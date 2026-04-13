【R&D・知財特化AIエージェント最新事例】知的財産部の新たな挑戦--新規事業提案をPatsnap Eurekaで支援

PatSnap PTE Ltd.

PatsnapのR&D・知財特化AIエージェント「Patsnap Eureka」をはじめとするAI製品ファミリーは、高品質な化学製品を提供するＫＨネオケム株式会社において、知的財産部による新規事業提案の取り組みの中で活用されています。

本事例では、KHネオケム株式会社の知的財産部が、Patsnap Eurekaおよび関連AI製品を活用することで、新規事業提案に必要となる技術・市場・課題・実現可能性の分析を一気通貫で実施し、より確度の高い提案を実現していることを紹介します。

導入背景

KHネオケム株式会社では、新規事業の創出と研究テーマの高度化を重要な経営課題として位置づけています。これに伴い、知的財産部には従来の調査・権利化業務にとどまらず、経営や事業戦略に資する分析・提案を行う役割が求められるようになりました。その実現に向けて、知財情報に加え、市場・技術・企業動向までを横断的に分析できる新たなツールの導入が必要とされていました。

活用状況

KHネオケム株式会社では、Patsnap Eureka、Patsnap Analytics、Patsnap Discoveryなどの製品を連携して活用することで、アイデア創出から検証、分析、提案まで、各プロセスの効率化を実現しています。

具体的には、初期段階でテーマの方向性を整理した後、Patsnap Eurekaを活用して、技術の特徴分析、応用分野の整理、技術課題の抽出、解決策の提示、実現可能性分析までを自動的に実行します。

さらに、抽出された特許情報をPatsnap Analyticsに組み込むことで、関連技術や競合プレイヤーの詳細分析を行います。検索式の作成が難しいテーマでも、AIが生成した要約を活用したセマンティック検索により、高精度な情報抽出が可能です。また、Patsnap Discoveryを活用することで、投資動向や企業活動、経営者の発言など、特許情報だけでは把握できない市場やプレイヤーの実態も可視化できます。

評価ポイント

詳細を見る :https://www.patsnap.jp/customers/%e7%9f%a5%e7%9a%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e9%83%a8%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e6%8c%91%e6%88%a6%e7%9f%a5%e8%b2%a1%c2%b7%e6%8a%80%e8%a1%93%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e6%b4%bb%e3%81%8b%e3%81%99/

Patsnapは、論文・特許などのエビデンスに基づいた分析を行える点で、汎用AIとは一線を画し、信頼性の高い意思決定を支援します。さらに、研究者・技術者向けに設計された直感的なUIと、専門業務を支える統合的な機能群も高く評価されています。

これにより、知的財産部であっても、技術的観点とビジネス観点の両面から新規事業を検討でき、提案の質とスピードを同時に高めることが可能となっています。

今後の展望

今後もPatsnapは、単なる分析ツールの提供にとどまらず、研究開発や新規事業開発のプロセスそのものを導く存在として、企業とともに進化し続けます。知的財産を起点に、技術の可能性を事業へとつなぐ――その実現に向け、Patsnapは業界のパートナーとして、持続的な成長とイノベーション創出に貢献してまいります。

Patsnap Eurekaデモ申請 :https://www.patsnap.jp/

Patsnapについて

2007年シンガポールで創業以来、グローバル投資家の支援を受け、AIツール分野のグローバル企業へ成長

Patsnap本社: シンガポール

Patsnap日本: 東京都港区新橋

日本代表: Guan Dian (Co-founder, APAC General Manager）

コーポレートサイト: www.patsnap.jp