何屋かわからないプリント工房が、街の「駆け込み寺」になるまで。塩屋の老舗『Bangbooo』が証明する究極の非効率。オンラインメディア『AFTER HOURS CEO』第5弾公開。

何屋かわからないプリント工房が、街の「駆け込み寺」になるまで。塩屋の老舗『Bangbooo』が証明する究極の非効率。オンラインメディア『AFTER HOURS CEO』第5弾公開。