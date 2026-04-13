株式会社オフィス清家 BOOKS（所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階、代表：清家聖仁）は、プライベートサロン「M-Style Body Salon」を運営する春元みのり氏の初書籍を、2026年4月16日に発売いたします。 本書は、専業主婦として家庭を支えてきた女性が、自身の経験をきっかけに新たな仕事に挑戦し、サロンを開業するまでの歩みをまとめた一冊です。

■「自分を後回しにしてきた」15年からの転機

春元氏は高校卒業後に就職し、その後結婚・出産を経て、約15年間にわたり子育てを中心とした生活を送ってきました。 日々の生活の中で、自分自身のことを考える時間は限られ、「自分を後回しにすることが当たり前になっていた」といいます。 転機となったのは、子育てが一段落し、生活に変化が生まれたタイミングでした。 その時の体験をきっかけに、自分自身と向き合うようになったことが、現在の活動につながっています。

■働きながら学び、新たなキャリアへ

春元氏は福祉施設での事務職として働きながら、夜の時間を使って技術習得に取り組みました。 仕事と学びを両立しながら経験を積み、活動をスタート。その後、2024年5月26日にサロンを開業しました。 現在は完全予約制のプライベートサロンとして、一人ひとりに向き合うスタイルで運営しています。

■「安心して来られる場所」を重視したサロン運営

美容・リラクゼーション業界に対して、不安を感じる人も少なくありません。 そうした背景から、春元氏は無理な勧誘を行わない方針を掲げ、「安心して来ていただける場所であること」を大切にしています。 施術だけでなく、来店者が落ち着いて過ごせる空間づくりにも力を入れています。

■40代以降の女性に向けたメッセージ

本書では、「自分を後回しにしてきた女性にこそ読んでほしい」という想いが語られています。 子育てや仕事を優先する中で、自分自身のことを後回しにしてきた人に対して、これまでの経験をもとにした気づきや考え方を伝えています。 華やかな成功談ではなく、一人の女性が歩んできた現実的な選択と積み重ねを描いている点が特徴です。

■書籍概要

書名：本来の美を引き出す 究極のオールハンド筋膜リリース 著者：春元みのり 発売日：2026年4月16日 発行：株式会社オフィス清家 BOOKS

■書籍販売ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G64KNBW6

■著者プロフィール

春元みのり プライベートサロン「M-Style Body Salon」代表。 企業勤務、結婚・子育て、専業主婦時代を経て、働きながら技術を学びサロンを開業。現在は一人ひとりに向き合うスタイルでサロンを運営している。

■関連リンク

https://www.instagram.com/m_style_bodysalon?igsh=MTJkd3IyNG14aDJnMg==