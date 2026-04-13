QunaSys運営の大人気学習サイト『Quantum Native Dojo!』待望の書籍化！

株式会社QunaSys

量子コンピュータの産業応用を推進する株式会社QunaSys（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：楊 天任）は、自社が運営し、量子計算科学・量子コンピュータの学習教材として幅広く親しまれてきたWebコンテンツ「Quantum Native Dojo!」を大幅に加筆・修正した書籍『Quantum Native Dojo! 実装しながら学ぶ量子情報科学と量子コンピュータ』（発行：講談社）が、2026年4月13日に発売されたことをお知らせいたします。

「Quantum Native Dojo」は、QunaSysが「量子コンピュータを使いこなす人材（量子ネイティブ）を育成する」ことを目的にWeb公開したオープンソースの学習教材です。 公開以来、その圧倒的な分かりやすさと実践的な内容から、国内のエンジニア、学生、研究者の間で多くの支持を集め、累計18万回以上のアクセスを記録。日本の量子コミュニティの発展に貢献してきました。

今回の書籍化では、日々進化を続ける量子計算の最新動向を反映させるため、Web公開版の内容をベースにしつつ、全編にわたって徹底的な修正と加筆を行いました。量子情報科学の基礎から応用アルゴリズム、量子誤り訂正までを幅広く扱った内容となり、Google Colab上で実際に試せるプログラムも公開されています。本書は、量子コンピュータを「知識として理解する」だけでなく、「実際に動かしながら身につける」ことを目的とした、非常に実践的な専門書です。

■ 書籍の特長

1. 実装を通して体系的に学べる構成

量子情報科学の基礎から、量子アルゴリズム、量子化学計算、量子誤り訂正までを段階的に解説しています。ほぼ全ての内容に実装コードが付されており、実際にコードを動かしながら理解を深めることができます。

2. すぐに試せる実行環境

書籍内の全てのプログラムコードは、Google Colab上で動作するJupyter Notebook形式で公開されています。特別な環境構築をせずに、ブラウザ上ですぐに学習を始められます。

3. 最新の動向を踏まえてアップデートされた充実の内容

日進月歩である量子コンピュータ業界の最新の動向を反映し、2019年4月のWeb公開版から大幅な内容の更新を行いました。

- 最新アルゴリズムの追加：近年注目を集めているQSCIアルゴリズム（QunaSys開発）や量子ビット化法（qubitization）など、重要な最新アルゴリズムの解説を追加。また、Web公開版ではカバーされていなかった素因数分解（ショアのアルゴリズム）の解説と実装も追加されています。- 量子誤り訂正の丁寧な実装付き解説： 実現が近づきつつある誤り耐性量子コンピュータの基礎となる量子誤り訂正について、コード実装付きの丁寧な解説を追加。- 書籍版限定コンテンツ：量子コンピュータの歴史と概要を難しい数式なしで解説した第0章「量子コンピュータの基礎」を追加。幅広い読者の方に読んでいただけます。

さらに全編にわたって解説を強化し、分かりやすさをさらに高めました。量子化学計算や大規模連立一次方程式の求解など、産業活用に直結するテーマも扱っており、研究者だけでなく、企業での活用を検討する技術者にとっても有益な内容です。

4. 世界的研究者を含む執筆陣

国連総会により制定されたユネスコの「国際量子科学技術年（International Year of Quantum Science ＆ Technology）」における取り組み「Quantum 100（世界の量子専門家100人）」に選出された中川裕也（株式会社QunaSys プリンシパルリサーチャー）と京都大学の藤井啓祐教授（同最高技術顧問）を含む研究者・実務家が執筆。QunaSysからも多数のメンバーが参加し、実務視点を取り入れています。

■ 量子人材育成への貢献

量子コンピュータは今後、材料開発や創薬、最適化問題など、さまざまな分野での活用が期待されています。その実現には、理論と実装の両方を理解した人材の育成が不可欠です。

QunaSysは、本書の刊行を通じて、量子技術を使いこなす「量子ネイティブ」人材の育成に貢献してまいります。

■ 目次（抜粋）

第0章 量子コンピュータの基礎知識

第1章 量子情報科学の基礎

第2章 量子アルゴリズム入門

第3章 量子アルゴリズムの実行環境：QURI Partsを用いたプログラミング

第4章 量子ダイナミクスシミュレーション

第5章 変分量子回路に基づくアルゴリズム

第6章 NISQアルゴリズムの量子化学計算への応用

第7章 量子位相推定アルゴリズムの応用

第8章 量子探索アルゴリズム

第9章 量子誤り訂正

■ 書籍情報

書名：Quantum Native Dojo! 実装しながら学ぶ量子情報科学と量子コンピュータ（KS情報科学専門書）

発売日：2026年4月13日

出版社：講談社

著者：

中川 裕也（著・編集）、曾 師彦（著・編集）、藤井 啓祐（著）、御手洗 光祐（著）、楊 天任（著）、山本 貴博（著）、井辺 洋平（著）、菅野 恵太（著）、日高 裕一朗（著）、川久保 亮（著）、芝宮 徹（著）、小津 泰生（著）、和田 健太朗（著）

出版社の書籍紹介ページ： https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000424240

著者によるサポートページ：https://github.com/QunaSys/dojo-book

■ 会社概要

QunaSysは、化学や材料科学をはじめとする産業向け量子アルゴリズムの開発を牽引する量子コンピュータソフトウェア企業です。量子機械学習や量子化学のほか量子技術を利用したCAE（Computer-Aided Engineering）分野に注力し、学術機関、産業界、政府機関と協力しながら、量子コンピュータの可能性を最大限に引き出し、科学的課題に取り組んでいます。

会社名：株式会社QunaSys

所在地：東京都文京区白山1-13-7 アクア白山ビル9F

代表取締役CEO：楊 天任

設立：2018年2月

URL：https://qunasys.com/

■ お問い合わせ先

株式会社QunaSys 広報担当

E-mail：pr@qunasys.com