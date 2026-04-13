Japan IT Week【春】2026｜Fibocom、先進のAIoTイノベーションを披露





東京、2026年4月11日 /PRNewswire/ -- 4月8日から10日まで、東京ビッグサイトで「Japan IT Week【春】2026」が開催されます。Fibocomは「よりスマートなデジタル世界のためのAIoTコネクティビティ（AIoT Connectivity for a Smarter Digital World）」をテーマに最新のAIoTイノベーションを紹介し、スマートアウトドア、ブロードバンド接続、AIコンパニオン、および産業用IoTを網羅するモジュール、エッジコンピューティング、垂直統合型ソリューションにわたるエンドツーエンドの機能を展示します。



Japan IT Week Spring 2026 Fibocom Showcases AIoT Innovations



Fibocomは、スマートアウトドア分野において、システムレベルのインテリジェント芝刈り機ソリューションを出展し、今回の展示会で最も革新的で注目を集めるハイライトの一つとなりました。ビジョンベースおよびビジョン+RTKハイブリッドナビゲーションの両方に対応するこのソリューションは、エッジコンピューティングと高精度測位を活用することで、複雑な庭園環境におけるセンチメートルレベルの障害物回避と安定した動作を可能にし、多様な地形や現実の屋外環境に対応します。

ブロードバンド接続分野では、FibocomはFG200およびFG390ベースのモジュールを含む、次世代プラットフォーム上に構築された包括的な5G FWAポートフォリオを展示します。ソリューションのラインナップは、MiFi、ODU、IDU、およびCPEデバイスを網羅し、家庭用および企業市場におけるグローバルな5G導入を加速させます。目玉となるのは、AI搭載の新しい統合型ホームCPEです。これは、高速5G接続と内蔵AI機能を組み合わせることで、ホームオフィス、エンターテインメント、スマートホーム管理をシームレスに統合し、一体化された体験を実現します。

AI主導のアプリケーションでは、MagiCoreのAIコンパニオンソリューションが大きな注目を集めています。コンパニオンデバイスのインテリジェントコアとして位置づけられるMagiCoreは、カスタマイズ可能なインタラクションスタイルと感情応答機能をサポートし、より自然で魅力的な人間とデバイスの対話を可能にします。コンパクトなフォームファクター、超低消費電力設計、および統合4Gコネクティビティにより、常時接続を維持し、ポータブルなAIコンパニオン体験を向上させます。

さらに、Fibocomはスマートメーター、ドライブレコーダー、トラッカー、ペット用ウェアラブル、および産業用ゲートウェイなど、幅広いAIoT端末を展示し、スマートエネルギー、テレマティクス、資産追跡、および産業用デジタル変革における同社の専門性の高さを強調しています。

Fibocomは、最新のAIoTイノベーションを探索し、インテリジェントコネクティビティの未来を体験していただくため、ブースW25-13へのご来場を心よりお待ちしております。

公式サイト：https://www.fibocom.com/en/index.html?lang=english

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/fibocom-wireless/?viewAsMember=true

（日本語リリース：クライアント提供）

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