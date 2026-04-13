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仙北市「令和8年度 仙北市移住体験支援業務」受託のお知らせ
株式会社リベンリ秋田、仙北市まちづくり課と連携し、4月1日より事業開始
株式会社リベンリ秋田（本社：仙北市角館町中菅沢94-7、代表取締役：櫻井 誠）は、仙北市企画部まちづくり課が実施する「令和8年度移住体験サポート業務」の企画提案競争にて受託事業者として採択され、2026年4月1日より事業を開始しました。
本事業では、仙北市への移住促進を図るため、秋田県外在住で、仙北市への移住を検討している方に対して、自然環境や生活環境など仙北市での暮らしを一時的に体験できる機会を提供し、移住後のギャップを減らすことや、移住・定住に関する情報発信、移住相談会等を通じた移住検討者との接点創出を一体的に実施し、定住・二拠点居住・関係人口の拡大を目指します。
国内では人口減少と労働力不足が進む一方、都市部を中心に地方移住への関心は高まりを見せています。しかし、従来の移住体験は観光的要素に偏り、生活実感や就業機会とのマッチング不足が定着化の障壁となっていました。本事業は、こうしたミスマッチを是正し、移住検討段階からアフターフォローまで切れ目なく支援する点が特長で、2024年、2025年に引き続き当社が受託いたしました。
具体的には、
参加前診断による関心領域の可視化
短・中期滞在の個別設計
地域事業者との職業体験・プロジェクト参画
空き家・空き店舗の内覧と住まい相談
地域メンター制度
リモートワーク拠点の利活用
子育て・教育・医療情報の同時提供
Instagram、Tiktokを利用した移住体験者の応募に向けた認知度向上
首都圏イベントの実施および、参加
を運用します。運営面では当社現地スタッフによる体験の質と行政負担の軽減の両立を図ります。
期待成果として、
体験参加者の再訪率向上
1年以内の定住・二拠点化の増加
地域事業者との雇用マッチ拡大
問い合わせ対応の効率化
を目標に掲げます。
本事業の主体：仙北市企画部まちづくり課
事業開始日：2026年4月1日
詳細は移住体験支援う情報提供サイトをご参照ください。
https://semboku-life.org
今後、近隣自治体・広域連携との接続、多言語ガイダンスの整備、企業研修・ワーケーションとの連動を進め、持続可能な移住受け入れモデルの確立を目指していきます。
本件に関するお問合わせ先
リベンリ秋田 広報部
関連リンク
仙北市移住体験
https://semboku-life.org
株式会社リベンリ秋田（本社：仙北市角館町中菅沢94-7、代表取締役：櫻井 誠）は、仙北市企画部まちづくり課が実施する「令和8年度移住体験サポート業務」の企画提案競争にて受託事業者として採択され、2026年4月1日より事業を開始しました。
本事業では、仙北市への移住促進を図るため、秋田県外在住で、仙北市への移住を検討している方に対して、自然環境や生活環境など仙北市での暮らしを一時的に体験できる機会を提供し、移住後のギャップを減らすことや、移住・定住に関する情報発信、移住相談会等を通じた移住検討者との接点創出を一体的に実施し、定住・二拠点居住・関係人口の拡大を目指します。
具体的には、
参加前診断による関心領域の可視化
短・中期滞在の個別設計
地域事業者との職業体験・プロジェクト参画
空き家・空き店舗の内覧と住まい相談
地域メンター制度
リモートワーク拠点の利活用
子育て・教育・医療情報の同時提供
Instagram、Tiktokを利用した移住体験者の応募に向けた認知度向上
首都圏イベントの実施および、参加
を運用します。運営面では当社現地スタッフによる体験の質と行政負担の軽減の両立を図ります。
期待成果として、
体験参加者の再訪率向上
1年以内の定住・二拠点化の増加
地域事業者との雇用マッチ拡大
問い合わせ対応の効率化
を目標に掲げます。
本事業の主体：仙北市企画部まちづくり課
事業開始日：2026年4月1日
詳細は移住体験支援う情報提供サイトをご参照ください。
https://semboku-life.org
今後、近隣自治体・広域連携との接続、多言語ガイダンスの整備、企業研修・ワーケーションとの連動を進め、持続可能な移住受け入れモデルの確立を目指していきます。
本件に関するお問合わせ先
リベンリ秋田 広報部
関連リンク
仙北市移住体験
https://semboku-life.org