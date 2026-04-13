2026年4/18、箏奏者渡邊香澄によるKasumi KOTO Festival SEASON3がラドンナ原宿で開催！一部は5月にティートックレコーズから発売のCD曲を、二部はフルバンドと贅沢な空間。
株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区/代表取締役:金野貴明）は、箏奏者渡邊香澄による「Kasumi KOTO Festival SEASON3」を開催いたします。
半年に一度開催しているこのFestival。
今回は一部に5月にリリースするアルバムの先行ライブと題し、新曲を多く披露予定。
そして二部はフルバンド編成でのパフォーマンスで賑やかに盛り上げます。
邦楽の垣根を越えた「楽しめる」ステージは今回も聞き逃せないラインナップが多数。
他では観られない贅沢なひとときをぜひ。
箏演奏家
渡邊香澄 「Kasumi KOTO Festival SEASON3」
場所：ラドンナ原宿
時間：18時開場 19時開演
出演：渡邊香澄（25絃箏）
白倉柳一（尺八）
田村野安（Key）
金野貴明（Gt）
杉浦睦（Ba）
たっぺぇ（Dr,Per）
チケット：5000円（前売り）/ 5500円（当日）
お申込み：03-5775-6775 又はhttps://www.la-donna.jp/
お問い合わせ：ティートックレコーズ
TEL：03-5789-5354
Email:info@t-tocrecords.net
URL:https://www.t-tocrecords.net/
担当：齋藤
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346688/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社ティートックレコーズ
半年に一度開催しているこのFestival。
今回は一部に5月にリリースするアルバムの先行ライブと題し、新曲を多く披露予定。
そして二部はフルバンド編成でのパフォーマンスで賑やかに盛り上げます。
邦楽の垣根を越えた「楽しめる」ステージは今回も聞き逃せないラインナップが多数。
他では観られない贅沢なひとときをぜひ。
渡邊香澄 「Kasumi KOTO Festival SEASON3」
場所：ラドンナ原宿
時間：18時開場 19時開演
出演：渡邊香澄（25絃箏）
白倉柳一（尺八）
田村野安（Key）
金野貴明（Gt）
杉浦睦（Ba）
たっぺぇ（Dr,Per）
チケット：5000円（前売り）/ 5500円（当日）
お申込み：03-5775-6775 又はhttps://www.la-donna.jp/
お問い合わせ：ティートックレコーズ
TEL：03-5789-5354
Email:info@t-tocrecords.net
URL:https://www.t-tocrecords.net/
担当：齋藤
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