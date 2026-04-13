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データで成果をつくる人の思考プロセスに触れる デジタルマーケティング事例の公開コンテストを初開催
2026年6月6日（土）日本経済大学渋谷キャンパスで「Senior Web Analytics Consultant Award 2026」
データを使って成果を出す仕事に関心がある方へ。もしあなたが、ただの報告ではなく仕事を前進させるために数値を使いたいと思っているなら、本イベントからヒントをつかめます。一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2026年6月6日（土）、日本経済大学（東京都渋谷区）で「Senior Web Analytics Consultant Award 2026」を初開催します。WACAがデジタルマーケティングの実践者として十分な知識と実務遂行能力があると認定した「上級ウェブ解析士」が、自らの実践を発表するコンテストで、公開形式で実施します。資格をお持ちでない方、デジタルマーケティング初心者の方も無料でご参加いただけます。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/196214
■イベント概要
データはただ眺めるものではありません。顧客を知り、課題を見つけ、次の一手を決める判断材料です。
ビジネスの最前線で成果を出してきた実践者に光を当てるのが「Senior Web Analytics Consultant Award 2026」（上級ウェブ解析士アワード）。
彼ら・彼女らの成果をあなたの仕事のヒントにしていただきたいと思い、公開プレゼンテーションコンテストを初めて開催いたします。
自社・クライアントの事業に成果をもたらすために、プロはどのように意思決定に至るのか。
事業会社のマーケティング担当者、広告運用者、広報担当者、制作ディレクター、コンサルタントなどのみなさまにとって特に役立つ内容です。
■上級ウェブ解析士とは
ウェブ解析士とはウェブサイトやデジタル施策の成果を読み解き、改善へつなげる専門家です。アクセス解析をはじめとしたさまざまなデータや知識を活用し、デジタルマーケティングを通じて事業の成果を導く人材がウェブ解析士です。
上級ウェブ解析士は、ウェブ解析士の知識を基盤とし、さらに自社や顧客のビジネス成果を導く実践力を持った人材です。2026年3月31日現在の上級資格保有者数は全国で約3000人です。
本イベントでは、予選を勝ち抜いた上級ウェブ解析士が実践例を発表し、グランプリを決定します。
審査員はGoogle アナリティクスの活用で知られる小川卓氏（WACA顧問）、井水大輔・WACA理事。また、各分野で活躍する著名な経営者・マーケターを他にもお迎えします。
プロフェッショナルのフィードバックを“生”で見られる貴重な機会です。
■開催概要
日時：2026年6月6日（土） 13：00〜17：00
場所：日本経済大学 東京渋谷キャンパス
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町24-5
※参加者には当日までに詳しい会場をお知らせします。
費用：無料
内容：上級ウェブ解析士ファイナリスト数名による実践事例プレコンテスト形式）・審査員（経営者・マーケター）による講評
▼実践例
サイトの行動データを起点に、UI・動線改善によってCVRを向上
ウェブ広告やSNSの運用データを起点に投稿設計・配信方針を最適化し、成果を創出
▼本イベントで得られること
ビジネスの成功をどう導いたのか、本人から具体的な説明を聞ける
経営者・著名マーケターの率直な評価・視点を直接聞ける
“成果を出す思考とプロセス” をより深く理解し、現場の温度感ごと持ち帰れる
ファイナリスト本人との質疑応答ができる
同じ業界で活躍する仲間とのつながりを広げる機会になる
特別講演
「AI時代にウェブ解析士が人として果たすべき役割
〜再現性の高い結果を出すために取り組むべきこと〜」
小川卓（おがわ・たく）氏
HAPPY ANALYTICS 代表取締役
■審査員
小川卓氏
ウェブアナリストとしてリクルート、サイバーエージェント、アマゾンジャパンなどで勤務後、独立。複数社の役員、大学院の客員教授などを通じてウェブ解析の啓蒙・浸透に従事。
主な著書
『ウェブ分析論』
『ウェブ分析レポーティング講座』
『マンガでわかるウェブ分析』
『Webサイト分析・改善の教科書』
『あなたのアクセスはいつも誰かに見られている』
『「やりたいこと」からパッと引ける Google アナリティクス 分析・改善のすべてがわかる本』
井水大輔（いみず・だいすけ）氏
株式会社エスファクトリー 代表
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事
企業のデジタルマーケティングの「作戦」を練り、ウェブサイトの制作や運用コンサルティングを通じた実行支援を手掛ける。特にアクセス解析データを活用した売上アップにつながる改善施策を得意とし、これまで300サイト以上のウェブサイト制作に関わり企業の売上アップに貢献。
主な著書
『コンバージョンを上げるWebデザイン改善集』
『1週間でGoogleアナリティクス4の基礎が学べる本』（共著）
『［新人Web担当でも使える］Webサイト改善の指南書』
他にも経営者・マーケターを順次お迎えします。
懇親会を予定しています
申し込み時に懇親会の出欠を選択してください。定員になり次第締め切ります。
費用は5000円（予定）です。参加者には事前精算の依頼を後日ご連絡します。
主催
一般社団法人ウェブ解析士協会 資格教材開発部 上級ウェブ解析士分科会
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
2012年4月に設立されたWACAは、ウェブ解析のスキルを身に付け、データを読み取り正しく判断できる人材を育成しています。これまで6万人以上が講座を受講しました。2025年には72の法人（学校法人を含む）が資格を推奨しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:support@waca.or.jp
関連リンク
ウェブ解析士協会の成り立ち
https://www.waca.or.jp/association/history/
