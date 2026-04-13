【ＢＳ日テレ】西村和彦「かわいい＋近未来感」京王線の新型車両を絶賛も…“機械鉄”の血が騒ぐマニアック分析

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鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ 「友近・礼二の妄想トレイン」。

4月14日（火）は2週連続の京王線企画、後編をお届けします！鉄道大好き、とりわけ“機械鉄”の俳優・西村和彦が、1月にデビューした京王線の新車両2000系に、営業運転開始前にメディア初試乗！しかも貸し切りという超好待遇に、目をキラキラ輝かせます。ポップなカラーリング、お子さんも楽しめる設計もさることながら、そこは西村。どうしても車両の下、メカに目が行き…。マニアックな新車両分析をお楽しみに！

■スタッフそっちのけで解説？

前編では、一般の人が入ることができない京王研修センターを見学した西村。後編はいよいよ、新車両に乗車します！注目ポイントを聞かれると、「インバータです」と真顔で回答。「使っている素子が違うんですよ」。“？”マークのスタッフを置いて、興奮気味だ。

京王線の通勤車両としては、2000年の9000系以来の新型。入線してきた列車のフェイスは円をモチーフにしたかわいらしいデザイン。西村も「かわいい＋近未来感が凄いですね。ニア・フューチャーみたいな」と表現する。友近は「きれいな、かわいらしい色」と絶賛。絵コンテのころからお披露目を楽しみにしていた中川家・礼二も「こんなにしっくりくるんか」と目を丸くする。

そして、西村がお目当てのインバータを搭載した車両へ。電力をスイッチすることで周波数や電圧を自在に制御する装置のことで、新車両では最新型を配備。その高性能ぶりに、感動すら口にする。車内を探索し続ける西村だが、新型の目玉車両にたどり着くと、何やら見覚えのある影が。番組でもおなじみ、鉄道大好き芸能マネージャーの南田裕介も乗車しており、西村も「貸し切りって言ったじゃないですか！」と驚く場面も。さらに待望の新型インバータともご対面！

■もう1台の“新型車両”

1時間20分の旅を終え、西村は車両基地へ。もう一つのお目当てがあった。「どうしてもあの子に会いたくて…」。西村が待ち焦がれていたのは、スムーズな列車の走行に欠かせない、レール削正車だ。京王の特徴的なレッド、ブルーに彩られたピカピカの車両は、民鉄では初めて導入された、超硬合金チップで切削する高性能車。このレアな機会に、西村も「めちゃくそ貴重だよ？」とスタッフに説明。最後は工場内も見学させてもらい、充実のロケを終えた。

「ロケ、楽しいっすね。一緒に行きましょうね」。ハイテンションでスタジオに呼びかける西村。果たして、友近＆礼二のリアクションは…？

［タイトル］

友近・礼二の妄想トレイン

［番組概要］

簡単に真似できる、真似したくなる旅をプロデュース！

こんな旅をしているあの人が面白い！

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ「友近・礼二の妄想トレイン」。

列車旅のスペシャリストから教わる絶景ポイントやご当地グルメ。

好きを極めたあの人がプレゼンする"通"な旅のプラン！

"映像付きガイドブック"で目線をひと味変えてリアリティーある妄想を！

［放送日時］

毎週火曜よる9時放送

［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］ 友近 礼二

［クレジット］ (C)ＢＳ日テレ

［番組HP］

https://www.bs4.jp/mousou-train/(https://www.bs4.jp/mousou-train/)

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