unlock.ly（アンロックリー）が「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に参画

株式会社日本人材ニュース社

人事専門誌「日本人材ニュース」を発行する株式会社日本人材ニュース社（東京都千代田区、代表取締役：吉越利成）は、企業の人材採用を支援できる優れたコンサルティング会社とサービスを紹介する「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に、unlock.ly（東京都港区、三島徹平代表取締役社長）が参画したことをお知らせいたします。

「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」とは

「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」では、日本人材ニュースが企業人事とコンサルティング会社への取材で蓄積した知識を活かし、「人材紹介」「ヘッドハンティング（リテインドサーチ）」「新卒採用」「アルバイト」「RPO」「HRテック」などの人材採用を支援するサービスを提供している会社を対象に、１.健全なコンサルティング方針、２.高いコンサルティング能力、３.コンプライアンスの順守という基準で、人事関係者から推薦を受けて選定し、インタビューによって、サービスの強み、仕組み、方針などを紹介しています。

unlock.ly（人材紹介）

事業課題や採用課題に応じて候補者を紹介し、即戦力人材の高い内定受諾率を実現します

【編集部の評価】

unlock.lyは、コンサルティングやIT/DX分野に精通し、新規事業や組織変革などを担える即戦力人材の採用支援で豊富な実績を持つコンサルタントが揃っている。1人のコンサルタントが企業と候補者の両方を担当し、人材サーチから採用の決定までをきめ細かくサポートすることで採用を成功に導いている。また、採用代行サービスも手がけており、採用全体の課題解決のために人事担当者を手厚くフォローしている点も顧客企業から評価されている。

https://jinzainews.net/jinzaiguide/unlockly/

unlock.ly（RPO）

エージェント事業で蓄えた豊富なマーケット情報を活かし、採用業務を一気通貫で支援します

unlock.lyは、コンサルティングやIT/DX分野に精通し、新規事業や組織変革などを担える即戦力人材の採用支援で豊富な実績を持つコンサルタントが揃っている。エージェント事業で培った幅広い企業ネットワークを活かし、採用マーケットの動向や競合情報を的確に把握して提供できる。データドリブンな採用改善で採用力の底上げを実現しており、企業が継続的に採用業務ができるように支援している点も顧客企業から評価されており、高い継続率につながっている。

https://jinzainews.net/jinzaiguide/unlockly-rpo/

【採用担当者の方へ】人材コンサルティング会社を推薦ください

優良と思われる「人材紹介」「ヘッドハンティング（リテインドサーチ）」「新卒採用」「アルバイト」「RPO」「HRテック」などの人材採用を支援するサービスを提供している会社がございましたら、下記リンク先より推薦ください。

https://jinzainews.net/jinzaiguide/recommend/(https://jinzainews.net/jinzaiguide/recommend/)

「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

日本人材ニュース編集部

電話番号：03-5211-4447

メールアドレス：info@jinzainews.com

株式会社日本人材ニュース社について

株式会社日本人材ニュース社は、大手・上場企業の人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」の発行、および、企業人事に役立つWebメディア「日本人材ニュースONLINE」を運営をしています。



所在地：〒102-0093 東京都千代田区平河町1-5-15 VORT平河町6F

代表者：代表取締役 吉越利成

設立：2006年2月23日

事業内容：

人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」（1989年創刊）の編集・発行

企業人事に役立つ情報メディア「日本人材ニュースONLINE」の運営、記事コンテンツの提供など

https://jinzainews.net/

「人材コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 採用版」の編集・発行・運営

https://jinzainews.net/jinzaiguide/

「人事コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 育成・組織開発版」の編集・発行・運営

https://jinzainews.net/jinjiguide/