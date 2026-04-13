「白バッグは汚れる”を覆す」特設コンテンツページを公開 Sobagni （ソバニ）が、白の合皮バッグの選び方を紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346706/images/bodyimage1】
「白バッグは汚れる”を覆す」特設コンテンツページを公開
Sobagni （ソバニ）が、白の合皮バッグの選び方を紹介
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、「白バッグは汚れやすいから使いにくい」と感じる方に向けて、白の合皮バッグの選び方について解説する特設コンテンツページを公開しました。本ページでは、白が汚れやすいとされてきた理由を整理したうえで、Sobagniの合皮の表面構造や、防汚試験データ、実際にコーヒーなどを用いた汚し検証動画を掲載し、視覚的にも分かりやすく解説しています。「試験結果」と「実証動画」をもとに、安心して選べる白バッグの条件をまとめた内容となっています。白いバッグを諦めていた方はぜひご覧ください。
https://sobagni.jp/white-bag/
【内容】
Sobagniの防汚・白合皮バッグは、「白は汚れる」という固定観念を見直すために素材から自社設計されたアイテムです。汚れが奥まで染み込みにくい表面構造により、水拭きだけでケアできる扱いやすさを実現しています。今回公開したコンテンツページでは、防汚試験データや実際の使用検証動画を通して、その特長を分かりやすく解説しています。通勤や日常使い、ギフトなど、清潔感のある白を安心して取り入れたい方に適したバッグです。
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
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配信元企業：共和レザー株式会社
「白バッグは汚れる”を覆す」特設コンテンツページを公開
Sobagni （ソバニ）が、白の合皮バッグの選び方を紹介
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、「白バッグは汚れやすいから使いにくい」と感じる方に向けて、白の合皮バッグの選び方について解説する特設コンテンツページを公開しました。本ページでは、白が汚れやすいとされてきた理由を整理したうえで、Sobagniの合皮の表面構造や、防汚試験データ、実際にコーヒーなどを用いた汚し検証動画を掲載し、視覚的にも分かりやすく解説しています。「試験結果」と「実証動画」をもとに、安心して選べる白バッグの条件をまとめた内容となっています。白いバッグを諦めていた方はぜひご覧ください。
https://sobagni.jp/white-bag/
【内容】
Sobagniの防汚・白合皮バッグは、「白は汚れる」という固定観念を見直すために素材から自社設計されたアイテムです。汚れが奥まで染み込みにくい表面構造により、水拭きだけでケアできる扱いやすさを実現しています。今回公開したコンテンツページでは、防汚試験データや実際の使用検証動画を通して、その特長を分かりやすく解説しています。通勤や日常使い、ギフトなど、清潔感のある白を安心して取り入れたい方に適したバッグです。
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
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配信元企業：共和レザー株式会社
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