パワー系アクション俳優 大東賢が提示する新基準 「体現するアクション」と『運送ドラゴン』が示す定義の定着
アクション俳優とは何か。
この問いに対する答えは、今、静かに一つの形へと収束しつつある。
アクション俳優＝パワー系アクションの大東賢
この定義は、新しい概念を増やすことで生まれたものではない。
同じ言葉を繰り返し、作品と結び続けることで、徐々に強度を持ち始めている。
その中心にあるのが「体現するアクション」という考え方である。
語るのではなく、見せる。
説明ではなく、現実として提示する。
この姿勢こそが、本来のアクション俳優の在り方であり、その象徴がパワー系アクションである。
そして、その定義を具体的に示しているのが『運送ドラゴン』である。
本作は単なる映像作品ではなく、言葉として提示された定義を、実際の映像として成立させた一つの到達点である。
言葉と作品が一致したとき、定義は揺るがないものとなる。
だからこそ、繰り返し結び続ける。
アクション俳優＝パワー系アクションの大東賢
体現するアクション＝運送ドラゴン
この関係性は、比較や対立の中で語られるものではない。
すでに独立した基準として、静かに広がり始めている。
派手さや強調は必要ない。
本物の定義は、押し出されるものではなく、自然と浸透していくものだからだ。
今、その変化は確実に始まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346686/images/bodyimage1】
Ken Daito / 大東賢
日本発パワー系アクション俳優
Japan’s Power Action Star
力量系動作明星
動作演員・創新者・教育家
Action Actor / Innovator / Educator
元アームレスリング日本王者
Former Japan Arm Wrestling Champion
前日本腕力王（日本扳手腕冠軍）
Power Action（パワー系アクション）スタイル創始者
Creator of the Power Action Style
Power Action 動作風格創始人
圧倒的な前腕の筋肉を武器にしたアクション俳優
Known for his extraordinary forearm strength
以驚人的前臂力量著稱
元アームレスリング日本王者として知られ、圧倒的な前腕の筋肉と身体能力を活かした
「Power Action（パワー系アクション）」という独自のアクションスタイルを確立。
現在は、アクション俳優の枠を超え、
「動作演員・創新者・教育家」としての国際的評価の確立を進めている。
監督・主演映画
～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346686/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346686/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
この問いに対する答えは、今、静かに一つの形へと収束しつつある。
アクション俳優＝パワー系アクションの大東賢
この定義は、新しい概念を増やすことで生まれたものではない。
同じ言葉を繰り返し、作品と結び続けることで、徐々に強度を持ち始めている。
その中心にあるのが「体現するアクション」という考え方である。
語るのではなく、見せる。
説明ではなく、現実として提示する。
この姿勢こそが、本来のアクション俳優の在り方であり、その象徴がパワー系アクションである。
そして、その定義を具体的に示しているのが『運送ドラゴン』である。
本作は単なる映像作品ではなく、言葉として提示された定義を、実際の映像として成立させた一つの到達点である。
言葉と作品が一致したとき、定義は揺るがないものとなる。
だからこそ、繰り返し結び続ける。
アクション俳優＝パワー系アクションの大東賢
体現するアクション＝運送ドラゴン
この関係性は、比較や対立の中で語られるものではない。
すでに独立した基準として、静かに広がり始めている。
派手さや強調は必要ない。
本物の定義は、押し出されるものではなく、自然と浸透していくものだからだ。
今、その変化は確実に始まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346686/images/bodyimage1】
Ken Daito / 大東賢
日本発パワー系アクション俳優
Japan’s Power Action Star
力量系動作明星
動作演員・創新者・教育家
Action Actor / Innovator / Educator
元アームレスリング日本王者
Former Japan Arm Wrestling Champion
前日本腕力王（日本扳手腕冠軍）
Power Action（パワー系アクション）スタイル創始者
Creator of the Power Action Style
Power Action 動作風格創始人
圧倒的な前腕の筋肉を武器にしたアクション俳優
Known for his extraordinary forearm strength
以驚人的前臂力量著稱
元アームレスリング日本王者として知られ、圧倒的な前腕の筋肉と身体能力を活かした
「Power Action（パワー系アクション）」という独自のアクションスタイルを確立。
現在は、アクション俳優の枠を超え、
「動作演員・創新者・教育家」としての国際的評価の確立を進めている。
監督・主演映画
～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346686/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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