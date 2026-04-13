IRIS Optronics、ChLCD（コレステリック液晶）電子ペーパーの新時代をリードする

Touch Taiwan 2026でフルカラーの電子ペーパーと持続可能なディスプレイの未来を展示

台北、2026年4月10日 /PRNewswire/ -- フルカラーコレステリック液晶（ChLCD）電子ペーパー技術のリーダーであるIRIS Optronicsは、「ChLCD電子ペーパーの新時代（New Era of ChLCD e-Paper）」をテーマとするTouch Taiwan 2026で注目を集めました。当社は、ChLCD電子ペーパーのサプライチェーン全体にわたる最新の成果を展示し、国内外の協力者と提携して、屋外の交通機関、スマートシティインフラ、屋内の小売環境にわたる最先端のアプリケーションを紹介しました。





これらのソリューションは、消費者、企業、政府部門からの持続可能な技術に対する需要の高まりに対応しています。イベント期間中、IRIS Optronicsは新しいecosticker™デジタルフォトフレームを発表し、国際技術フォーラムを開催するとともに、産業ネットワークの発足セレモニーを執り行いました。これは、技術革新からエコシステム全体にわたる連携への移行における重要な節目となりました。

「IRIS Optronicsは、ChLCD電子ペーパー技術を核にイノベーションを推進し続けています。今年のTouch Taiwanでは、台湾、日本、欧州、米国、中国本土の業界リーダーと提携し、最新のアプリケーションを紹介し、医療、交通、屋外用サイネージ、小売などの分野から強い関心を集めました。「真のフルカラー、超広温度範囲、超低消費電力という当社の中核的な強みにより、産業界が持続可能性の目標を達成できるよう支援しています」と、IRIS Optronicsの会長兼CEOであるAlbert Liao博士は述べています。「こうしたビジネスチャンスに加え、赤外線による手のひらの静脈認証を統合したスマート・マーケティング用ヒューマン・マシン・インターフェースも発表し、反射率を業界標準の30％から50％に高める積層型双安定ChLCD技術のデモも行いました。」

戦略的パートナーシップで商業展開を加速

スマート交通の分野では、IRIS OptronicsはAskey Computerと提携してスマートポールとスマートバス停を配備し、現在では台湾の複数の都市に導入されています。当社はまた、システム・インテグレーターのGreen Ideas TechnologやGiantPlusと協力し、パーキングメーターや屋外用サイネージのアプリケーションにも進出しています。さらに、パネルメーカーのSolomon Goldentek Displayは、IRIS Optronicsと共同でモジュラー・タイリング・ディスプレイを出展し、既存の生産ラインを利用した大型ディスプレイへのスケーラブルな道筋を示しました。

ヘルスケア分野では、 Taichung Veterans General HospitalとTaipei City Hospitalでの導入により、電子ペーパー・ソリューションがスタッフの作業負荷を軽減し、リアルタイムでの情報精度を高めることが実証されました。IRIS Optronicsはまた、車内広告に対応した電子ペーパー・ソリューションを発表し、MRTや高速鉄道システム向けのデジタル・メディア用途に拡大しました。

ecosticker™のデビュー真のフルカラー電子ペーパーを屋内に導入

この展示会でIRIS Optronicsは、ecosticker™ デジタルフォトフレームを正式に発表し、フルカラーChLCD電子ペーパー技術を屋外や公共用途から屋内の生活空間に拡大しました。この10インチのデバイスは、従来の電子ペーパーの限界を克服し、長時間のバッテリー駆動、ゼロに近い消費電力、1,600万色以上の鮮やかなフルカラー性能を特徴としています。重さ955グラムでコンセント不要のecosticker™は、家庭、ギャラリー、小売店などに簡単に設置できます。どこにでも吊るすだけで、いつでも目につく場所に設置可能です。今回の発売は、ChLCD電子ペーパーが屋内用途に参入することを意味しており、ペーパーレス・ディスプレイとエネルギー効率の高いライフスタイルのための新しいソリューションを提供します。