上級ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/swac/
上級ウェブ解析士インタビュー一覧
https://www.waca.or.jp/feedback/attr/swac/
データを使って成果を出す仕事に関心がある方へ。もしあなたが、ただの報告ではなく仕事を前進させるために数値を使いたいと思っているなら、本イベントからヒントをつかめます。一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2026年6月6日（土）、日本経済大学（東京都渋谷区）で「Senior Web Analytics Consultant Award 2026」を初開催します。WACAがデジタルマーケティングの実践者として十分な知識と実務遂行能力があると認定した「上級ウェブ解析士」が、自らの実践を発表するコンテストで、公開形式で実施します。資格をお持ちでない方、デジタルマーケティング初心者の方も無料でご参加いただけます。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/196214
■イベント概要
データはただ眺めるものではありません。顧客を知り、課題を見つけ、次の一手を決める判断材料です。
ビジネスの最前線で成果を出してきた実践者に光を当てるのが「Senior Web Analytics Consultant Award 2026」（上級ウェブ解析士アワード）。
彼ら・彼女らの成果をあなたの仕事のヒントにしていただきたいと思い、公開プレゼンテーションコンテストを初めて開催いたします。
自社・クライアントの事業に成果をもたらすために、プロはどのように意思決定に至るのか。
事業会社のマーケティング担当者、広告運用者、広報担当者、制作ディレクター、コンサルタントなどのみなさまにとって特に役立つ内容です。
■上級ウェブ解析士とは
ウェブ解析士とはウェブサイトやデジタル施策の成果を読み解き、改善へつなげる専門家です。アクセス解析をはじめとしたさまざまなデータや知識を活用し、デジタルマーケティングを通じて事業の成果を導く人材がウェブ解析士です。
上級ウェブ解析士は、ウェブ解析士の知識を基盤とし、さらに自社や顧客のビジネス成果を導く実践力を持った人材です。2026年3月31日現在の上級資格保有者数は全国で約3000人です。
本イベントでは、予選を勝ち抜いた上級ウェブ解析士が実践例を発表し、グランプリを決定します。
審査員はGoogle アナリティクスの活用で知られる小川卓氏（WACA顧問）、井水大輔・WACA理事。また、各分野で活躍する著名な経営者・マーケターを他にもお迎えします。
プロフェッショナルのフィードバックを“生”で見られる貴重な機会です。
■開催概要
日時：2026年6月6日（土） 13：00〜17：00
場所：日本経済大学 東京渋谷キャンパス
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町24-5
※参加者には当日までに詳しい会場をお知らせします。
費用：無料
内容：上級ウェブ解析士ファイナリスト数名による実践事例プレコンテスト形式）・審査員（経営者・マーケター）による講評
▼実践例
サイトの行動データを起点に、UI・動線改善によってCVRを向上
ウェブ広告やSNSの運用データを起点に投稿設計・配信方針を最適化し、成果を創出
▼本イベントで得られること
ビジネスの成功をどう導いたのか、本人から具体的な説明を聞ける
経営者・著名マーケターの率直な評価・視点を直接聞ける
“成果を出す思考とプロセス” をより深く理解し、現場の温度感ごと持ち帰れる
ファイナリスト本人との質疑応答ができる
同じ業界で活躍する仲間とのつながりを広げる機会になる
特別講演
「AI時代にウェブ解析士が人として果たすべき役割
〜再現性の高い結果を出すために取り組むべきこと〜」
小川卓（おがわ・たく）氏
HAPPY ANALYTICS 代表取締役
■審査員
小川卓氏
ウェブアナリストとしてリクルート、サイバーエージェント、アマゾンジャパンなどで勤務後、独立。複数社の役員、大学院の客員教授などを通じてウェブ解析の啓蒙・浸透に従事。
主な著書
『ウェブ分析論』
『ウェブ分析レポーティング講座』
『マンガでわかるウェブ分析』
『Webサイト分析・改善の教科書』
『あなたのアクセスはいつも誰かに見られている』
『「やりたいこと」からパッと引ける Google アナリティクス 分析・改善のすべてがわかる本』
井水大輔（いみず・だいすけ）氏
株式会社エスファクトリー 代表
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事
企業のデジタルマーケティングの「作戦」を練り、ウェブサイトの制作や運用コンサルティングを通じた実行支援を手掛ける。特にアクセス解析データを活用した売上アップにつながる改善施策を得意とし、これまで300サイト以上のウェブサイト制作に関わり企業の売上アップに貢献。
主な著書
『コンバージョンを上げるWebデザイン改善集』
『1週間でGoogleアナリティクス4の基礎が学べる本』（共著）
『［新人Web担当でも使える］Webサイト改善の指南書』
他にも経営者・マーケターを順次お迎えします。
懇親会を予定しています
申し込み時に懇親会の出欠を選択してください。定員になり次第締め切ります。
費用は5000円（予定）です。参加者には事前精算の依頼を後日ご連絡します。
主催
一般社団法人ウェブ解析士協会 資格教材開発部 上級ウェブ解析士分科会
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
2012年4月に設立されたWACAは、ウェブ解析のスキルを身に付け、データを読み取り正しく判断できる人材を育成しています。これまで6万人以上が講座を受講しました。2025年には72の法人（学校法人を含む）が資格を推奨しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:support@waca.or.jp
関連リンク
ウェブ解析士協会の成り立ち
https://www.waca.or.jp/association/history/
上級ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/swac/
上級ウェブ解析士インタビュー一覧
https://www.waca.or.jp/feedback/attr/swac/