植物触媒(R)?×入居前清掃のイノベーション。住まいの化学物質対策「植物クリーニング」新事業開始
～「予防原則」に基づき毎日の身体への酸化ダメージから家族を守る。新居を「0次予防」の空間に変え、真の健康住宅（エイジングケアハウス(R)?）の実現へ～
植物素材100％の機能性素材を提供する植物触媒合同会社（本社：東京都港区、代表執行役員社長：宮川慎司）は、住まいの美化に取り組むtsunagu（本社：東京都練馬区、代表：緑川昌美）と2年の歳月をかけて共同開発した、新築・中古住宅の入居前向け新サービス「植物クリーニング」を2026年4月4日より提供開始いたします。 本サービスは、従来の合成化学洗剤による「化学物質の残留」を防ぎ、植物触媒の「還元力」によって室内空気を清浄化する全く新しいアプローチのクリーニングです。病気や不調の要因を新生活のスタート前に根本から排除する**「入居前の0次予防」**を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346664/images/bodyimage1】
１．開発の背景：なぜ今、「入居前」の化学物質対策が必要なのか？ 近年、WellnessやWell-beingへの関心が高まる一方で、健康住宅と謳いながらも、建材や塗料、そして「清掃（クリーニング）時に使用される洗剤」が残す化学物質への対策は遅れています。「エコ洗剤」等と謳われる製品であっても、製造工程に少しでも「化学的な合成」が含まれる以上、空間には微量な合成成分が残留します。これらが呼吸や皮膚を通じて体内に取り込まれることで、気づかないうちに**「毎日の身体への酸化ダメージ（化学物質からの影響）」**として蓄積されていくのです。
深刻化する化学物質リスクと香害： 化学物質による空気汚染は、発達障害や認知症リスクとの関連が指摘されています。また、柔軟剤や合成洗剤などの揮発成分による「香害」や、化学物質過敏症の急増は大きな社会問題となっており、各自治体（消費者庁、神奈川県庁等）も啓発に乗り出しています。海老名市役所では啓発動画が公開されるなど、地域社会全体での意識が高まっています。 （参考：海老名市役所「化学物質過敏症って知ってる？」 https://www.youtube.com/watch?v=VllnJqM1lWc ）
【発症を防ぐ鍵：「予防原則」に基づくアプローチとコップの理論】 化学物質過敏症やアレルギーなどの健康被害を防ぐためには、未解明な健康リスクに対しても科学的確実性を待たずに対策を講じる**「予防原則」**が不可欠です。人間の体を「コップ」に例えると、日々の生活で蓄積された化学物質がコップの限界（閾値）を超えて溢れ出した瞬間に、様々な病気や症状として発症します。「植物クリーニング」によって入居前のまっさらな空間からリスク物質を徹底排除することは、この「コップに水を溜めない（閾値を超えさせない）」ための、最も効果的で根本的な未病対策（0次予防）となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346664/images/bodyimage2】
２．「植物クリーニング」とは？ 従来の清掃との決定的な違い 「エコ洗剤」など環境に配慮した製品も多くありますが、その多くは依然として合成化学物質を使用しています。「植物クリーニング」は、虎杖、よもぎ、柿の葉などの植物エキスからなる天然成分100%の「植物石けん」を使用します。
【使用する「植物石けん」の全成分と安心の10フリー処方】
成分： 植物抽出液「万生」、脂肪酸カリウム、水
10成分フリー処方： 以下の成分は一切使用していません。 防腐剤／鉱物油／界面活性剤／サルフェート／紫外線吸収剤／合成香料／合成着色料／顔料／マイクロプラスチック／マイクロカプセル
植物素材100％の機能性素材を提供する植物触媒合同会社（本社：東京都港区、代表執行役員社長：宮川慎司）は、住まいの美化に取り組むtsunagu（本社：東京都練馬区、代表：緑川昌美）と2年の歳月をかけて共同開発した、新築・中古住宅の入居前向け新サービス「植物クリーニング」を2026年4月4日より提供開始いたします。 本サービスは、従来の合成化学洗剤による「化学物質の残留」を防ぎ、植物触媒の「還元力」によって室内空気を清浄化する全く新しいアプローチのクリーニングです。病気や不調の要因を新生活のスタート前に根本から排除する**「入居前の0次予防」**を実現します。
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１．開発の背景：なぜ今、「入居前」の化学物質対策が必要なのか？ 近年、WellnessやWell-beingへの関心が高まる一方で、健康住宅と謳いながらも、建材や塗料、そして「清掃（クリーニング）時に使用される洗剤」が残す化学物質への対策は遅れています。「エコ洗剤」等と謳われる製品であっても、製造工程に少しでも「化学的な合成」が含まれる以上、空間には微量な合成成分が残留します。これらが呼吸や皮膚を通じて体内に取り込まれることで、気づかないうちに**「毎日の身体への酸化ダメージ（化学物質からの影響）」**として蓄積されていくのです。
深刻化する化学物質リスクと香害： 化学物質による空気汚染は、発達障害や認知症リスクとの関連が指摘されています。また、柔軟剤や合成洗剤などの揮発成分による「香害」や、化学物質過敏症の急増は大きな社会問題となっており、各自治体（消費者庁、神奈川県庁等）も啓発に乗り出しています。海老名市役所では啓発動画が公開されるなど、地域社会全体での意識が高まっています。 （参考：海老名市役所「化学物質過敏症って知ってる？」 https://www.youtube.com/watch?v=VllnJqM1lWc ）
【発症を防ぐ鍵：「予防原則」に基づくアプローチとコップの理論】 化学物質過敏症やアレルギーなどの健康被害を防ぐためには、未解明な健康リスクに対しても科学的確実性を待たずに対策を講じる**「予防原則」**が不可欠です。人間の体を「コップ」に例えると、日々の生活で蓄積された化学物質がコップの限界（閾値）を超えて溢れ出した瞬間に、様々な病気や症状として発症します。「植物クリーニング」によって入居前のまっさらな空間からリスク物質を徹底排除することは、この「コップに水を溜めない（閾値を超えさせない）」ための、最も効果的で根本的な未病対策（0次予防）となります。
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２．「植物クリーニング」とは？ 従来の清掃との決定的な違い 「エコ洗剤」など環境に配慮した製品も多くありますが、その多くは依然として合成化学物質を使用しています。「植物クリーニング」は、虎杖、よもぎ、柿の葉などの植物エキスからなる天然成分100%の「植物石けん」を使用します。
【使用する「植物石けん」の全成分と安心の10フリー処方】
成分： 植物抽出液「万生」、脂肪酸カリウム、水
10成分フリー処方： 以下の成分は一切使用していません。 防腐剤／鉱物油／界面活性剤／サルフェート／紫外線吸収剤／合成香料／合成着色料／顔料／マイクロプラスチック／マイクロカプセル