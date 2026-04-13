燃料不安はもう不要！AION UTがオーストラリアでデビュー、都市型電気自動車の新たな基準を打ち立てる

メルボルン（オーストラリア）、2026年4月11日/PRNewswire/ -- 4月10日、待望の2026年メルボルン・モーターショー（2026 Melbourne Motor Show）が盛大に開幕しました。GACは、GACとAIONの製品ラインにわたって4車種を出展し、新エネルギー技術およびインテリジェント技術における主導的な強みを示すとともに、「技術主導のGAC、フルチェーン・エコシステムでグローバル展開を加速（Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem）」というブランドイメージを改めて強く印象づけました。今回のショーでGACは、グローバル戦略モデルであるAION UTのオーストラリア市場での発売を正式に発表しました。これは、GACのグローバル戦略「One GAC 2.0」における節目であると同時に、オーストラリア市場のさらなる深耕と、ローカル戦略「GAC：オーストラリアで信頼を構築（GAC: Growing Australian Confidence）」への継続的な取り組みに向けた確かな前進でもあります。GAC：オーストラリアで信頼を構築（GAC: Growing Australian Confidence）





中国の新エネルギー自動車業界を代表する企業であるGACは、「技術主導のGAC、フルチェーン・エコシステムでグローバル展開を加速（Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem）」という中核理念を堅持しています。GACは、「オーストラリアに根ざし、オーストラリアのために、オーストラリアに溶け込み、オーストラリアに寄り添い、オーストラリアに貢献する」という原則のもと、製品、チャネル、サービス、エネルギー・エコシステム、モビリティ・システムなど多方面での取り組みを積極的に推進し、オーストラリア市場を深く開拓していくことに力を注いでいます。

世界の都市部の若者を主な対象とする戦略モデルとして開発されたAION UTは、特徴的な「眉型ヘッドライト（Eyebrow-Style Headlight）」のスタイリッシュなデザインと、クラス最高水準の広々とした室内空間で際立っています。AION UTは、トレンド感のある外観と、中高級車に匹敵する快適な室内空間を見事に融合しています。先進的なスマートコックピットを搭載したAION UTは、先進的なスマート機能、優れた航続距離、急速充電性能を備えており、そのすべては厳格なグローバル製造基準に支えられています。料価格の高騰が続く中、AION UTは新エネルギー・モビリティを求めるオーストラリアのユーザーが最も重視するニーズに的確に応え、グリーンでスマートなライフスタイルにふさわしい、高品質でスタイリッシュな選択肢となっています。

右ハンドル（RHD）車の開発において高い成熟度を備える数少ない中国自動車メーカーの一社として、GACはメルボルン・モーターショー（Melbourne Motor Show）で、GAC EMZOOM、GAC M8 PHEV、AION V、そして新たに発売したAION UTを含む4つの注目モデルを披露しました。展示では、純電気自動車、プラグインハイブリッド車、内燃機関搭載車など、さまざまなパワートレインを採用したモデルが紹介されています。これらのモデルは、電動化およびインテリジェント技術分野においてGACが蓄積してきた技術力と革新性を示すとともに、オーストラリアの顧客に新たなグリーン・モビリティ体験を提供しました。

（日本語リリース：クライアント提供）

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