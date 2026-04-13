【新動画公開】東京SEOメーカーAIO戦略室が「【SEOの３C分析】SEOを始める前に必ずやりたいこと」をYouTubeで配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346705/images/bodyimage1】
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、「【SEOの３C分析】SEOを始める前に必ずやりたいこと」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
◎YOUTUBE動画
https://youtu.be/i6M0xrnSFSo
今回は、SEOを始める前に欠かせない「3C分析」について解説しています。
SEOというと、すぐに記事を書き始めるイメージを持つ方も多いですが、実はその前にやるべき大切な分析があります。
それが「市場・競合・自社」を調べる3C分析です。
この動画では、SEOで成果を出すために確認すべき3つのポイントをわかりやすくお伝えしています。
【ポイントは3つ】
・市場の検索ボリュームを調べること
・競合サイトの強さを調べること
・その中で自社が勝てるかを判断すること
市場分析では、検索ボリュームや関連キーワードの広がりを確認し、狙う価値のあるテーマかを見極めます。
競合分析では、DA、外部リンク数、インデックス数、ドメインの古さ、上位表示キーワードなどを確認し、競争環境を把握します。
さらに自社分析では、実績・専門性・事例・独自データ・他社との違いを整理し、自社が勝てる領域を見つける考え方を解説しています。
SEOで成果を出すには、いきなり記事を書くのではなく、戦う市場を正しく選ぶことが大切です。
これからSEO対策を始める方、戦略を見直したい方は、ぜひ参考にしてください。
【この動画がおすすめの方】
・SEOをこれから始める方
・記事を書いているのに成果が出ない方
・競合調査やキーワード選定の考え方を知りたい方
・自社に合ったSEO戦略を考えたい方
これからSEOを始めたい方、
SEOの基本を整理したい方、是非、動画を最後までご覧ください。
▼目次
==========================================
0:50 SEOの３C分析/市場調査
1:40 SEOの３C分析/競合調査
3:52 SEOの３C分析/自社分析
4:39 まとめ
==========================================
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https://www.switchitmaker2.com/seo-free-diagnosis/
【関連動画】
■SEOの初心者が始める前に知るべきこと【最新SEOの基本】
https://youtu.be/2Iz7ejGJ1_Q
■【2026年3月Googleコアアップデート解説】Google公式・海外SEOメディア・東京SEOメーカーの見解を整理
https://youtu.be/HS3QP81PMbU
■「AIが好む情報設計」クエリファンアウトとは？
https://youtu.be/utPZfyiiSxI
■構造化データ
● https://youtu.be/_n7Wokf_bqk
■エンティティSEO
● https://youtu.be/B4QgSlLMi38
■EEAT
・https://youtu.be/ChnqMJIJQgE
■2026SEOはこうなる
・https://youtu.be/YeCxnakviu4
■2026年のLLMO完全ガイドー書籍「 2026LLMOはこうする」のPR動画
●https://youtu.be/neIsG3THOG8
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▼目次
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