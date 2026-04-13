グルメポップコーン専門店HillValleyと横浜発クラフトチョコレート専門店VANILLABEANSが初のコラボレーション！ 自家焙煎カカオ香るポップコーン、4月16日(木)販売開始

チョコレートデザイン株式会社

チョコレートデザイン株式会社（代表取締役：大槻昌弘、本社所在地：横浜市）が運営する、横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）は、グルメポップコーン専門店「HillValley」と初のコラボレーションとして共同開発したポップコーンを、4月16日(木)より販売開始いたします。

本商品には、横浜市内にあるVANILLABEANSの工房で丁寧に自家焙煎した“カカオニブ”と、自家製の“ココアパウダー”を贅沢に使用しました。クラフトチョコレート専門店とグルメポップコーン専門店、それぞれの製法と美味しさを掛け合わせて誕生した特別な一品です。カカオの豊かな風味が広がるポップコーンをぜひご堪能ください。

商品概要

商品名「カカオニブ」

～ カカオニブの奥深い苦みを、ココアの薫りが引き立てる ～

VANILLABEANSの工房でじっくりと焙煎したカカオニブを、自家製ココアパウダーを練り込んだココアキャンディで包み込んだ特別なポップコーン。噛むほどにカカオの香りが際立つ、遊び心ある一品です。

価格：1,000円(税込)

販売期間：

オンラインショップ…2026年4月16日(木)午前10時～6月18日(木)午前10時

実店舗…2026年4月16日(木)～6月17日(水)

※いずれも数量限定、無くなり次第終了

販売場所：

・オンラインショップ(電話注文不可)…公式サイト

※順次取扱予定：楽天市場店、 Yahoo!ショッピングサイト、Amazonストア

・実店舗…みなとみらい本店、ロースタリーハンマーヘッド、新横浜店、ラゾーナ川崎(期間限定出店)

・そのほか「HillValley」直営店舗、公式オンラインショップでも販売

グルメポップコーン専門店「HillValley」について

2013年に東京・中目黒で誕生したグルメポップコーン専門店。厳選されたまん丸型の”マッシュルーム型”コーンのみを使用し、オイルを使わない”エアーポップド”製法で弾けさせています。一粒一粒にこだわった、多彩なフレーバーも魅力のひとつ。美味しさと感動をお届けするグルメポップコーンをぜひご賞味ください。

横浜発クラフトチョコレート専門店「VANILLABEANS」について

ブランドロゴ看板商品「ショーコラ」

VANILLABEANS（バニラビーンズ）は2000年に設立、オンラインショップでの販売からスタートし、現在は横浜みなとみらいを中心に実店舗カフェも複数展開している、カカオからこだわる横浜生まれのクラフトチョコレート専門店です。

サステナブルな取り組みを長年続けており、現在はエクアドル共和国にてカカオの植樹活動や栽培支援の取り組み「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」を進行中です。2025年6月には駐日エクアドル大使館に3度目の表敬訪問を行いました。

■公式サイト：https://www.vanillabeans.yokohama/

■公式SNS

・Instagram：https://www.instagram.com/vanillabeans_official/

・X：https://x.com/vanillabeans_mm

・Facebook：https://www.facebook.com/vanillabeansyokohama/