よりコメント】

AICafeでは、弊社のことはもちろん、AI業界のリアルやこれからの可能性、私自身の経験や考え、そして転職に関する悩みまで、どんなテーマでもフラットにお話しできればと思います。



「いきなり面接は少しハードルが高い」

「実際の雰囲気や考え方を知ってから判断したい」



そんな方にとって、気軽に情報収集や相談ができる場としてご活用いただければと思っています。



形式ばった場ではなく、あくまでカジュアルにお話しする時間ですので、まだ転職を具体的に考えていない方や、単純にAIやキャリアについて話してみたいという方のご参加も大歓迎です。

実際に働くイメージや会社の空気感は、こういった場でしか伝わらない部分も多いと考えています。

少しでも「気になる」と感じていただけた方は、ぜひお気軽にご参加ください。

みなさまとお話しできることを楽しみにしています！

【その他】

座席数に限りがあるため、登録締切前でも受付を終了する場合があります。 イベント会場での許可のない営業活動はご遠慮いただいております。営業活動が確認された場合は、ご退出をお願いすることがあります 内容強化のため、プログラム構成を変更する場合があります。 主催者が参加対象外と判断した場合（競合企業を含む）、別途ご連絡のうえ参加をお断りさせていただくことがあります。 講演中の撮影（写真・動画・録音）はお断りしています。

株式会社AI INNOVATION（エーアイイノベーション）

本社 ： 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-45-6MGビル5F

代表 ： 代表取締役社長 遠藤皇士

資本金 ： 2000万円

事業内容： AI開発/ITコンサル／システム開発／エンジニア育成

URL ：https://aiinnovation.jp/