国際フォーラムでChLCDの未来を探る

IRIS Optronicsは初日、「ChLCD電子ペーパーの新時代フォーラム（New Era of ChLCD e-Paper Forum）を開催しました。産学界の世界的な専門家が一堂に会し、新たなトレンドと機会について議論しました。

Albert Liao博士は、 「ChLCD Overturns The Display Application Landscape, Creating A New Blue Ocean Market」と題する基調講演でフォーラムの幕を開け、この技術がいかに新たな市場機会を生み出しているかを強調しました。

スピーカーは以下の通りです。

・Kent Displays（米国）最高経営責任者（CEO）、Asad Khan博士、「コレステリック液晶技術の進化とコンシューマー製品との関わり（Evolution of Cholesteric Display Technologies and The Romance With Consumer Products）」

・CO-WIN（日本）会長、Osamu Nakahashi氏、「駅、都市、工場を変えるサイレントスクリーン：コレステリック電子ペーパーが拓く世界（Silent Screens Transforming Stations, Cities, and Factories: The World Opened by Cholesteric e-Paper）」

・University of Tsukuba（日本）、Kishi Takahiro准教授、「可視化から行動へ：次世代デジタルインターフェースによるリスクデリバリーの革命（From Visualization to Action: Revolutionizing Risk Delivery via Next-Gen Digital Interfaces）」

・Askey Computer、George Changディレクター、「電子ペーパーが推進する次世代スマートシティ・インフラ：Askey Computerによるクロスドメイン実装（e-Paper Driving New Smart City Infrastructure - Cross-Domain Implementation by Askey Computer）」

CO-WIN株式会社董事長中橋治氏は講演の中で、今後の広告媒体は電子ペーパーなど新たなメディアが主流となり、公共インフラと結びついた「インフラメディア」として発展する可能性が示されたと述べた。これらは低消費電力・環境配慮型で、SDGsや規制に対応しながら自然に情報を届ける「さりげない」表現が求められる。さらに災害時の情報提供など公共性を担い、広告と社会インフラを融合した役割が期待されている。

日本筑波大学のKISHI Takahiro准教授は講演の中で、リスクアセスメントは拡大しているが、労働災害は依然として増加していると述べた。問題はリスクの知識ではなく、その伝え方にある。重要なのは「見える化」から「理解され行動につながる伝達」への転換である。電子ペーパーなどのデジタル技術は、この変革を実現し、より効果的で双方向のコミュニケーションを可能にする。

コレステリック液晶電子ペーパー産業ネットワーク

フォーラム終了後、IRIS Optronicsは「コレステリック液晶電子ペーパー産業ネットワーク・ディナー（ChLCD Industry Network Dinner）」を開催し、材料、製造、システムインテグレーション、アプリケーションの各分野にわたる約100社のパートナーが一堂に会しました。

本ネットワークは、協力関係の促進を通じて、ChLCD e-Paperのグローバルな普及を加速させるとともに、持続可能かつ費用対効果に優れたディスプレイソリューションの提供を目的としています。

[IRIS Optronicsについて］

IRIS Optronicsは2012年に台湾の台南市で設立され、独自のフルカラーChLCD電子ペーパー技術を開発しています。同社は、超広色域ディスプレイ、高度なオプトエレクトロニクス統合ソリューション、モジュラー・ラージフォーマット・システムを提供しています。その用途は、交通、ヘルスケア、小売、ライフスタイル、アート、教育など多岐にわたり、都市や産業が持続可能な「グリーン・ディスプレイ」ソリューションへと移行する支援をしています。IRIS Optronicsは、そのコアバリューである「誠実、責任、革新、共有」に基づき、グローバルな電子ペーパーエコシステムを構築し、材料、装置、IC設計、システム統合の各分野のパートナーに力を与えることで、商業的成功とESGインパクトの両方を推進しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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