SANY、2025年の純利益が41%増、営業キャッシュフローは28億ドルに到達





北京、2026年4月11日 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry（600031.SH、06031.HK）は2025年度の決算を発表しました。売上高は前年同期比14.73%増の124億9,000万ドルとなりました。親会社株主に帰属する純利益は41.18%増の11億8,000万ドルに達しました。営業活動によるキャッシュフローは、前年同期比34.84%増の28億ドルとなりました。



SANY Heavy Industry Releases 2025 Annual Results



すべての主要部門において成長を記録しました。同社の中核事業である油圧ショベルの売上高は、前年同期比13.73%増の48億3,000万ドルとなりました。コンクリート機械の売上高は9.53%増の22億ドル、揚重機械の売上高は18.67%増の21億8,000万ドルとなりました。道路建設機械の売上高は25.18%増の5億3,200万ドルでした。杭打ち機械が最も高い成長を示し、売上高は35.81%増の3億9,200万ドルに急増しました。その他の部門の売上高は13.28%増の23億5,000万ドルでした。

純利益率は前年同期比1.7ポイント上昇の9.5%に改善し、堅調な営業キャッシュフローが収益の質の強靭さを裏付けました。

2025年も引き続き、海外事業が成長の主要な貢献要因となりました。海外市場からの売上高は前年同期比15.14%増の78億3,000万ドルに達し、総売上高の64%を占めました。成長は全地域で広範に見られました：アジア太平洋地域の売上高は16.17%増の33億4,000万ドル、欧州は1.50%増の17億5,000万ドル、米州は8.52%増の15億6,000万ドルとなりました。アフリカは最も力強い伸びを示し、売上高は55.29%増の11億6,000万ドルに達しました。

SANYは世界各地に拠点を持つグローバルな研究開発ネットワークの構築を継続し、2025年には国際市場向けに60の新製品を投入しました。同社の製品は現在、180以上の国と地域で販売されています。

この成長は、新興市場における需要と先進市場での安定した業績に牽引されたものであり、より広範な現地事業展開によって支えられました。今後、SANYはグローバル化、デジタル化、および脱炭素化への注力を維持する一方、再生可能エネルギーとインテリジェント機器のポートフォリオ拡大を継続すると予想されます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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