イタリアの美学とレーシングスピリットを纏う、「マセラティ」新作ウォッチ＆アクセサリー日本上陸 - Maserati Spring / Summer 2026 Collection

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、イタリアのラグジュアリーブランド「Maserati（マセラティ）」の新作ウォッチおよびアクセサリーコレクションを、2026

年4月15日（水）より発売いたします。

Maserati Spring / Summer 2026 Collection

100年以上にわたり世界中のドライバーを魅了してきたマセラティ。その魅力は単なる速さではなく、細部に宿る美しさと、人の感情を動かす力にあります。本コレクションでは、そのレーシングヘリテージとブランドの精神を、腕時計とアクセサリーとして日常へと落とし込みました。

SUCCESSO

「SUCCESSO（スクセッソ）」は、スポーティなスピリットを都会的で洗練されたデザインに落とし込んだクロノグラフコレクションです。立体的なサブダイヤルと高い視認性を両立し、42mmケースにクロノグラフクォーツ（JS25）を搭載。5気圧防水とステンレスブレスレット仕様により、日常使いからビジネスシーンまで幅広く対応します。ブルー、ホワイト、グレー、ブラウンといった多彩なカラー展開も魅力です。

\35,200(税込)\35,200(税込)\35,200(税込)\35,200(税込)\35,200(税込)

ムーブメント：クロノグラフクォーツ（JS25）

ケース：42mm

ケース厚み：10.7mm

防水：5ATM防水

素材：ステンレススチール

風防：ミネラルガラス

DARK EDITION

さらに今回、ブランド初となるカラーコンセプト「DARK EDITION」が登場します。コレクションの垣根を越えて、ダークトーンをベースにエレクトリックブルーを差し込んだ統一デザインを採用。夜の都市を駆け抜けるような静かな力強さと先進性を表現し、3針モデルからクロノグラフまで多彩なバリエーションで展開されます。

\48,400(税込)VELOCITÀ SLIM

ムーブメント：3針デイトクォーツVJ42B11

ケース：40mm

ケース厚み：7.78mm

防水：5ATM防水

素材：ステンレススチール

風防：ミネラルガラス

\55,000(税込)SORPASSO

ムーブメント：クロノクォーツMIYOTA JS25

ケース：42mm

ケース厚み：12.4mm

防水：10ATM防水

素材：ステンレススチール

風防：ミネラルガラス

\45,100(税込)SORPASSO

ムーブメント：3針マルチファンクション クォーツVD33

ケース：43mm

ケース厚み：10.5mm

防水：5ATM防水

素材：ステンレススチール

風防：ミネラルガラス

\45,100(税込)SUCCESSO

ムーブメント：クロノクォーツ

MIYOTA JS25

ケース：42mm

ケース厚み：10.7mm

防水：10ATM防水

素材：ステンレススチール

風防：ミネラルガラス

\59,400(税込)TRAGUARDO

ムーブメント：クロノクォーツ

JS50

ケース：43mm

ケース厚み：12.1mm

防水：10ATM防水

素材：ステンレススチール

風防：ミネラルガラス

\48,400(税込)SFIDA

ムーブメント：3針デイトクォーツMIYOTA 2315

ケース：44mm

ケース厚み：10.9mm

防水：10ATM防水

素材：ステンレススチール

風防：ミネラルガラス

CERAMIC

アクセサリーでは、「CERAMIC（セラミック）」コレクションがアップデート。軽量で耐久性に優れたセラミックとステンレススチールを組み合わせ、ミニマルでありながら確かな存在感を放つブレスレットとして再構築されました。トライデントロゴをさりげなく配し、素材のコントラストでブランドの個性を引き立てます。

\19,800(税込)\19,800(税込)\19,800(税込)\19,800(税込)\19,800(税込)\19,800(税込)\22,000(税込)\22,000(税込)

本コレクションは、マセラティのレーシングスピリットとデザイン哲学を、現代のライフスタイルに落とし込んだ最新ラインアップです。機能性と美しさを高い次元で両立し、日常からアクティブなシーンまで幅広く対応。ブランドの世界観を体現する新作として、日本市場に提案します。

▼発売情報

発売日：2026年4月15日(水)

▼販売店舗

・スギヤマサンシャイン：東京都豊島区東池袋3-1-2 サンシャインアルパ2F

・H°M’S“ WatchStoreオンラインストア：https://www.hms-watchstore.com/

▼お客様お問い合わせ先

株式会社ビヨンクール

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207

TEL:03-6804-5201